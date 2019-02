Rotes Kreuz schult Kinder der Kantor-Helmke-Schule in Rotenburg

Rotenburg - Von Farina Witte. Die Kinder kommen aufgeregt aus der Pause zurück in den Klassenraum. Denn Sascha Kray vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) Rotenburg hat ihnen schon vorher verraten, dass jetzt die stabile Seitenlage geübt wird. Kray schult derzeit die Klassen der Jahrgangsstufen zwei bis vier an der Kantor-Helmke-Schule in Erster Hilfe. Damit kann man nie früh genug anfangen, meint er. Und Kinder gingen auch sehr unbefangen damit um. Oft hätten sie schon im jungen Alter einige Vorkenntnisse.

Das zeigt sich auch in der 4c, die Kray am Dienstagvormittag besucht. Auf die Frage, was zu tun ist, wenn man eine bewusstlose Person findet, schnellen gleich mehrere Arme in die Höhe. Gemeinsam mit dem DRK-Ausbilder gehen die Viertklässler die erforderlichen Schritte durch. Erst wird geprüft, ob die Person ansprechbar ist, dann die Atmung. Kray erklärt, warum es wichtig ist, einen bewusstlosen Menschen in die stabile Seitenlage zu bringen.

„Wenn man bewusstlos ist, erschlaffen alle Muskeln“, sagt er und zeigt anhand eines Modells, was das für die Atmung bedeuten kann. Die Zunge versperrt dann den Atemweg. Da auch der Schließmuskel des Magens erschlafft, kann es passieren, dass der Bewusstlose erbricht. Damit er daran nicht erstickt, ist es wichtig, ihn in die stabile Seitenlage zu bringen. Kray zeigt, wie das funktioniert, und zeigt den Kindern auch die Rettungsdecke, die das Auskühlen der verletzten Person verhindert. Dann üben die Kinder selbst, was auch überwiegend gut funktioniert. Das ist häufig so, ist die Erfahrung des DRK-Ausbilders. „Sie sind schon aufgeregt, aber aufmerksam.“ Wichtig sei, den Kindern das richtige Verhalten im Notfall zu vermitteln. „Sie lernen, Ruhe zu bewahren.“

+ Sascha Kray hat den Kindern Erste Hilfe beigebracht. © Witte Zu dem Erste-Hilfe-Lehrgang gehört auch das Anlegen von Verbänden. Die Schüler legen sich gegenseitig Kopf-, Ellenbogen- und Fingerkuppenverbände an. Etwas, das ihnen offensichtlich Spaß macht. „Das haben die schnell raus und bekommen es schon richtig gut hin“, lobt Kray. „Häufig lassen die Kinder die Verbände auch dran und gehen damit in die Pause, um zu zeigen, was sie schon können.“

Seit 17 Jahren ist Kray beim DRK als Ausbilder tätig und gibt Kurse in Unternehmen oder bei Feuerwehren. Auch die Lehrkräfte und Mitarbeiter der Kantor-Helmke-Schule hat er zuvor schon geschult. Dabei, erzählt Schulleiterin Catrin Cramme, hat er angeboten, auch den Kindern Erste Hilfe beizubringen. Seit Januar kommt Kray nun regelmäßig an die Rotenburger Grundschule in die verschiedenen Klassen. Es ist das erste Mal, dass dort auch für die Schüler ein Erste-Hilfe-Lehrgang angeboten wird. „In Zukunft würden wir es gerne so wiederholen, dass jedes Kind wenigstens einmal in seiner Grundschulzeit daran teilnimmt“, so Cramme, die froh über dieses Angebot ist. Kray vermittle die Erste Hilfe kindgerecht: „Er lässt sie ausprobieren und in Teams arbeiten.“

Für Kray ist es nicht neu, Kinder zu schulen. Regelmäßig geht das DRK Rotenburg in Kindergärten und Schulen und bietet Erste-Hilfe-Lehrgänge an. Dass der Verband das kostenlos anbieten kann, sei vor allem dank der Unterstützung der Autohäuser in der Umgebung möglich. Die stellen dem DRK alte Verbandskästen zur Verfügung, die die Rotkreuzler regelmäßig abholen und für die Lehrgänge mit den Kindern verwenden. Das Projekt an der Kantor-Helmke-Schule sei aber auch das bislang größte. Vorher habe er einzelne Klassen oder Gruppen geschult, nicht aber wie in diesem Fall mehrere Jahrgänge.