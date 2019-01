Hilfe zur Selbsthilfe

Rotenburg – Bereits seit 2005 gibt es in Rotenburg die von der Caritas betriebene Zentrale Informationsstelle Selbsthilfe (Ziss). Wer diese Kontaktstelle im „Haus des Rates“ an der Bahnhofstraße aufsucht oder anruft, bekommt es mit Uwe Goldschmidt zu tun. Der Sozialpädagoge hat im September vergangenen Jahres die Nachfolge von Anja Buschmann angetreten, die knapp drei Jahre lang die mehr als 50 Selbsthilfegruppen im Landkreis Rotenburg betreut und solche, die es werden wollten, auf ihrem Weg dorthin begleitet hat.

Goldschmidt – viele kennen ihn als Vorstandsmitglied in der Kulturinitiative Rotenburg (Kir) – ist Sozialpädagoge und Gestalttherapeut, war zuletzt mehrere Jahre freiberuflich als Dozent für verschiedene Bildungsträger unterwegs und zuvor 20 Jahre lang Bereichsleiter in den Rotenburger Werken. „Die Ausschreibung der Stelle hat mich im Urlaub erreicht. Und weil ich dachte, dass das passen könnte, habe ich mein Interesse angemeldet.“ Daraus wurde zunächst eine Einladung zu einem Gespräch und am Ende ein neuer Job. „Ich fand es sehr reizvoll, wieder als Angestellter zu arbeiten“, sagt der 58-Jährige. Erfahrungen in der Verwaltung und in der Öffentlichkeitsarbeit sowie eine gute Vernetzung – das waren Kernpunkte im Anforderungsprofil. „Das alles mache ich ja schon seit vielen Jahren“, unterstreicht Goldschmidt. Auch in der Kulturinitiative.

Die Ziss informiert über Selbsthilfe und klärt Fragen rund um dieses Thema, sie unterstützt Menschen bei der Suche nach einer passenden Selbsthilfegruppe und hilft jenen, die eine Selbsthilfegruppe ins Leben rufen möchten. „Außerdem betreuen wir die Gruppen bei ihrer Arbeit. Wir legen darüber hinaus Wert auf eine gute Vernetzung und vermitteln auch in andere Hilfsangebote“, erklärt Goldschmidt. Er berät und unterstützt außerdem bei der Öffentlichkeitsarbeit und bei der Durchführung von Veranstaltungen. Die Caritas, die übrigens vom Landkreis finanzielle Unterstützung für die Wahrnehmung dieser Aufgabe bekommt, sieht sich als „Sprachrohr der gemeinschaftlichen Selbsthilfe gegenüber der Öffentlichkeit“.

Als Uwe Goldschmidt im September seine Arbeit aufgenommen hat – es geht um 30 Stunden pro Woche –, hatten sich gerade ein paar Betroffene in Rotenburg auf den Weg gemacht, um eine neue Selbsthilfegruppe „um Suizid“ auf den Weg zu bringen. Inzwischen existiert diese Gruppe mit einem festen Stamm von sechs Mitgliedern. Das ist auch genau die Größe, die erforderlich ist, um aus einem von den Krankenkassen finanzierten und verwalteten Fonds Mittel aus der Pauschal- sowie aus der Projektförderung zu bekommen.

Die Gruppe ist eine von insgesamt 55 Selbsthilfegruppen, die mit der Ziss zusammenarbeiten. „Wahrscheinlich gibt es noch viel mehr, aber nicht alle halten es für erforderlich, sich an uns zu wenden“, sagt der Ziss-Leiter.

Die Bandbreite der Themen und Problemlagen, um die es in den Gruppen geht, ist groß. Bei einem Drittel geht es um Suchtprobleme. Aber alleinerziehende Eltern finden in einer Selbsthilfegruppe ebenso das gewünschte Umfeld wie Krebspatienten, oder etwa Schlaganfallbetroffene. Goldschmidt: „Die Betroffenen haben meist großen Gesprächsbedarf. Zu Anfang haben sie in ihrem Lebensbereich mit einem empathischen Umfeld zu tun – doch das ändert sich oft. Die anderen können es einfach nicht mehr hören. Der Gesprächsbedarf bleibt aber. Da kann eine Selbsthilfegruppe sehr entlastend wirken.

Nach wie vor, so Goldschmidt, sei das Thema Selbsthilfe eher weiblich besetzt. Männer glauben vielfach nach wie vor, sie könnten allein mit allem klarkommen. „Das hängt allerdings auch vom Thema ab“, weiß Goldschmidt. Und: Mittlerweile erkennen auch mehr und mehr Männer, wie wichtig und hilfreich der regelmäßige Besuch in einer Gruppe von Leidensgenossen sein kann. Solche Gruppen gibt es schon zahlreich im Landkreis. Und doch stellt sich an ganz unterschiedlichen Stellen weiterer Bedarf heraus. Etwa für „Sterneneltern“ und für Eltern von Kindern mit geistiger Einschränkung.

Ihm macht diese Arbeit großen Spaß, stellt Uwe Goldschmidt fest, außerdem sei diese Arbeit extrem wichtig. Der Sozialpädagoge: „In jedem Fall ist es spannender, sich gegenseitig zu helfen, als sich gegenseitig in die Pfanne zu hauen.“