„Ich habe diese Energie gespürt“

Rotenburg - Von Guido Menker. Abitur – und was dann? Diese Frage bewegt viele junge Menschen auf der Zielgeraden ihrer Schullaufbahn. Studium? Ausbildung? Reisen? FSJ? Die Möglichkeiten sind vielfältig, aber einer ganzen Reihe von jungen Menschen fehlt die Orientierung. Tobias Keusen (20) aus Rotenburg ging es nicht anders. Er hatte zwar so eine Ahnung, in welche Richtung es gehen könnte, doch er wollte sich ausprobieren. Er bewarb sich für das Projekt „TheaterTotal“ in Bochum. Mit Erfolg. Seit September ist er dabei – und er hat viel dazu gelernt und sich auch persönlich deutlich weiterentwickelt. „TheaterTotal“ ist ein Ort, an dem junge Menschen und erfahrene Künstler sich begegnen, heißt es auf der Homepage des Projektes. Unter der künstlerischen Leitung von Barbara Wollrath-Kramer gibt „TheaterTotal“ seit 1996 jährlich etwa 30 interessierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit, sich auf einer ganzen Bandbreite kreativer Berufe auszuprobieren und Erfahrungen zu sammeln. Wir haben mit dem Rotenburger darüber gesprochen.

Herr Keusen, vor einem Jahr haben Sie Abitur gemacht. Sie studieren noch nicht, Sie machen noch keine Ausbildung. Was ist los mit Ihnen?

Ich hatte ein wenig Probleme damit herauszufinden, was ich machen will. Mein Abi habe ich in Bremen gemacht – mit Schwerpunkt Gestaltung. Allerdings wusste ich nicht, in welche Richtung ich gehen wollte, und habe auch überlegt, ob ich ein Studium mache. Dann bin ich auf „TheaterTotal“ gekommen. Das hat sich sehr gut angehört: ein Jahr zur Orientierung und um sich selbst zu finden – und danach gucken, was man wirklich machen will.

Das heißt, Ihre Zielrichtung ist schon der künstlerische Bereich?

Ja, das habe ich so für mich entdeckt. Schauspiel hat mich halt interessiert. Ich wollte mir vorrangig den Beruf des Schauspielers angucken. Doch dann habe ich gemerkt, dass da noch ganz viel mehr ist im Theater.

Was ist denn eigentlich „TheaterTotal“?

„TheaterTotal“ ist ein gemeinnütziges Theater- und Bildungsprojekt in Bochum, bei dem 30 junge Menschen aus ganz Deutschland zusammenkommen, um ein Jahr lang Theater zu machen.

Wie muss man sich das genau vorstellen?

Es erstreckt sich über elf Monate und fängt mit der Produktion einer Performance an. Dann gibt es ganz viel Unterricht mit professionellen Dozenten. Im Anschluss wird ein Stück erarbeitet. Und damit gehen wir dann die letzten drei Monate auf Tournee.

Welches Stück haben Sie erarbeitet?

Wir haben uns „Was ihr wollt“ von Shakespeare ausgesucht.

Wie viele Aufführungen gibt es im Rahmen der Tournee?

Es gibt insgesamt 50 Aufführungen in 30 Städten in Deutschland und in der Schweiz.

Unter anderem ja auch eine Aufführung am Montag in Ottersberg. Ist das Zufall, oder ist es ganz bewusst so gewählt, dass jeder auch eine Art Heimspiel hat?

Es wird versucht, dass man auch in den Heimatorten spielen kann. Hier in Rotenburg gab es leider nicht die Möglichkeit. Und Ottersberg war auch schon in den vergangenen Jahren Anknüpfungspunkt für „TheaterTotal“.

Was ist bei diesem Stück so alles von den Teilnehmern zu erledigen? Stehen sie alle auch auf der Bühne?

Es können tatsächlich alle auch auf der Bühne stehen. Jeder macht alles. Das heißt, jeder ist irgendwie im schauspielerischen Bereich tätig. Aber auch was Bühnentechnik, die Organisation, das Kochen, Wäsche waschen und Putzen angeht, ist jeder involviert. Doch es gibt auch Spezialisierungen. Der eine kümmert sich mehr um Scheinwerfer, der andere um das Bühnenbild. Da kann sich jeder nach seinen Präferenzen orientieren, aber theoretisch macht jeder alles.

Das Projekt nähert sich also mit der jetzt laufenden Tournee dem Ende. Können Sie für sich schon ein Fazit ziehen?

„TheaterTotal“ ist nicht für jeden was. Aber jeder, der bei „TheaterTotal“ war, hat auf jeden Fall etwas für sein Leben mitnehmen können.

Was haben Sie denn mitnehmen können?

Selbstständigkeit, Disziplin, das Übernehmen von Verantwortung. Orientierung. Die Leute, die in den schauspielerischen Bereich gehen wollen, haben in diesem Jahr eine gute Grundlage bekommen. Und alle anderen haben sich auf ihrem Weg weiter gefestigt und sind auf jeden Fall erwachsener geworden.

Woran machen Sie diese Entwicklung für sich fest?

Unter anderem auch an der Rückmeldung, die ich von meinen Eltern bekomme. Sie sagen, dass ich mich verändert habe, offener geworden bin. Und das merke ich auch im Umgang mit anderen Menschen. Ich merke selbst, dass ich mich seit dem Schulabschluss verändert habe.

Ihre Mutter schwärmt sehr davon und sagt, dass „TheaterTotal“ ein großartiges Projekt sei. Würden Sie eine Teilnahme dort in Bochum weiterempfehlen?

Es ist nicht für jeden etwas. Man muss sich schon für Schauspiel und den Theaterbetrieb interessieren. Und man muss auch bereit sein, Opfer zu bringen. In diesem Jahr hat man sehr wenig Freizeit und gibt wirklich alles da rein. Aber es lohnt sich in jedem Fall.

Woher kam Ihr schauspielerisches Interesse?

Es kommt unter anderem aus der Schule. In den letzten drei Jahren während des Abiturs habe ich Unterricht im darstellenden Spiel bekommen. Und seit mehreren Jahren betreibe ich Live Action Role Play, wo es auch darum geht, Improvisationsschauspiel zu machen.

Bestätigt die Teilnahme jetzt Ihre Idee, beruflich in die schauspielerische Richtung zu gehen?

Nein. Ich habe mich zwar wohl gefühlt beim Schauspiel, aber gemerkt, dass es nichts für meine berufliche Laufbahn ist. In dem Projekt habe ich aber für mich die Requisite entdeckt. Das habe ich übernommen und überlege jetzt, in diese Richtung auch später zu gehen.

Wie groß ist aus Ihrer Sicht die Problematik für junge Leute, die ihr Abitur gemacht und plötzlich ganz viele Möglichkeiten habben, eine berufliche Entscheidung für sich zu treffen?

Ich denke, die wenigsten jungen Leute wissen nach der Schule, was sie machen wollen. Man sieht das auch daran, dass viele Studiengänge und auch Ausbildungen abgebrochen werden, weil es dann einfach noch nicht das Richtige ist. Aus meiner Sicht ist ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder „TheaterTotal“ etwas, das hilft, sich noch einmal ein Jahr nicht mit Schulstoff, sondern mit sich selbst zu beschäftigen, um herauszufinden, wer man ist und wohin man will.

Wie viel Geld müssen Sie für dieses Jahr und damit für diese Möglichkeit zahlen?

Das ist ein Grundbetrag von etwa 1 500 Euro. Dazu kommt ein monatlicher Beitrag für das Mittagessen. Wenn man das aber damit vergleicht, wie viele Stunden Unterricht man bekommt, ist das sehr wenig. Das Projekt wird durch Spenden und Unterstützung von außen mitgetragen. Die Dozenten sind sehr professionell und unterrichten zum Teil auch an der Schauspielschule in Essen. Dozenten, die das für wenig Geld machen, um das Projekt und eben auch die Arbeit mit jungen Leuten zu fördern.

Wie schwer ist es denn, gleich nach dem Abitur für ein Jahr von zu Hause auszuziehen?

In Kombination mit dem Projekt ist es nicht nur das Ausziehen von zu Hause, sondern ein wirklich starker Bruch, der bedeutet, sich von seiner alten Welt zu lösen. Dabei hilft natürlich auch, dass man dort jeden Tag mit den Leuten zusammen und immer beschäftigt ist. Daher kommt dann auch nur wenig Heimweh auf.

Das Abitur ist ein sehr langer, sehr zeitintensiver Schlauch. Daher sagen viele junge Leute danach, dass sie erst einmal gar nichts machen wollen. Wie schwer ist es also, aus diesem Schlauch herauszukommen, um gleich in den nächsten hineinzugehen?

Es ist einfach sehr erfrischend nach dem vielen Lernen. Auch körperlich. Wir haben viel Tanzunterricht. Und man beschäftigt sich sehr viel mit sich selbst. Beim Schauspiel ist der Körper das Instrument, mit dem man arbeitet. Es tut einfach gut, aus diesem statischen Gebäude Schule herauszukommen und sich wirklich mit sich selbst zu beschäftigen – und das in einer Gruppe von jungen Menschen, die dasselbe wollen.

Wie werden Sie Ihren Weg nun weitergehen?

Das Projekt endet mit den Workshops, bei dem die Teilnehmer für das nächste Jahr für zwei Tage nach Bochum kommen. Danach wird noch zwei Wochen geputzt, aufgeräumt und renoviert. Ich überlege jetzt, mich an größeren Theatern für ein Praktikum oder für eine Hospitanz in der Requisite zu bewerben. Ich möchte dort hineinschnuppern und gucken, wie es an einem richtigen Theater ist.

Wie kann es danach dann für Sie weitergehen?

Es gibt leider keine Ausbildung zum Requisiteur. Oft läuft das über einen handwerklichen Beruf, beispielsweise eine Tischlerlehre. Man könnte aber auch so etwas wie Eventmanagement studieren und dann irgendwie in die Requisite rutschen. Da bin ich zurzeit noch relativ offen.

Gehen Sie und die anderen Teilnehmer eigentlich auch in die Schulen, um dieses Projekt in Bochum vorzustellen?

Schüler sind auf jeden Fall eine wichtige Zielgruppe von uns. Daher haben wir bei der Tournee auch viele Schüleraufführungen. Wir geben auch Workshops in Schulen. Zwei von uns gehen dann in die Schule und machen mit den Schülern verschiedene Übungen.

Welche Rolle haben Sie eigentlich in dem Stück, das am Montag ja auch im benachbarten Ottersberg zu sehen ist?

Ich spiele Valentin, den Diener von Herzog Orsino. Eher eine kleine Rolle. Aber es gibt auch Szenen, in denen alle Teilnehmer auf der Bühne sind. Das ist auch die Stärke von „TheaterTotal“. Das macht die Inszenierung so modern und lebendig. Im vergangenen Jahr hatte ich die Inszenierung von Romeo und Julia in Ottersberg gesehen. Das hat mich mit bewegt, mich in Bochum zu bewerben, weil ich einfach diese Energie gespürt habe, die in dieser Gruppe steckt.

„TheaterTotal“ in Ottersberg

Das Ensemble von „TheaterTotal“ ist am Montagabend von 19.30 Uhr an in der Freien Rudolf-Steiner-Schule in Ottersberg zu erleben. Es zeigt das Shakespeare-Stück „Was ihr wollt“. Tobias Keusen aus Rotenburg ist mit von der Partie. Ein Gastspiel im vergangenen Jahr hatte ihm bei der Entscheidung geholfen, sich für einen Platz in Bochum zu bewerben. Der Eintritt kostet 15, ermäßigt zehn Euro. Tickets unter der Telefonnummer 0234/9731673 oder www.theatertotal.de.