Hinterm Stadtspeicher in Rotenburg startet der Umbau

Von: Guido Menker

Wer zieht in den Stadtspeicher ein? Der Inhaber ist auf Pächtersuche. © Menker

Am Stadtspeicher bewegt sich was: Arbeiter haben die ersten Schritte zur Aufwertung des angeschlossenen Geländes unternommen. Die Gastronomie ruht weiterhin: Noch ist kein Pächter gefunden.

Rotenburg – Hinter dem Stadtspeicher in der Rotenburger Innenstadt haben die schon seit längerer Zeit geplanten Umbauarbeiten begonnen. Die Stadt will das Gelände umgestalten und eine Sitztreppe zum Stadtstreek bauen. In das Konzept passt der Gastrobetrieb im Stadt-Speicher – aber auch ein Jahr nach dem Abschied des Wirte-Ehepaares Hartmut und Petra Paterek ist ein neuer Pächter nach wie vor noch nicht in Sicht. Inhaber Carl-Georg Porth bleibt aber zuversichtlich. „Wir haben keinen Druck, und der Standort hat sich für den gastronomischen Betrieb etabliert.“

Porth kennt die Pläne der Stadt nicht im Detail, sagt er auf Anfrage der Kreiszeitung, aber dennoch lobt er das Bemühen, die Aufenthaltsqualität direkt am Stadtstreek und eben hinter dem Stadtspeicher deutlich zu erhöhen. Die Verbindung zum Streek zu schaffen und damit das Wasser erlebbar zu machen – das ist das Ansinnen der Stadt. Das Gute daran: Bis zu 300 000 Euro bekommt die Stadt dafür als Förderung aus dem Topf „Perspektive Innenstadt“.

Der Bereich ist bereits eingezäunt, und die dort vor vielen Jahren installierten Geräte als Bewegungsangebote vor allem auch für ältere Menschen sind verschwunden. Es ist alles für den eigentlichen Start des Umbaus angerichtet. Unklar bleibt zunächst weiterhin, wo die weggeschafften Geräte einmal landen werden. Der Bürgermeister ist mit dem Seniorenbeirat im Gespräch.

Gespräche führt zurzeit auch Carl-Georg Porth. Er sucht einen neuen Pächter für den Stadtspeicher. „Wir sind in der Vermarktung, aber wir haben keinen wirklich nachhaltigen Kandidaten gefunden.“ Asia, Döner, Pizza – für diese Kategorien habe es bereits eine Reihe von Angeboten gegeben. Porth hält das aber nicht für sinnvoll. „Die sind oft schnell wieder raus.“

Die ersten Vorbereitungen für den Umbau des Geländes am Stadtstreek hinter dem Speicher haben begonnen. © Menker

Porth baut auf die Erfahrung seines Immobilienunternehmens. „Wir haben rund 40 Gastronomen unter Vertrag.“ Bonität und Erfahrung – das seien wichtige Grundlagen, außerdem brauche es ein gutes, ein für diesen Ort passendes Konzept. „Wir wollen eine nachhaltige Lösung – alles andere hat keinen Wert“, erklärt er. Zurzeit gebe es Kontakt mit zwei interessierten Gastronomen. Einer von ihnen setze auf die deutsche Küche, der andere bringe ein österreichisches Konzept mit. Beides würde an diesem Standort gut passen, findet Porth. Die Würfel seien aber noch nicht gefallen. Na klar, er setzt voll auf die Gastronomie in diesem von drei Gebäuden im unter Denkmalschutz stehenden Speicher-Ensemble mitten in der Rotenburger Innenstadt.

Aber für die Suche stehe nicht unbegrenzt Zeit zur Verfügung, erklärt Porth im Gespräch mit der Redaktion. Man stehe zwar nicht unter Druck, aber irgendwann müsse eine Lösung gefunden werden. Im Klartext: Klappt das nicht mit einem Wirt, sei eine alternative Lösung für die Vermietung erforderlich. Doch so weit sei es noch nicht, sagt der Inhaber. Mit dem Rotenburger Bürgermeister steht er im Kontakt. Die Stadt hofft darauf, dass im Speicher schon bald wieder Bier aus dem Zapfhahn kommt und Speisen an den Tischen serviert werden. Schließlich passt für sie nur das wirklich ins Konzept, um auf dieser Seite des Stadtstreeks jene Aufenthaltsqualität zu schaffen, die man sich vom Umbau auf dem Gelände erhofft.

Zwischen den Jahren ist es dort ruhig geworden, aber schon bald soll der eigentliche Umbau weitergehen – damit man dort im Idealfall auf einer Treppe sitzend bei schönem Wetter einen kühlen Drink und nette Gespräch genießen kann.