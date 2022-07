Hitzewelle im Kreis Rotenburg

Von: Ann-Christin Beims, Andreas Schultz

Teilen

Während die einen am Bullensee entspannen, bedeuten Temperaturen über 35 Grad Arbeit für andere. © Schultz

Tagestoptemperatur: 35 Grad. DLRG, DRK, Agaplesion-Diakonieklinikum, Pflegeheime, Feuerwehr und Förster sind auf die Hitze, die unter anderem für Dienstag angesagt ist, vorbereitet.

Rotenburg – Der Deutsche Wetterdienst warnt vor hohen Temperaturen, eine Hitzewelle rollt durch Deutschland. Am Dienstag erwarten die Wetterfrösche für Rotenburg und Umgebung Höchstwerte um 35 Grad. Damit steigt zum einen die Waldbrandgefahr, weswegen Achtsamkeit gelten sollte. Zum anderen sind Hilfsorganisationen oder das Diakonieklinikum vorbereitet. Welche Tipps sie haben, wie man sich draußen richtig verhält, darüber haben wir mit ihnen gesprochen.

Für die Rotenburger Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) haben die hohen Temperaturen eher wenig Bedeutung; lediglich diese: Wenn es heißer wird, gibt es mehr Badegäste am Bullensee. Dadurch steigt die Chance, dass Hilfeleistung notwendig wird. So lässt sich zusammenfassen, was der Rotenburger Vorsitzende Lutz Früchtenicht zum Einsatzgeschehen sagt. Wird es Einsätze geben? „Wir rechnen jeden Tag damit.“ Die Lebensretter sind vor allem am Bullensee aktiv, opfern ihre Freizeit bei 25 Grad und mehr inzwischen auch in der Woche bis in den frühen Abend hinein, um im Ernstfall einzugreifen.

„Die Wahrscheinlichkeit, dass bei 35 Grad drei Leute mehr in Gefahr geraten, zu ertrinken, ist äußerst gering“, sagt Früchtenicht. Schwierigkeiten machten eher Badende, die sich selbst überschätzen, das Gewässer mit seiner Steilkante falsch einschätzen oder übermütig handeln. Sollte doch mal jemand aufgrund beispielsweise eines Hitzekollaps’ umkippen, sind die Lebensretter ebenfalls da: „Wir können alle Ersthelfertätigkeiten ausführen, die man beispielsweise auch im Zuge des Führerscheins lernt, aber wir sind wahrscheinlich etwas schneller und mutiger dabei, als es andere vor Ort wären.“

Es soll heiß werden in den kommenden Tagen: Da ist es wichtig, auf eine ausreichende Wasserzufuhr zu achten. © Baucke

Früchtenichts Tipp für das Baden bei 35 Grad und mehr: Nicht erst lange in der prallen Sonne verweilen und dann in den See springen. „Das Wasser mit seinen rund 25 Grad macht da schon einen Unterschied. Und den macht der Kreislauf nicht immer mit.“ Ansonsten verweist er auf die Baderegeln: Wer mit Bedacht handle, mache schon viel richtig. Und wenn es trotzdem einen Fall gibt, bei dem die DLRG nicht helfen kann, rufen die Lebensretter bei den Kollegen vom DRK an – denn: „Krankentransporte können wir nicht leisten“.

Die liegen im Zuständigkeitsbereich des DRK-Rettungsdienstes. Angesprochen auf die Zahl der Einsätze, die von Badeseen ausgehen, winkt Rettungsdienstleiter Dirk Richter allerdings ab: „Nein, da hatten wir nicht auffällig viele Einsätze“, sagt er. Mit Blick auf die Erfahrung aus vergangenen Jahren ist er ohnehin sicher: Da wird nicht viel mehr kommen. „Wir arbeiten jeden Notfall so ab, wie sonst auch“, sagt er. Da machen auch 35 Grad keinen großen Unterschied. Für die Retter selbst hingegen schon, da sie sich viel bewegen müssten. „Wir bieten unseren Mitarbeitern Getränke an, damit sie nicht dehydrieren“, so Richter. Die Möglichkeit für größere Einsatzzahlen bestehe zwar immer, er schätzt sie aber als gering ein.

Richters Rat an alle, um Überanstrengung und Notfälle zu vermeiden: körperlich fordernde Tätigkeiten in die kühleren Morgen- oder Abendstunden verlegen. „Die Leute sollten sich darauf einstellen, dass sie nicht gerade zur Mittagszeit joggen gehen“, so Richter.

Was ebenfalls dafür sorgt, dass alle gut durch die Hitze kommen: den Flüssigkeitshaushalt im Blick behalten. Das sei gerade für ältere Menschen besonders wichtig, sagt der Rettungsdienstleiter. Wer gesundheitlich vorbelastet ist, sollte längere Sonneneinstrahlung vermeiden – oder eventuell ganz aufs Rausgehen verzichten. Wer beobachtet, wie jemand das Bewusstsein verliert, soll sich ein Herz fassen, 112 wählen und nach dem Gespräch Erste Hilfe leisten. „Wenn die Person ansprechbar ist, sollte sie in den Schatten geschafft und die Beine hochgelagert werden“, sagt er.

Ähnliche Tipps gibt auch das Diakonieklinikum Rotenburg – denn erfahrungsgemäß werden an besonders heißen Tagen deutlich mehr Patienten mit Kreislaufproblemen und Flüssigkeitsmangel eingeliefert, weiß Dr. Oliver Fröhlich, ärztlicher Leiter des Zentrums für Notfallmedizin. Sie leiden unter Schwindel, Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall, haben mitunter erhöhte Temperatur. „Bei älteren Menschen kann es zu einer vermehrten Schläfrigkeit kommen“, sagt der Arzt. Auch bei Säuglingen oder Kleinkindern sollten Eltern wachsam sein: Ist der Nachwuchs zu schlapp oder kraftlos, kann das ein Zeichen für Dehydrierung sein. „Daher ist für uns alle bei diesen sehr hohen Temperaturen entscheidend, auf die Warnsignale des eigenen Körpers zu achten und die Menschen, um die wir uns kümmern, gut zu versorgen und im Blick zu behalten.“

Also auch aus ärztlicher Sicht gilt: viel trinken und, wo möglich, die „traditionelle Idee der spanischen Siesta“ umsetzen. „Geht das nicht, sollten Schattenplätze genutzt und Räume möglichst kühl gehalten werden.“ Wer größere Erschöpfung verspürt, sollte seinem Körper ausreichend Pause gönnen.

Auch die Mitarbeiter in den Alten- und Pflegeheimen haben die Senioren noch genauer im Blick. „Solche Zeiten sind schwierig zu bewältigen“, sagt Christine Kisselt, Leiterin im Haus Stadtgarten. „Senioren empfinden die Hitze oft nicht so, das muss man gut im Blick haben.“ Nachts quer lüften, tagsüber die Jalousien geschlossen lassen. Und viel trinken – das gilt für Senioren als auch Mitarbeiter, darauf werde geachtet. Getränke stehen überall bereit, Mitarbeiter sollen auch mal eine Pause mehr einlegen. Für die Bewohner hält die Küche Erfrischungen wie Kaltschale und Eis bereit, auch Melone. „Gerade für die, die nicht gerne trinken.“

Dass niemand in der Hitze wegen Erschöpfung umkippt, darauf achten auch die Einsatzleiter der Feuerwehr. „Im Einsatz bedeutet die Wärme große physische Beanspruchung. Da müssen die Führungskräfte schon genau hinschauen, wann Personal ausgetauscht werden muss“, sagt Erik Robin, Sprecher der Feuerwehren in der Samtgemeinde Sottrum. Auch auf die veränderten Bedingungen beim Löschwasserbedarf sind die Brandschützer eingestellt, berichtet der Hellweger Ortsbrandmeister: In vielen Gemeinden, auch in Hellwege, gibt es Absprachen mit Landwirten, die in Zeiten besonderer Hitze ihre Güllefässer füllen und im Bedarfsfall zum Brandherd schaffen. Gerade bei Wald- und Vegetationsbränden, wie sie um den Standortübungsplatz öfter auftreten, helfe das. Denn während ein Tanklöschfahrzeug zwischen 800 und 4 000 Liter fasst, ist ein solches Fass mit 6 000 bis 20 000 Litern Wasser unterwegs.

Auch die Förster sind in erhöhter Alarmbereitschaft, sagt Revierförster Henning Küper: Der Waldbrandgefahrenindex steigt aktuell auf Stufe vier, also hohe Gefahr. Die Förster achten besonders auf die Einhaltung des Rauchverbotes und dass Waldeingänge als Feuerwehrzufahrten nicht blockiert werden. „Öffentliche Plätze, an denen gegrillt wird, werden häufiger kontrolliert oder das Grillen wird verboten“, so Küper. Förster, die vom Landkreis als Waldbrandbeauftragte bestellt sind, müssen zudem für die Feuerwehr erreichbar sein. Sie können durch ihre Ortskenntnis unterstützen.

Küper weist auf weitere Regeln hin, die Spaziergänger und Wanderer beachten sollten: kein offenes Feuer, keine Einweggrills, keine Zigaretten aus dem Auto schnipsen, Autos nicht über trockenem Gras parken. Wenn es brennt, sofort die 112 anrufen und als sich Einweiser zur Verfügung stellen.