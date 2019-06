Aus dem hohlen Apfelbaum

Rotenburg - Von Ulf Buschmann. Wie erweisen sich Menschen gegenseitig Respekt? Wie drückt sich Demut aus? Wie tun sich Menschen etwas Gutes, wenn sie Krankengymnastik machen? Die Palette der Interpretation ist vielfältig. Genau das ist die Absicht von Susanne Hoppe und Emelie Sachs. Die Bildhauerin aus Brockel und die Fotografin aus Rotenburg zeigen ab Mittwoch ihre Skulpturen mit dazugehörigen Bildern im Rotenburger Rathaus. „Beziehungsweise“ heißt ihre Ausstellung.

Eine Beziehung pflegen beide schon lange. „Wir kennen uns, weil Susanne unsere Tierärztin ist“, bringt Sachs Licht ins Beziehungsgeflecht. Es wird klar: Hoppe ist nicht nur Künstlerin. Auch die Vierbeiner kommen zu ihrem Recht – ebenso wie die Kunst, der sie sich ausgiebig widmet. Jede einzelne ihrer Skulpturen sei ein „Kraftakt“, beschreibt Hoppe ihre Arbeit. Damit meint sie nicht nur den reinen Produktionsprozess, sondern auch den mentalen Weg hin zum Weg.

Und weil Skulpturen auch mal in einen Bildband oder einen Katalog gebannt werden müssen, hat sich Hoppe eben an Sachs gewandt. Doch schnell hätten sie gemerkt, dass sich aus der Zusammenarbeit mehr ergeben könne. Schon beim Aufbau im Foyer des Rathauses am Montag zeigt sich: Es ist etwas Gedeihliches herausgekommen. Drei Monate lang haben die beiden Frauen die Arbeiten in Szene gesetzt. Die Bilder sind minimalistisch gehalten, freigestellt auf weißem Hintergrund.

Das Dreidimensionale ist in Form der Skulpturen auf einem extra angefertigten Beistelltisch zu sehen. Und wem das noch nicht reicht, sollte vielleicht einen Blick in das ebenfalls zur Ausstellung gehörende kleine Buch werfen. Das Betrachten der Arbeiten lässt noch einmal mehr Platz für Interpretationen – frei nach dem guten alten Motto: „Die Gedanken sind frei.“

Bis zu diesem Punkt ist indes einige Zeit ins Land gegangen. „Ich habe zwei Jahre für die Skulpturen gebraucht“, sagt Hoppe. Am Anfang stelle sie sich selbst ein Thema, das für sie und ihre Umwelt relevant sein könnte. In diesem Fall ist sie auf Verbeugungen gekommen. Dann macht sich Hoppe auf die Suche nach dem passenden Holz beziehungsweise Vorkommen in der Natur. Gestoßen ist die Künstlerin auf hohle Apfelbäume. Sie bilden nach Aussage von Hoppe „das zentrale Stück“ ihre aktuellen Arbeiten.

Nun kommt Sachs ins Spiel. Vor dem Drücken auf den Auslöser ihrer Kamera steht das Betrachten des Werkes im Ganzen und im Detail. „Ich habe geschaut, in welche Beziehung sie zueinanderstehen“, erklärt die Fotografin. Hoppe wirft ein: „Irgendwann entwickelt sich daraus eine Eigendynamik.“ Bis zum Titel ihrer Ausstellung, „Beziehungsweise“, war es da nur noch der sprichwörtliche kleine Schritt.

Die Zusammenarbeit mit Sachs sei eine wunderbar neue Erfahrung, freut sich Sachs. Nicht etwa, weil sich hier zwei künstlerische Richtungen treffen, sondern aufgrund des Altersunterschieds. Hoppe ist 58 Jahre, und Sachs wird heute 23 Jahre alt. „Ich persönlich finde es total klasse, mal einen jungen Menschen dazu zu holen“, sagt Hoppe. Ihre Mitstreiterin muss schmunzeln. Sie nickt zustimmend – fast so, als sei in Zukunft mehr von beiden zu erwarten.