HVV-Tarif ist auf dem Weg

Ende 2018 steigt auch der Landkreis in den HVV ein – nach aktueller Planung.

Rotenburg - Der Kreisausschuss hat den Beitritt zum vergünstigten Bahntarif im Hamburger Verkehrsverbund (HVV) für alle Pendler auf sämtlichen Bahnhöfen im Landkreis auf den Weg gebracht. Das berichtet der Erste Kreisrat Torsten Lühring.

Die Stadt Rotenburg hatte als letzte der sieben betroffenen Kommunen im Landkreis in der vergangenen Woche nach langen Diskussionen grünes Licht gegeben, zumindest die 100.000 Euro jährlich als Zuschuss für einen Beitritt zum HVV-Zeitkartenmodell beizutragen. Von Sottrum, Rotenburg, Scheeßel und Lauenbrück aus kann es damit künftig auf der Bahnstrecke nach Hamburg vergünstigte Zeitkarten geben, gleiches gilt von Visselhövede aus über Soltau und Buchholz.

An den Bahnhöfen Hesedorf, Bremervörde, Oerel und Heinschenwalde an der Bahnstrecke Bremerhaven-Buxtehude kann es das komplette vergünstigte Ticketangebot geben, weil Bremervörde und Geestequelle entsprechende Mehrkosten auffangen wollen. Da noch viele Berechnungsarbeiten zu leisten und komplexe Vertragswerke auszuarbeiten seien, rechnet Lühring mit der Einführung des HVV-Tarifes vermutlich erst im Dezember 2018.

Der Gemeinde Scheeßel, die auch das Komplett-Paket mit allen Fahrscheinen gegenfinanzieren wollte, aber das nach aktuellem Stand nicht bekommen kann, weil der nachfolgende Bahnhof in Lauenbrück und die Samtgemeinde Fintel finanziell nicht mitziehen werden, räumt der Landkreis noch eine letzte Frist ein.

Letzte Frist für Tariflösung

Lühring: „Obwohl auch viel für eine einheitliche Tariflösung im Südkreis spricht, hält der Landkreis nochmals ein letztes Zeitfenster bis zum 15. Februar offen, falls sich doch noch jemand bereit erklären sollte, den hälftigen Finanzierungsanteil der Samtgemeinde Fintel so weit aufzustocken, dass für die Bahnhöfe Lauenbrück und Scheeßel auch HVV-Einzelkarten vereinbart werden könnten.“ Eine längere Nachfrist komme nicht in Betracht, da Ende Februar bereits das endgültige Modell für die Berechnung der Tarifverluste in Hamburg festgelegt werden soll.

Verhandeln möchte der Landkreis laut Lühring zudem über weitere Nahverkehrsprojekte: Ziel sei eine „Vollintegration“ des Landkreises auch in den Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen, und der Schnellbus „Oste-Sprinter“ zwischen Zeven, Sittensen und Tostedt soll auch in der HVV-Tarifgebiet integriert werden.

mk