Ein Hoffnungsträger für Kinder

Rotenburg – Die weggefallene Kinderbetreuung durch Einrichtungen und Großeltern hat in den vergangenen Wochen viele Familien belastet, daher hat sich die Familien- und Erziehungsberatungsstelle des Diakonischen Werkes eine besondere Aktion überlegt: Rund um den Kirchhof gibt es ab Montag kleine „Hoffnungsträger“-Taschen, die Familien mit Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter Mut machen sollen.

In vielen Gesprächen hätten die Psychologen Stefanie Greiner und Benjamin Haase sowie ihr Team erfahren, wie Familien mit den aktuellen Herausforderungen umgehen, heißt es in einer Pressemeldung. „Ratsuchende sind oftmals verunsichert, manchmal auch ängstlich“, sei der Eindruck. Da die meisten Kinder, vor allem im Kita- und Grundschulalter, auch in den kommenden Wochen zu Hause bleiben müssen, haben sie Taschen mit Basteleien, Geschichten und Mut machenden Impulsen gepackt. Diese können aus der „Hoffnungsbox“ vor dem Haus am Kirchhof 12 abgeholt werden oder wochentags zwischen 9 und 17 Uhr vor der Beratungsstelle in der Glockengießerstraße 17. „Wer sich einen ‚Hoffnungsträger‘ mitnimmt, wird ja vielleicht selbst zu einem“, so Greiner und Haase. acb