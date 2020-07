Holle will in die „Kreishauptstadt“

Rotenburg bekommt einen neuen Bürgermeister. Das steht seit der endgültigen Absage von Andreas Weber (SPD) für eine weitere Amtszeit seit Mitte Juni fest. Nun hat die CDU ihren Kandidaten gefunden: Tarmstedts langjähriger Bürgermeister Frank Holle will nach Rotenburg an die Spitze des Rathauses wechseln.

Rotenburg – Vielleicht klingt es ein wenig größer, als es wirklich ist. Aber man nimmt Frank Holle ab, dass er, wenn er die etwas abgedroschene Formulierung von „neuen beruflichen Herausforderungen“ benutzt und damit die „Kreishauptstadt“ verbindet, es tatsächlich so meint: Der 52-jährige Jurist und langjährige Samtgemeindebürgermeister in Tarmstedt will Verwaltungschef in Rotenburg werden. Die CDU hat ihren Kandidaten für die Nachfolge von Andreas Weber (SPD) gefunden. Im September 2021 wird gewählt.

Es war ein langer Weg, und es wird noch ein viel längerer werden. Das ist Eike Holsten als Gemeindeverbandsvorsitzenden und CDU-Stadtratsfraktionschef Tilmann Purrucker nun gemeinsam mit Holle sehrwohl bewusst. Bei Kaffee und Brötchen auf Abstand berichten sie an diesem Dienstagmorgen von einer Suche nach dem geeigneten Kandidaten, die sich fast ein Jahr hingezogen habe. Zuletzt blieben von vielen zwei Kandidaten über, eine Absage aus persönlichen beruflichen Gründen führte schließlich zu Holle. Doch der musste sich noch der „heiligen Inquisition“ stellen, wie er scherzt: Durchaus ernsthaft löcherten ihn die „kritischen Geister unserer Partei“ (Purrucker) mit vielen Fragen zu Rotenburg, zu Problemlösungsansätzen und Perspektiven. Offenbar erfolgreich – unisono betonen Partei und Fraktion nunmehr, „den richtigen Mann für die Spitze des Rathauses“ gefunden zu haben. „Ein Profi.“ Eine letzte Hürde für die Nominierung Holles wird die Abstimmung der mehr als 200 Parteimitglieder im Oktober sein.

Seit 2006 ist Frank Holle Samtgemeindebürgermeister in Tarmstedt. Nach seinem Jura-Studium in Kiel und anschließender Anwaltstätigkeit mit Schwerpunkt Familienrecht in Tarmstedt wechselte er als Quereinsteiger ins dortige Rathaus und blieb zwei Amtszeiten. Im Herbst 2018 erklärte er seine Kandidatur für das Bürgermeisteramt in Stuhr (Kreis Diepholz), scheiterte bei der Stichwahl im Frühjahr 2019 aber überraschend. Nun peilt er das Rathaus in Rotenburg an, wo der gebürtige Tarmstedter und heute mit der Familie in Ottersberg lebende 52-Jährige kein Unbekannter ist – unter anderem als Sprecher der 13 Hauptverwaltungsbeamten im Landkreis oder als stellvertretendes Vorstandsmitglied im Touristikverband. Es habe immer wieder viele Schnittstellen in der Zusammenarbeit gegeben, betont er. Nun wolle er sich „beruflich entwickeln“, und das gehe eben nur in einer größeren Kommune. Zumindest mit seiner Frau und der jüngsten Tochter wolle er vielleicht schon im Frühjahr nach Rotenburg ziehen – die beiden älteren, erwachsenen Kinder sind aus dem Haus.

Holles Anspruch ist es, „für zehn Jahre anzutreten“ – also mit zwei der wieder verkürzten Amtszeiten auch Kontinuität in die Kreisstadt zu bringen. „Das ist doch die beste Motivation, sich wieder zur Wahl stellen zu wollen“, betont er. Einige große Aufgaben wie die Stadtentwicklungskonzepte seien vorgezeichnet, ansonsten wolle er sich aber inhaltlich noch nicht zu weit positionieren, weil auch die Corona-Steuerschätzung im Herbst noch eine ganz große „Baustelle“ werden könnte. Auch bei „Ferndiagnosen“ über die Zusammenarbeit im Rathaus halte er sich zurück.

Von Sternzeichen Stier, sei er in seiner Arbeit „beharrlich“, sagt Holle. Dabei setze er aber auf „Motivation durch Verantwortung“ im Rathaus. Damit verfolgt Holle einen anderen Weg als den derzeitigen im Rathaus und auch im Rat, heißt es von der CDU-Führung. „Wir tun gut daran, jemanden herzuholen, der überparteilich arbeiten kann“, sagt Holsten. Selbstkritisch ergänzt er zur manchmal überharten politischen Auseinandersetzung in der Kreisstadt, die sich insbesondere aus der IGS-Oberstufendebatte ergeben hat: „Dass die Situation so ist, hat mit uns und den Grünen und der SPD und dem Protagonisten Weber zu tun.“ Holle sei mehr als die beiden Vorgänger Detlef Eichinger und Weber ein „Moderator an der Spitze des Rathauses“ – was der CDU-Mann in bislang 14 Jahren Zusammenarbeit mit einem SPD-Gemeindebürgermeister in Tarmstedt bewiesen habe. Purrucker nennt zum Beispiel einen „völlig unsinnigen Kleinkrieg zwischen Bürgermeister und Rotenburger Wirtschaftsforum“ als derzeitiges Problem. Der potenzielle neue Bürgermeister Holle „verfügt über Eigenschaften, die der amtierende nicht hat“. Holle: „Ich kann für einen anderen Stil stehen.“ Ins politische Geschäft der Kreisstadt mischt sich der Kandidat Holle indes noch nicht ein. Ausreichend Aufgaben seien sowieso noch in Tarmstedt zu erledigen, zum Beispiel die Erweiterung der Grundschule. Gleichwohl wisse er, wann der Wahlkampf beginnt: „Jetzt.“

Das Gesprächsangebot an die anderen Parteien steht

Am Donnerstagabend haben die Vorstände des CDU-Gemeindeverbandes und der Stadtratsfraktion einstimmig für den Bürgermeisterkandidaten Frank Holle gestimmt. Schon am Freitagmorgen haben dann der Gemeindeverbandsvorsitzende Eike Holsten und Fraktionschef Tilmann Purrucker zum Telefon gegriffen, um die politischen Mitstreiter im Rat, WIR und FDP, über den Beschluss zu informieren und gegebenenfalls ein gemeinsames Vorgehen abzusprechen. „Auch mit Ingo Krampitz habe ich geschrieben“, betont Holsten. Krampitz ist Ortsvereinsvorsitzender der SPD. Eine Anfrage der Kreiszeitung, wie weit die Sozialdemokraten in der Kandidatenfrage nach der Absage ihres Parteigenossen und Amtsinhabers Andreas Weber für eine weitere Amtszeit sind, ließ Krampitz am Dienstag jedoch unbeantwortet. Insofern gilt wohl das, was er zuletzt Ende Juni verkündet hatte: „Die Rotenburger SPD wird bei den Bürgermeisterwahlen im Herbst kommenden Jahres eine Kandidatin oder Kandidaten zur Wahl stellen, die/der unsere Stadt und die Ortsteile Borchel, Waffensen, Mulmshorn und Unterstedt im Interesse aller hier lebenden Menschen voran bringt. Wir werden bei den Bürgerinnen und Bürgern für eine breite überparteiliche Unterstützung werben und auch entsprechende Gespräche mit den Vorsitzenden der Grünen/CDU/FDP/WIR führen.“