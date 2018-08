Sie hören zu

Gemeinsam engagieren sie sich in der Kindertrauergruppe der Hospizarbeit in der Region Rotenburg: die Ehrenamtlichen Siegfried Segger (v.l.), Christa Reichmann, Margrit Brendel, Irmgard Niestädt-Seeger, Almuth Baack Bione und Gaby Kalt. - Fotos: Krause

Rotenburg - Von Dörthe Krause. Ob plötzlich und unerwartet, oder nach langer Krankheit – der Tod eines geliebten Menschen reißt Angehörigen den Boden unter den Füßen weg. Nichts ist mehr wie es war. Das eigene Leben teilt sich in ein Vorher und Nachher. Ein solcher Verlust stellt insbesondere Kinder vor eine große Herausforderung. Ihr vertrautes Umfeld befindet sich in einem Ausnahmezustand, und auch sie selbst empfinden plötzlich Trauer, Wut, Angst und Unsicherheit. In der Kindertrauergruppe der Hospizarbeit in der Region Rotenburg finden Kinder, Jugendliche und auch begleitende Erwachsene einen geschützten Raum für Gespräche und Verständnis.

Auch Iris besucht mit ihren Kindern Mia, Sören, Sinje und Runa die Kindertrauergruppe. Der Tod ihres Mannes Oli im April 2015 kam völlig unerwartet. Die Kinder waren damals zehn, sieben, drei und knapp ein Jahr alt. Trotz des Verlustes mussten damals viele organiatorische Dinge geklärt werden: In welchem Rahmen soll der Abschied stattfinden? Wie soll die Beerdigung sein? Wie soll die Traueranzeige gestaltet werden? Iris hat ihre Kinder von Anfang an in diese Entscheidungen einbezogen. Alle Kinder durften ihre Wünsche und Vorstellungen einbringen. „Mit dieser Einstellung bin ich auch auf Unverständnis von außen gestoßen“, erinnert sie sich. „Doch es war für uns alle ganz, ganz wichtig.“ Die gemeinsame Trauerarbeit schaffte Verbindung. Gleichzeitig war es nie eine Verpflichtung. Die Kinder konnten sich jederzeit zurückziehen, wenn es ihnen zu viel wurde. In Einzelgesprächen mit der Ehrenamtlichen Elsbeth Bonath fand zunächst Sören eine Vertrauensperson. Später schloss sich die ganze Familie dem Gruppenangebot der Hospizarbeit in der Region Rotenburg an.

Anastasia (12) und Alex (6) kommen seit rund zwei Jahren zu den Treffen. Sie trauern um ihre Großmutter. Nach einer langen Krebserkrankung starb sie. Die beiden Kinder verband eine sehr enge Beziehung zu ihrer Oma. „Nach dem Tod meiner Mutter ging es Anastasia sehr schlecht“, erinnert sich Katja. „Sie wurde in der Schule auffällig, und ihre Noten wurden schlechter.“ Die Besuche der Kindertrauergruppe tun Anastasia und Alex gut. „Aber ich komme auch für mich hier her“, sagt Katja. „Hier werde ich aufgebaut und mir wird zugehört.“

Rund zehn Kinder von vier bis 15 Jahren besuchen zurzeit die Trauergruppe in den Räumen der Lindenschule. Sie haben Großeltern, Mama, Papa oder Geschwister verloren. Einige kommen kurz nach dem Verlust, bei anderen vergehen Jahre, bis sie sich der Gruppe anschließen. So unterschiedlich und einzigartig jede einzelne Erfahrung ist, der Verlust eines geliebten Menschen verbindet sie. „Ich bin gerne hier“, sagt Mia. „Es lacht hier keiner, wenn man sagt, dass man Angst hat.“

Die Kindergruppe trifft sich jeden zweiten und vierten Dienstag im Monat (außer in den Schulferien) von 16.30 bis 18 Uhr. Nach der Begrüßung können die Kinder aus verschiedenen Angeboten wählen. Die Räumlichkeiten der Lindenschule bieten ausreichend Platz zum Toben, Kicker spielen oder auch Malen und Basteln. Auch ein Boxsack kann als Ventil für Trauer, Wut, Angst und Verzweiflung genutzt werden. Im Bällebad finden die Kleinen Platz. Die Ehrenamtlichen Trauerbegleiter haben stets ein offenes Ohr. Gespräche über Tod und Verlust sind jedoch keine Pflicht. Jedes Kind entscheidet selbst, wann und ob es darüber reden möchte. Alles, was sie erzählen, bleibt dort. Als Vertrauensperson für die Kinder geben die Ehrenamtlichen keine Informationen aus den Gruppentreffen weiter. Manchmal kommt die Erinnerung ganz unvermittelt mitten im Spiel, an anderen Tagen ist die Trauergruppe einfach ein schönes Treffen mit Gleichaltrigen. Den Begleitern der Kinder steht in dieser Zeit ein eigener Raum zur Verfügung. Jeder erzählt, was er erzählen möchte. Dieser Austausch ist für viele eine hilfreiche Stütze.

Wer sich nach einem Todesfall in der Familie für die Kindertrauergruppe interessiert oder sich als ehrenamtlicher Betreuer engagieren möchte, erreicht die Hospizarbeit in der Region Rotenburg unter Telefon 04261 / 2097888 oder per Email an info@hospiz-row.de.