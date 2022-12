Ho-ho-hoch den Hintern: Last-Minute-Geschenktipps der Redaktion

Von: Nina Baucke, Ann-Christin Beims, Matthias Freese, Michael Krüger, Lars Warnecke, Andreas Schultz, Matthias Röhrs

Sie haben es mitbekommen: Weihnachten naht auch in Rotenburg. Mit ein bisschen Gelassenheit und dem richtigen Geschenk wird das Fest noch schöner. © Krüger

Heiligabend steht vor der Tür und nicht wenige sind immer noch auf der Suche nach einem passenden Geschenk. Schon seit einigen Wochen sind sie auf der Suche nach Inspiration. Einige Ideen für Geschenke in letzter Minute haben wir gesammelt, und so manches liegt quasi vor der Haustür.

Rotenburg – Ein alter Witz ist, am 24. Januar auf das nächste Weihnachtsfest hinzuweisen und daran zu erinnern, langsam mal die Geschenke in Angriff zu nehmen. „Haha“, lacht man müde, den Witz hat man schon Tausend Mal gehört – aber den Rat nie befolgt. Zur Wahrheit gehört, Weihnachten kommt jedes Jahr ganz schön schnell und nicht wenige haben – nur noch ein paar Tage vor dem Fest – noch keine passenden Geschenke für die Liebsten gefunden. Auch die Redaktion ist in dieser Sache leidgeprüft – und hat einige Tipps für Weihnachtsgeschenke in der letzten Minute. Zeit ist kostbar, deswegen liegen die meisten Ideen auch fast vor der eigenen Haustür.

Spezialitäten aus der Region

Was ist das zentrale Element von Weihnachten? Richtig, essen. Und zwar viel, und so scheint ein Geschenkekorb mit verschiedenen Leckereien auf den ersten Blick gar nicht mal so originell. Doch wie bei Geschenken üblich, kommt es auf die inneren Werte an. Nutzen Sie zum Beispiel nur Spezialitäten aus der Region, von Direktvermarktern. Davon gibt es im Südkreis mittlerweile einige und alle bieten hochwertige Nahrungsmittel an und geben – sollte man sich zufällig über den Weg laufen – kleine Einblicke oder Anekdoten zum Betrieb zum Besten. Die können Sie beim Schenken gleich weitergeben. Einen Überblick über Hofläden in der Gegend und deren Angebote gibt es online über das Portal www.service-vom-hof.de von der Landwirtschaftskammer Niedersachen. Und sollten Sie die alle mit dem Rad abfahren, darf es über die Feiertage auch eine Portion mehr sein. Matthias Röhrs

Ein Buchgeschenk unter der Tanne

Es soll zwar rund um die Feiertage wieder ein wenig milder im Kreis werden, was dazu einlädt, auch Zeit draußen zu verbringen. Dennoch ist gerade in der Winterzeit die Lese-Motivation auch bei den sonstigen Verweigerern etwas höher. Manch einer kuschelt sich gerne mit einem guten Buch, einer Tasse Tee und ein paar selbstgebackenen Weihnachtskeksen in die Sofaecke. Und, um es ein wenig frei nach Loriot zu zitieren: „Ein Leben ohne Bücher ist möglich, aber sinnlos.“ In diesem Sinne: Wir haben mehrere gut sortierte Buchläden, und auch ein Leseausweis einer der Büchereien und Bibliotheken der Region kann eine prima Idee für die Liebsten sein! Kinder können mit Peter Pan nach Nimmerland fliegen, mit Bastian Balthasar Bux nach Phantasien reisen oder die Schule der magischen Tiere besuchen. Jugendliche kämpfen vielleicht mit Harry Potter und seinen Freunden gegen Lord Voldemort oder entdecken in „Loveless“ die Vielfalt der Liebe – ein aktuelles Thema, geht es doch um Selbstfindung. Es gibt noch so vieles mehr, auch für Erwachsene. Da ist sicher für jeden Geschmack etwas dabei! Ann-Christin Beims

Der kulinarische Schönermacher

„Schreibst du auf, ich mache Stempel drauf.“ So ungefähr lautete die präzise Anweisung für meine Ehefrau, die auf der Suche nach kreativen Präsentideen für den individualisierten Familien-Adventskalender vor ein paar Jahren beim örtlichen Dönermann landete. Sie haben es längst erraten: Sie traf genau meinen Geschmack. Döner macht alles schöner. Ein Papierfetzen mit ein paar Worten, schicker Stempel, und schon konnte die kulinarische Genussreise zum Feierabend losgehen. Herrlich ließ sich das Angebotene kombinieren, keine Zwiebeln bitte, aber mit scharfe Soße! In Rotenburg sind wir mittlerweile in der glücklichen Lage, mit den Kaya-Imbissen Am Wasser und am Neuen Markt zwei gleich ganz hervorragende Spezialitätenhäuser dieser Art vorzufinden. Also: Schenken Sie Ihrer oder Ihrem Liebsten oder ruhig auch mir einen Gutschein für genau diese! Sie können noch so kreativ sein, Ratgeber wälzen, bunte Socken, das neue Parfüm von Chanel oder gestreifte Krawatten unter die Tanne legen: Aber diesen Gutschein kann das alles nicht toppen. Mahlzeit. Michael Krüger

Wie wäre es mit etwas Sport?

Sportlich schenken, ohne dabei ins Schwitzen zu kommen! Wie wäre es denn mal mit einer Dauerkarte für den lokalen Lieblingsverein? Die Basketballerinnen der Avides Hurricanes bieten so etwas an, die Oberliga-Handballer des TuS Rotenburg und die Oberliga-Fußballer des Rotenburger SV ebenso, manch anderer Verein natürlich auch. Gut, okay, die Saison ist bereits halb um, aber mit ein wenig Verhandlungsgeschick bekommen Sie ja die Jahreskarte nun zum reduzierten Preis – oder tun gleichzeitig etwas Gutes für den Club. Und wenn es noch nicht reicht: Viele Vereine haben mittlerweile einen eigenen Fanshop – T-Shirts, Hoodies, Caps oder die passende Weihnachtsbaumkugel in Vereinsoptik sind dort zu haben. Matthias Freese

Einfach mal Zeit schenken

Gemeinsame Erlebnisse, echte Qualitytime und unvergessliche Erinnerungen sind das, worauf es im Leben wirklich ankommt. Und über was, wenn nicht über Erlebnisgeschenke, kann man sich zu Weihnachten am meisten freuen? Das Fest ist der perfekte Anlass, den Partner, die beste Freundin oder die Mutter zu überraschen, sich bewusst Zeit für die Lieblingsmenschen zu nehmen und zusammen etwas Schönes zu erleben. Ob ein entspannendes Wellnesswochenende, ein Städtetrip mit Musicalbesuch oder einfach nur ein Kinobesuch – Möglichkeiten gibt es unendlich viele. Man muss nur das Passende finden. Lars Warnecke

Freude garantiert

Mit Präsenten den Nagel auf den Kopf zu treffen, ist ja nicht immer ganz so einfach. Um so besser, wenn Geschenke die Besitzer wechseln, die eine Garantie auf Freude beim Entgegennehmenden haben. So eine Garantie versprechen individuell gebastelte Geschenke – von Kindern. Das geht auch noch auf den letzten Metern vor dem Fest, zum Beispiel mit einem selbstgemachten Wandkalender: Als Rohlinge, nur mit Kalendarium, gibt es sie in jeder Drogerie. Mit den lieben Kleinen zusammen lässt sich dann mit Fotos, buntem Klebeband und Stiften relativ einfach und doch einzigartig ein Begleiter durch das kommende Jahr zaubern. Dasselbe gilt für selbstgebackene Kekse, die sich in Geschenktütchen unter den Baum legen lassen: Ist zum Beispiel eine Vierjährige für die quietschbunte Zuckerdeko verantwortlich, hat das weitaus mehr Charme, als wenn ein Erwachsener seine kreative Ader am Mürbeplätzchen auslebt. Nina Baucke

Ticket statt Gutschein

Gehen Sie mit dem/der Beschenkten doch mal in ein Theater aus der Region, besuchen Sie gemeinsam ein Konzert: Der Trick ist natürlich – so gut wie bei allen Geschenken – im Laufe des Jahres gut hinzuhören, wenn die „Zielperson“ von ihren Vorlieben spricht. Musikalische Veranstaltungen mit regionalen Hochkarätern bieten die Kulturinitiativen und -vereine; wer es größer und lauter mag, greift etwas tiefer in die Tasche und steuert gemeinsam eines der zahlreichen Festivals im Landkreis an. Ein Gutschein unterm Baum transportiert die sich daraus ergebende Absichtserklärung eines gemeinsamen Besuchs eher mäßig – ein professionell bedrucktes Ticket, wie es beispielsweise im Pressehaus zu bekommen ist, ist um einiges aussagekräftiger und schafft nebenbei auf angenehme Weise Verbindlichkeit. Andreas Schultz

