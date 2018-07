Auto Club Europa zählt Regelverstöße an Rotenburger Kreuzung

Rotenburg - Von Joris Ujen. Nicht nur Fußgänger schauen gerne auf ihr Smartphone, auch viele Auto- und Radfahrer neigen häufig dazu, ihren Kopf nach unten zu richten. Diese Unachtsamkeit kann schnell zu Unfällen führen, ebenso wie das Abbiegen ohne Blinken und Schulterblick.

Hinzu kommt, dass immer mehr Menschen das Fahrrad oder Pedelec statt des Autos bevorzugen – was per se auch nicht verkehrt ist. Allerdings steigt damit einhergehend die Zahl von Verkehrkehrsteilnehmern, die beim Aufeinandertreffen von Auto- und Fahrradfahrern verunglücken. Um Fehlverhalten zu beziffern, nimmt der Auto Club Europa (ACE) unter dem Motto „Fahr mit Herz“ bundesweit Zählungen vor. Auch in Rotenburg – mit einem besorgniserregenden Ergebnis.

Jürgen Wagner, Kreisvorsitzender des ACE, positionierte sich dafür eine Stunde lang zur Mittagszeit an der Kreuzung Harburger Straße/Glockengießerstraße. 113 Autofahrer beobachtete er, „60 von ihnen vergaßen den Schulterblick“. Acht haben laut Wagner ihr Smartphone während der Fahrt benutzt, sieben sind über eine rote Ampel gefahren und 26 haben nicht geblinkt. „Die Fehlerquote von 66,3 Prozent ist nicht akzeptabel“, bilanziert der ACE-Kreisvorsitzende.

„Auch bei den Fahrradfahrern haben wir Rotlichtverstöße feststellen müssen“, ergänzt Matthias Cordts, der Regionalbeauftragte des ACE für Hamburg, Niedersachsen und Bremen. Durch Kopfhörer, die junge Menschen oftmals während der Radtour tragen, haben sie oft kein Gefühl mehr für ihre Umwelt. Dennoch sieht die Bilanz bei den Zweirädern etwas besser aus: Jürgen Wagner schaute sich das Fahrverhalten von 75 Radlern an der Kreuzung an. 37 Prozent von ihnen verhielten sich falsch. „Die meisten davon benutzten zwar die Radwege, fuhren aber auf der falschen Straßenseite.“

Nahezu keiner trägt einen Fahrradhelm

Der Kreisvorsitzende zählte vier Rotlichtverstöße, zwei Personen querten die Straßen durch die wartenden Autos hindurch. Erschreckend war für Wagner, dass nur sechs Radfahrer einen Helm trugen. „Wenn 92 Prozent der Radfahrer sorglos gefährliche Verletzungen bei Unfällen in Kauf nehmen, sollte hier mehr Aufklärungsarbeit betrieben werden.“

Ein Kreisel an der Kreuzung könnte für Abhilfe sorgen. Dessen Bau sollte laut Rotenburgs Bürgermeister Andreas Weber (SPD), der beim Pressegespräch in der Fußgängerzone ebenfalls zugegen war, ursprünglich Anfang kommenden Jahres beginnen. „Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr teilte uns jedoch mit, dass dafür aktuell keine Kapazitäten vorhanden sind.“ Eher sei mit dem Bau in den zwei Folgejahren zu rechnen. Der bundesweite Brücken- und Autobahnbau gehe vor.

Das berichtete der Bundestagsabgeordnete und SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, der die Aktion als Schirmherr des ACE begleitete. Auch er habe festgestellt, dass das Fahrradfahren massiv an Bedeutung gewinnt. „In Hamburg und München beispielsweise, aber auch im ländlichen Raum wird vermehrt in Radwege investiert.“

+ Viele Radfahrer sind sich nicht bewusst, dass sie auch gefährdet sind. © dpa

Das Ergebnis der Zählung an der Kreuzung am Neuen Markt ist kein gutes. Das ist schon erstaunlich, schaut man sich die vielen Präventionsangebote der Kreisstadt an. So bieten unter anderem Lehrer in Zusammenarbeit mit dem ADAC wie auch die Polizei Verkehrsschulungen in den Grundschulen an, so Weber. „In den Rotenburger Werken werden sogar Fahrradführschein-Prüfungen angeboten.“

Die Stadt ist laut dem Bürgermeister bezüglich der Verkehrsunfall-Prävention gut aufgestellt, „obwohl es dabei sicherlich immer Optimierungsmöglichkeiten gibt“. Einen „großen Traum“ möchte Weber während seiner Amtszeit zudem realisieren: Dass die komplette Goethestraße – wie schon die Gerberstraße oder die Straße Hemphöfen – eine Fahrradstraße wird.

Die aktuelle Zählung des ACE bewertet Schirmherr Klingbeil als eine wertvolle und wichtige Arbeit. Die bundesweiten Ergebnisse sollen Ende des Jahres veröffentlicht werden, so Matthias Cordts. Weitere Infos online.