Hoffnungsträger der Beratungsstelle kommen sehr gut an

Rotenburg - Wenn gute Ideen auf fruchtbaren Boden fallen, ist die Freude groß. Und so ist es kein Wunder, wenn Benjamin Haase und seine Kollegin Stefanie Greiner einen äußerst zufriedenen Eindruck machen. „Die Resonanz ist ist gut“, sagt Haase. Er meint damit die Papiertüten, die seit Beginn der Woche für Kinder im Kita- und Grundschulalter an zwei Stellen in der Kreisstadt zum Mitnehmen ausliegen. „Wir wollen ihnen Impulse geben“, erklärt Greiner mit einem Blick auf eine der Taschen, auf denen vor allem der große Regenbogen ins Auge fällt. Für die beiden Mitarbeiter in der psychologischen Beratung des Doakonischen Werls in Rotenburg steht dieser als Symbol für Hoffnung in einer Zeit, die für Kinder besonders schwer ist. Das kommt gut an. 80 der ersten 100 vorbereiteten Hoffnungsträger sind bereits vergriffen „wir werden also noch einmal nachlegen müssen“, sagt Stefanie Greiner.

Zunächst hatte die Beratungsstelle vor allem jene Kinder im Blick, mit denen es die Berater zu tun haben. Vor allem in der Gruppe für Trennungs- und Scheidungskinder. Diese Gruppentreffen können seit einigen Wochen schon nicht mehr stattfinden. „Da haben wir uns überlegt, was wir für sie tun können“, sagt die Beraterin. Und so hätten die Mädchen und Jungen zunächst einen Ostergruß bekommen. Zugleich sei dabei die Frage auf den Tisch gekommen, was man eben noch so machen kann, um die Kinder, aber auch ihre Eltern zu unterstützen. Das Ergebnis: „Wir möchten ihnen Impulse geben, um die Tage zu Hause gut zu überstehen.“ Am Ende stand die Entscheidung, dabei noch größer zu denken und somit das Angebot nicht nur auf die Kinder aus der Beratung zu beschränken.

„Alles wird gut“! Dieser Ausdruck von Hoffnung steht auf der Tüte. Fertig ist der Hoffnungsträger. Allerdings muss auch noch etwas in die Tasche. Kein Problem: Das Beraterteam hat sich eine Menge einfallen lassen. Zum Beispiel den Hoffnungsträger-Kalender, der für jeden Tag dieses Monats eine gute Idee zum Vermeiden von Langeweile parat hat. Die Ideen sind vielfältig. Da geht es um gemeinsames Singen oder auch ums Basteln. Ein wenig Material liegt mit in der Tüte. Außerdem finden die Kinder Geschichten, die selbst lesen oder sich eben auch vorlesen lassen können. Eine gedankliche Reise nach Schweden ist ebenfalls „an Bord“ des Hoffnungsträgers. Wer es mal etwas ruhiger angehen lassen möchte, kann zudem auf eine Entspannungsaufgabe zurückgreifen. „Es läuft wirklich gut. Wir haben schon eine Reihe von positiven Rückmeldungen bekommen“, sagt Stefanie Greiner. Sie freut sich auch, wenn die Eltern sich zusammen mit ihren Kinder gemeinsam auf den Weg machen, um eine der Tüten aus den bereit stehenden Boxen zu holen. Eine davon findet sich beim Diakonischen Werk am Kirchhof, die andere steht vor dem Haus der Beratungsstelle an der Glockengießerstraße.

Kaum gestartet, macht die Aktion des Diakonischen Werks schon Schule. „Es gab Anfragen von Trägern anderer Einrichtungen, die diese Idee gerne aufgreifen oder sie auch in ihren Orten nutzen möchten“, weiß Benjamin Haase zu berichten. Dass es am Ende Multiplikatoren für die Hoffnungsträger gibt, zeigt, wie sehr sich viele Einrichtungen und Organisationen Gedanken über die Situation der Kinder machen. „Not macht erfinderisch“, erklärt Greiner. Und die daraus entstehende Kreativität sei mittlerweile in vielen Familien gut zu erkennen.

Die Idee mit diesem Angebot erreicht nicht nur die Kinder. „Auch wir im Berater-Team haben sehr viel Spaß und Freude, diese Taschen zusammenzustellen und zu packen. Das tut uns richtig gut.“ Ganz sicher auch, weil sie wissen, dass für die Kinder die Box mit den Regenbogen-Taschen inzwischen einen „Schatzkisten-Charakter“ angenommen hat.