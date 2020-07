Hochschulstandort Rotenburg

Rotenburg – Die Idee klang im Mai 2019 erstmal ziemlich abwegig und durchaus etwas abgehoben: Man wolle zwei Hochschulen in Rotenburg aufbauen, verkündete Heiko Kehrstephan als Vorsitzender des Rotenburger Wirtschaftsforums (RWF) damals. Wenige Wochen später konnte er stolz Vollzug melden. Auch Rotenburg ist eine Zweigstelle der in Hannover ansässigen Leibniz Fachhochschule geworden. Ein Jahr später sind die Beteiligten weiter begeistert. Es läuft – aber es dürften bitte noch ein paar mehr Studierende in Ausbildung werden. Zwei weitere Betriebe aus dem Altkreis sind beim dualen Studium dabei.

Pascal Chmielewski hat es vorgemacht. Der 20-Jährige ist für das duale Studium Wirtschaftsinformatik an der FH eingeschrieben, lässt sich zudem die Hälfte des Jahres beim Handelsunternehmen Avides in Hemsbünde ausbilden. „Das ist schon anders, als man sich ein Studium vorstellt“, sagt er, befragt nach seinen bisherigen Erfahrungen. Aber eben auch: „Alles sehr positiv.“ Auch wenn Corona wie an jeder Hochschule im Lande den Präsenzunterricht ausgebremst hat und Vorlesungen sowie Kurse online stattfinden, sei er begeistert. Trifft man sich nach Corona wieder vor Ort, findet der Blockunterricht zum Teil beim weltweit führenden Hersteller für Schuhproduktionsanlagen Desma in Achim statt, zum Teil in der Hochschule selbst.

Friedhelm Horn ist als Projektmanager des RWF die treibende Kraft hinter der Kooperation. Der pensionierte Gymnasiallehrer geht unermüdlich bei Unternehmen „Klinken putzen“, um sie zum Mitmachen zu motivieren. Das klappt mal gut, mal weniger: Offenbar sei die Not, guten eigenen Nachwuchs auszubilden, noch nicht überall groß genug, formuliert er das Problem.

Nach Avides und der Rotenburger IT-Firma Rocon, die in den Premierensemestern gleich zwei Studenten im Projekt hatte, wollen nun auch das Visselhöveder Softwarehaus Land-Data und der Holzgroßhändler Behrens mitmachen. Während Land-Data zwei bereits ausgelernte junge Mitarbeiter quasi zur Fortbildung ins duale Studium schickt, ist die Stelle in der Ausbildung der rund zehnköpfigen IT-Abteilung bei Behrens noch unbesetzt. Horn: „Mussten wir im vergangenen Jahr noch Unternehmen motivieren, mitzumachen, schauen wir uns nun händeringend nach Studenten um.“ Gerade der ausfallende Abi-Jahrgang 2020 durch die Rückkehr zum G9 erschwere den Wettbewerb um guten Nachwuchs. Kehrstephan spricht von „klasse Unternehmen, die in die Zukunft schauen“, „extrem kreative Firmen, bei denen es Spaß macht, zu arbeiten“. Man gehe diese neuen Wege in der Ausbildung, um mit den Großstädten konkurrieren zu können. „Ich bin mir sicher, dass wir diese guten Leute auch hier in der Region haben, man darf sie nur nicht gehen lassen“, verdeutlicht Wolfgang Koch, IT-Leiter der Behrens-Wöhlk-Gruppe. Nicht zuletzt sei es selbst für einen Holzgroßhändler eine Frage der Philosophie, ob man Leistungen nur einkaufe oder die Menschen selbst im Hause habe. Deswegen wollen man guten Nachwuchs fördern – und behalten: „Unsere nächste Generation Fachpersonal.“

Horn bezeichnet es als „ganz kleine Pflanze“, die mit den ersten beiden Semestern gewachsen sei. Embedded Automation Design, IT-Security und Wirtschaftsinformatik sind die drei Studiengänge, mit denen als Außenprojekt der FH begonnen wurde. Die drei Rotenburger Teilnehmer studieren allesamt Wirtschaftsinformatik, zehn aus neun Unternehmen sind es in der Region insgesamt. Drei Jahre dauert die duale Ausbildung, Ziel der Hochschule ist es – damit sich der Mehraufwand finanzieren lässt – über die Jahrgänge hinweg rund 50 Studierende für das Projekt gewinnen zu können. Die 500 Euro Studiengebühren monatlich übernehmen die Unternehmen, zusätzlich gibt es eine erhöhte Ausbildungsvergütung – allein das verdeutlicht den Stellenwert, den die Nachwuchsgewinnung mittlerweile hat.

Wer jetzt einen der technischen, dualen Studiengänge mit dem Lernort Achim aufnimmt, hat von der Hochschule die Garantie, dass der dort auch zuende geführt wird, heißt es vom RWF. Auch wenn die Hochschule das bisherige Versuchsprojekt mit externen Standorten wieder aufgibt, könnten die, die das duale Studium begonnen haben, es unter den bisherigen Bedingungen beenden – mit dem Unterricht vor Ort.

Die zweite Hochschule, die das RWF im vergangenen Jahr in den Blick genommen hat, ist bislang ein großer Wunsch geblieben. Dort geht es um den Bereich Pflege, der wäre wegen der Diakonie, des Krankenhauses und der Werke in Rotenburg „ideal angesiedelt“, wie es von Kehrstephan heißt. Nur: Die Hochschule Bremen, die als Partner angedacht war, verfolge bislang eher Projekte am eigenen Standort. Das „Rotenburger-Modell“ mit einem berufsbegleitenden Master-Studiengang muss noch warten. Aber vielleicht geht es hier am Ende ja auch schneller als vermutet.

Kontakt

Wer Interesse an einem dualen Studium in einem der teilnehmenden Unternehmen mit Studienort Achim hat, kann sich dort direkt melden. Auch das Rotenburger Wirtschaftsforum vermittelt Ansprechpartner unter 0426 / 72334 oder per E-Mail an rwf@rotenburg-wuemme.de