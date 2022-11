Selbstbestimmung bis zum Schluss

+ © Menker November – der Trauermonat ist ein guter Anlass, um über den Tod zu sprechen. © Menker

Vielen fällt es schwer, über den Tod und das Sterben zu sprechen. Das Hospiz zum Guten Hirten will das ändern. Die Mitarbeiter betreuen nicht nur Sterbende vor ihrer letzten Reise, sondern stoßen auch gesellschaftliche Debatten an.

Rotenburg – Das Interesse war groß, als das Hospiz zum Guten Hirten im Rahmen der Rotenburger Hospizwoche zum Austauschabend geladen hat, um über die Tabuthemen Tod und Sterben zu sprechen. Betroffene, am Ehrenamt Interessierte und Fachkräfte sind zusammen gekommen, um ihre Fragen und Erfahrungen zu teilen, die im Alltag wenig Platz haben.

Hospizbewegung stellt Bedürfnisse des Sterbenden in den Mittelpunkt

Obwohl der Tod unweigerlich zum Leben gehört und alle Menschen betrifft, ist ein offener Umgang mit diesem Thema schon sehr lange tabuisiert, wie die Leiterin des Hospizes, Kathrin Harms, weiß: „Der Tod ist für viele weit weg, weil kaum noch zu Hause gestorben wird.“ Zudem gebe es heute viel mehr Alleinstehende und auch die berufliche Belastung nehme stetig zu, eine zeitintensive Pflege von sterbenden Angehörigen sei in vielen Fällen gar nicht möglich.

Die Konfrontation mit dem Tod ist eine existenzielle Ausnahmesituation. Auch die Verdrängung kann da ein ganz normaler Prozess der Sterbephase sein, der völlig legitim ist.

Gleichzeitig sei die auf Heilung ausgerichtete Versorgung im Krankenhaus von schwerkranken Patienten oft kontraproduktiv, um ein würdevolles und selbstbestimmtes Sterben zu ermöglichen. Um diese Versorgungslücke zu schließen, hat sich in den 1980er Jahren die Hospizbewegung in Deutschland formiert. Die Hospizidee stellt den Sterbenden und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt. Und wenn dieses Bedürfnis ein morgendlicher Sekt ist, sei das vollkommen legitim, erklärt Laura Badenhop, die seit Kurzem als Referentin der Geschäftsführung im Hospiz zum Guten Hirten arbeitet.

Badenhop war vorher Intensivpflegekraft am Rotenburger Diakonieklinikum und schätzt an der Hospizarbeit den Fokus auf die Selbstbestimmung der Gäste. Im hektischen Krankenhausalltag würden die Patienten häufig verlernen, ihre Bedürfnisse zu artikulieren. Im Hospiz hingegen spielt die Diagnose keine Rolle, hier steht allein der Mensch mit seinen individuellen Wünschen im Mittelpunkt.

Fokus auf Leben und Tod

Der Fokus im Hospiz liegt dabei gleichermaßen auf dem Leben und dem Tod. Die verbleibende Lebenszeit soll so angenehm wie möglich gestaltet werden, sei es durch schmerzlindernde Medikamente oder auch durch die Verwirklichung letzter Wünsche. Im Zentrum der Arbeit steht dabei das empathische Gespräch. Für Harms ist es besonders wichtig, danach zu fragen, was ein Mensch alles erlebt hat. Positive Erlebnisse können so in Erinnerung gerufen und verpasste Chancen oder Fehler angemessen betrauert werden. Gerade ältere Menschen hätten häufig gelernt, Tränen zu unterdrücken, das Hospiz möchte aber auch einen Raum zum Weinen bieten.

+ Kathrin Harms (l.) und Laura Badenhop kümmern sich um die Gäste vom Hospiz zum Guten Hirten. © Gath

Zugleich werden die Gäste auf den Tod vorbereitet, indem die Mitarbeiter und Ehrenamtlichen versuchen, Ängste zu nehmen. Obwohl Sterben nicht automatisch mit Schmerz verbunden sei und die Angst vor dem Tod – gerade in einer stark säkularisierten Gesellschaft – kulturell verstärkt werde, fühle sich die Gewissheit des eigenen Lebensendes für fast alle Menschen nicht gut an, sagt Harms: „Die Konfrontation mit dem Tod ist eine existenzielle Ausnahmesituation. Auch die Verdrängung kann da ein ganz normaler Prozess der Sterbephase sein, der völlig legitim ist.“ Die Mitarbeiter im Hospiz akzeptieren die individuelle Verleugnung des Todes, ihre Aufgabe ist es dann, den Angehörigen diese Reaktion zu vermitteln.

Vorsorge statt Tabuisierung

Einem kollektiven Wegschieben des Themas versucht die Hospizbewegung aber aktiv entgegenzuwirken, zum Beispiel mit öffentlichen Veranstaltungen wie dem Austauschabend. Aus Sicht von Harms und Badenhop sollten sich Menschen frühzeitig mit ihrem eigenen Tod auseinandersetzen. Die Patientenverfügung sei hierfür eine Möglichkeit, die Harms aber nicht immer für geeignet hält. Denn eine im gesunden Zustand festgehaltene Entscheidung, könnte aus der Perspektive eines Kranken völlig anders ausfallen, und die Patientenverfügung sei sehr pauschal formuliert. Sie rät daher, eine Vorsorgevollmacht an nahestehende Personen auszustellen. Wenn kontinuierlich mit dieser Person über Vorstellungen und Wünsche gesprochen werde, sei es den bevollmächtigten Angehörigen oft gut möglich, im Fall der Fälle im Sinne des Betroffenen zu entscheiden.

Das Hospiz zum Guten Hirten berät gerne zu verschiedenen Aspekten der Vorsorge. Weitere Austauschabende sind ebenfalls geplant, um auch weniger formelle Fragen zu besprechen. Viele Menschen würden beispielsweise gerne wissen, ob Menschen den Moment des Sterbens bewusst wahrnehmen. Das sei von Person zu Person unterschiedlich, so Badenhop, „aber ich glaube schon, dass die Mehrzahl der Leute es merkt. Häufig sprechen die Menschen dann davon, dass sie nun los müssen oder auf eine Reise gehen.“

Und auch wenn die Gäste vor ihrer letzten Reise nicht mehr ansprechbar seien, könnten sie durchaus noch den Geruch von vertrauten Menschen wahrnehmen, ergänzt Harms. Um diese intensiven und persönlichen Abschiede zu ermöglichen, steht das Team vom Hospiz rund um die Uhr zur Verfügung und fördert gleichzeitig eine gesellschaftliche Debatte, die den Tod als Teil des Lebens anerkennt.