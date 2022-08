Nach Hirnblutung in der Türkei: Waffenserin stirbt im Rotenburger Diako

+ © Holsten-Körner Holger Pollak, André Pollak und Svenja Sothmann schlug nach der Berichterstattung über die ersten Krankenhaus-Rechnungen eine Welle der Hilfsbereitschaft entgegen. Den Kampf um ihr Leben hat Susanne Pollak aber verloren. © Holsten-Körner

Nachdem sie im Juni eine Hirnblutung in der Türkei erlitten hatte, ist eine Waffenserin jetzt gestorben. In der Heimat war die Anteilnahme überwältigend, der Fall sorgte bundesweit für Aufsehen.

Waffensen – Susanne Pollak, die Ende Juni während ihres Urlaubs an der türkischen Riviera eine Hirnblutung erlitt und im künstlichen Koma lag, hat den Kampf verloren. „Susanne ist im Rotenburger Krankenhaus friedlich eingeschlafen“, hat jetzt die Familie die traurige Nachricht bekanntgegeben.

In den vergangenen Wochen mussten ihre Söhne André und Jan, ihre Mutter Edith Witt, Susannes beste Freundin Svenja Sothmann, die zusammen mit ihr im Urlaub gewesen war, Andrés Lebensgefährtin Vanessa Filipovic sowie Ex-Mann Holger Pollak, die seit dem Unglück gemeinsam um das Leben der 53-jährigen Waffensenerin bangten, durch ein Wechselbad der Gefühle gehen. Nachdem sie zu viert Anfang Juli Susanne Pollak auf der Intensivstation in Antalya besucht hatten, kehrten sie voller Hoffnung aus der Türkei zurück. Zwar konnten die Ärzte keine Zusage über die Heilungschancen der Komapatientin machen und einen Rücktransport für viele Wochen nicht befürworten, doch die Familie war sich sicher, dass dort eine optimale Betreuung in der Privatklinik gewährleistet ist.

Große Anteilnahme und Spendenbereitschaft für Susanne Pollak

Und in der Heimat war die Anteilnahme am Schicksal der examinierten Altenpflegerin überwältigend: „Wir bedanken uns herzlich für die unzähligen guten Wünsche und vielen Spenden, die zur Bezahlung der Krankenhauskosten gut gebraucht werden können. Es ist herzergreifend“, hatte sich Svenja Sothmann eine Woche nach der Veröffentlichung eines Artikels in dieser Zeitung sehr berührt gezeigt.

+ Susanne Pollak ist gestorben. Im Familienkreis wurde sie beigesetzt. © -

Hintergrund: Die beiden Freundinnen waren ohne Auslandskrankenversicherung in den Urlaub geflogen. Daher mussten alle Rechnungen der Privatklinik, in die Susanne Pollak eingeliefert worden war, aus eigener Tasche bezahlt werden. Auch mit einer Betreuungsvollmacht, die für alle anstehenden Entscheidungen unabdingbar war und zuerst vom Amtsgericht nicht bearbeitet wurde, ging es voran: „Nach dem Zeitungsartikel hat ein sehr hilfsbereiter Sachbearbeiter mit uns Kontakt aufgenommen und zugesichert, dass sich kurzfristig ein Richter mit uns in Verbindung setzen wird“, erzählt André Pollak. Nur kurze Zeit später kam tatsächlich die offizielle Urkunde.

Viele Hindernisse bei der Rückkehr von Susanne Pollak

Noch wichtiger war allerdings die Aussage einer Ärztin, die den Artikel gelesen und über Facebook mit der Familie Kontakt aufnahm: „Sie machte uns darauf aufmerksam, dass bei 98 Prozent solcher Fälle die Transportfähigkeit gegeben wäre“, erklärt Holger Pollak. Trotzdem mussten viele Hindernisse überwunden werden. Dazu gehörten teilweise die mangelnde Kooperationsbereitschaft vom Luft-Transportunternehmen, das über eine alte Rücktransportpolice von der Assekuranz beauftragt worden war, und die Auflagen der Ärzte der für eine Aufnahme bereitstehenden Krankenhäuser. So mussten für eine Transportfähigkeit eine Drainage gelegt werden, und auch ein Herzschrittmacher war vorgesehen.

Was der Familie zusätzlich zu schaffen machte, waren die ausbleibenden Auskünfte aus der Türkei über den Gesundheitszustand von Susanne Pollak: „Wir bekamen kaum noch Informationen“, bedauert Jan Pollak. Auf der anderen Seite wurden sie beim von der Versicherung bereits bewilligten Transport von Tag zu Tag vertröstet, sodass zwei weitere Wochen ins Land gingen, bevor ein Termin für den Flug endgültig angesetzt wurde. „Dazu wurden wir von Dr. Thomas Eichmann, der sich alle vorhandenen Unterlagen angeschaut und mehrfach mit der Klinik in Antalya und dem Transportunternehmen telefoniert hatte, zum Gespräch gebeten“, berichtet Holger Pollak einigermaßen gefasst.

Susanne Pollak musste mehrfach reanimiert werden – die Familie wusste nichts

Der Chefarzt der Neurochirurgischen Klinik im Rotenburger Krankenhaus, wo Susanne Pollak aufgenommen werden sollte, stellte die sehr schlechten Chancen für die Patientin dar. Erst durch seine Recherchen wurde bekannt, dass Susanne Pollak in der Türkei mehrfach reanimiert werden musste und es weitere Komplikationen wie eine Lungenentzündung gab. Diese Informationen waren der Familie vorenthalten worden.

Trotzdem sprach sich der Chefarzt für den Transport nach Deutschland aus. Nach der Ankunft in der Klinik in der Wümmestadt erfolgte eine intensive Untersuchung, die die schlimmsten Befürchtungen leider bestätigen sollte, denn bei der 53-Jährigen waren die Vitalfunktionen nicht eigenständig gewährleistet. „Gemeinsam wurde entschieden, dass der Tubus entfernt wird“, ist Holger Pollak immer noch geschockt. Alle zusammen danken Dr. Eichmann und dem Intensivpersonal: „Sie haben einen würdigen Abschied ermöglicht.“

Spendenaktion direkt nach Susanne Pollaks Tod abgebrochen

Sofort wurde die Spendenaktion abgebrochen, die zu dem Zeitpunkt rund 25. 000 Euro eingebracht hatte, die zusammen mit einem Anteil der Krankenkasse ausreichen, um die ersten beiden Rechnungen zu begleichen. Inzwischen ist die Beisetzung von Susanne Pollak im engsten Kreis erfolgt.

Trotz der großen Trauer ist sich die Familie einig: „Das letzte, was Susanne bewusst wahrgenommen haben wird, ist der Besuch am Strand mit der besten Freundin. Im hohen Alter wäre das sicherlich ein schöner Abschied gewesen.“