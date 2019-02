Diesel-Grenzwerte: Tom Schaberg übt Kritik an Dieter Köhlers Grenzwertvorstoß

Rotenburg - Von Guido Menker. Wie gefährlich ist das, was aus dem Auspuff eines Diesels kommt? Gerichte entscheiden inzwischen über Fahrverbote in besonders stark betroffenen Städten, in denen die geltenden Grenzwerte überschritten werden. Eben diese Grenzwerte hält der 69-jährige Lungenfacharzt Dieter Köhler für überzogen.

Zusammen mit mehreren Kollegen hatte der ehemalige Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie die Grenzwerte für Stickoxide infrage gestellt - und mehr als 100 Kollegen haben sie unterstützt. Professor Tom Schaberg, Chef der Lungenklinik am Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg, gehört nicht dazu. „Um Himmels Willen“, lautet seine Reaktion auf die Frage, ob er ebenfalls zu den Unterzeichnern zählt.

Man kennt sich, man duzt sich. Aber bei der Bewertung der Grenzwerte gehen die Meinungen der beiden Mediziner weit auseinander. Schaberg: „Diese Stellungnahme entbehrt jeglicher wissenschaftlicher Grundlage.“ Wenn es um Grenzwerte für Stickoxide und Feinstaub geht, stellen sich seiner Ansicht nach grundlegende Fragen: „Wie messen wir, und wo messen wir? Da haben wir als Wissenschaftler nicht mitzureden.“ Grenzwerte seien eine politische Entscheidung, über die Techniker und Politiker zu befinden hätten. „Dafür kann die Wissenschaft aber fundierte Anhaltspunkte liefern.“

Nur etwa drei Prozent der 3 600 angefragten Mitglieder in der Gesellschaft für Pneumologie haben die stark umstrittene Stellungnahme zu den Grenzwerten unterschrieben. Warum aber hat es Wochen gedauert, ehe sich die anderen Kollegen zu Wort gemeldet haben? Schaberg erklärt es sich so: „Die waren einfach platt, weil das nichts mit der Realität zu tun hat. Außerdem sind sie nicht so medien-geschult.“ Köhlers Vorstoß sei in gewisser Weise also auch ein Lehrstück dafür, dass man nur laut genug provozieren muss, um sich Gehör zu verschaffen. Tagelang war er ein gefragter Mann.

Tom Schaberg hält den von Köhler angestellten Vergleich zwischen der Schadstoffbelastung durch den Autoverkehr und Rauchern - unabhängig von der Rechnung, die sein Kollege aufgestellt hat - für wenig sinnvoll. Menschen, die von der Luftbelastung durch den Verkehr betroffenen sind, atmen diese verunreinigte Luft ja den ganzen Tag ein. Raucher hingegen nur, wenn sie sich eine Zigarette anstecken - und das machen sie nicht ununterbrochen. Was allerdings ganz sicher nicht heißen soll, rauchen sei gesund.

+ Um das, was aus dem Auspuff der Dieselfahrzeuge kommt, ist eine heftige Auseinandersetzung entbrannt. © Menker Fakt sei, so Schaberg: „Dreck in der Luft ist nicht gut. Aber die Sterblichkeit hängt von vielen Faktoren ab.“ Dass eine gute Luftqualität Voraussetzung für ein gesundes Leben sei, könne nicht in Abrede gestellt werden, erklärt der Rotenburger Professor. Er selbst gehört dem wissenschaftlichen Rat der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP) an und ist Herausgeber der Zeitschrift Pneumologie. Schaberg zählte laut einer Ärzteliste des Magazins „Focus“ seit vielen Jahren in der Fachdisziplin „Allergie/Asthma“ zu den besten Ärzten der Bundesrepublik.

In einem im vergangenen Jahr von der DGP veröffentlichten Positionspapier unter der Überschrift „Atmen: Luftschadstoffe und Gesundheit“ endet der Prolog mit klaren Forderungen der Mediziner. Eine weitere deutliche Reduktion der Luftschadstoffbelastung sei geboten und eine Absenkung der gesetzlichen Grenzwerte erforderlich. Diese sei durch gemeinsames, interaktives und zielorientiertes Handeln auf politischer, technologischer und individueller Ebene erreichbar. In Deutschland müsse eine „Kultur zur Schadstoffvermeidung“ auf allen Ebenen entwickelt, gezielt gefördert und etabliert werden, heißt es weiter. Schaberg empfindet Köhlers Vorstoß als eine Reaktion auf eben dieses Positionspapier.

Der Straßenverkehr, die Industrie sowie die Landwirtschaft seien die größten Emittenten von Luftschadstoff, schreiben die Fachleute in ihrem Positionspapier. Feinstaub - eine Mischung aus Chemikalien - wandert ins Blut, steigere das Herzinfarkt- sowie das Lungenkrebsrisiko, könne aber auch eine Zuckerkrankheit befördern.

Muss sich eine Stadt wie Rotenburg vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussionen mit dem Thema der Luftverschmutzung befassen? „Akut nicht“, sagt Schaberg. Es gebe keine Verkehrspunkte, an denen Autos lange im Stau stehen, das Verkehrsaufkommen sei weitaus geringer, als in Städten, in denen es bereits um Fahrverbote geht. Weil es in der Kreisstadt keine besonders hohen und dicht beieinanderstehende Gebäude gibt, sei hier auch deutlich mehr Luftbewegung im Spiel. Aber Schaberg unterstreicht, dass Feinstaub viele Quellen habe.

Schaberg ist in der Welt der Medizin weit vernetzt - auch international. Und so erreichte ihn das Thema und die Reaktionen auf Köhlers Vorstoß zwangsläufig. „Ja, viele Kollegen schlagen wirklich die Hände über dem Kopf zusammen.“ Keiner von denen, die die Stellungnahme unterschrieben haben, und auch Köhler selbst haben bislang zu diesem Thema etwas Wissenschaftliches veröffentlicht oder in einem entsprechenden Projekt mitgemacht. „Keiner“, unterstreicht Schaberg. Der Kollege Köhler - zurzeit übrigens im Ruhestand - generiere gerne provokante Hypothesen und bringe sie in die Öffentlichkeit.

Schaberg bezieht dafür keine Stellung zu den Grenzwerten. Er wirbt vielmehr für gute, saubere und damit gesunde Luft. „Und somit geht es auch uns in Rotenburg etwas an“, erklärt der Mediziner. Es sei sinnvoll alles zu vermeiden, was die Luft zusätzlich belastet. „Klar, der Einzelne kann immer nur wenig tun, aber die Masse macht’s. Es sind die vielen kleinen Schritte.“ Feinstaub habe es immer gegeben und werde es auch immer geben, aber die Menge muss begrenzt werden. „Und daran hat die Verbrennung in Motoren, beim Heizen, bei der Stromerzeugung und in der Industrie den größten Anteil.“

Professor Schaberg fährt selbst übrigens einen Diesel. In Rotenburg wird er aller Voraussicht nach auch weiterhin nicht mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Den Diesel komplett zu verbannen, sei seiner Ansicht nach auch nicht richtig. Verschwindet er, sinke die Wahrscheinlichkeit, die Ziele bei der CO2-Reduktion zu erreichen. Der Ausstoß giftiger Gase lasse sich zudem senken: „Eine Umrüstung der Fahrzeuge könnte das Problem lösen.“ Und so stellt sich der Rotenburger Lungenfacharzt die gleiche Frage, die sich viele andere Autofahrer ebenfalls stellen, auch wenn man sich die Antwort eigentlich denken kann: „Warum wird die Autoindustrie nicht in die Pflicht genommen?“