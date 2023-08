Hilfe für misshandelte Kinder: Neues Ambulanzteam am Diako Rotenburg

Gemeinsame Freude über ein interdisziplinäres Konzept gegen die Auswirkungen von häuslicher Gewalt, das am Agaplesion-Diakonieklinikum Rotenburg umgesetzt wird: Niedersachsens Gesundheits- und Sozialminister Dr. Andreas Philippi (SPD, links) und Kinderklinik-Chefarzt Dr. Christof Kluthe stellen die Kinderschutzambulanz vor, an deren Gründung viele Menschen ihren Anteil hatten und haben. © Heitmann

150.000 Euro bekommt das Diakonieklinikum Rotenburg für seine neue Kinderschutzambulanz. Die Einrichtung soll Kindern, die von häuslicher oder sexueller Gewalt betroffen sind, helfen. Den Förderbescheid überreichte Andreas Philippi (SPD), Niedersachsens Minister für Soziales, am Mittwoch.

Rotenburg – Wenn Kinder krank oder verletzt sind, ist das schlimm, wenn ihnen die eigenen Verwandten die Verletzungen zufügten, ist das noch schlimmer. Mittwoch ging es in der Ambulanz der Kinderklinik des Agaplesion-Diakonieklinikums Rotenburg um das Thema häusliche Gewalt, und doch herrschte auch gute Laune. Denn es wurde eine Einrichtung eingeweiht, die helfen soll, wenn Verdachtsfälle von Misshandlung auftauchen: die Kinderschutzambulanz.

„Das ist heute ein schönes Ergebnis einer interdisziplinären Zusammenarbeit“, sagte Diako-Geschäftsführer Jörn Wessel. Diese Zusammenarbeit besteht aus Medizin, Psychologie und Sozialarbeit, präzisierte der Chefarzt der Klinik für Kinder und Jugendliche, Dr. Christof Kluthe. Wenn Kinder ins Krankenhaus kommen, die zum Beispiel Opfer sexualisierter Gewalt geworden sind, reiche es nicht, nur körperliche Schäden zu behandeln. Vielmehr gehe es um vertrauliche rasche Hilfe und ein Gegengewicht zur das Kind isolierenden, im Verborgenen stattfindenden Gewalt. Oder wie es Kluthe etwas salopp sagte: „Das Kind hat doofe Erfahrungen gemacht, kommt dann noch ins Krankenhaus“, also an einen gerade für die Kleinen mitunter bedrohlich wirkenden Ort, auch wenn dort geholfen wird.

2021 werden deutschlandweit 145 Kinder getötet Kindesmisshandlung passiert laut dem Interdisziplinären Zentrum für Kinder und Jugendgesundheit am Diako Rotenburg selten einmalig, sondern oft chronisch und zunehmend in Häufigkeit und Intensität. Zudem gebe es eine hohe Dunkelziffer. Aber auch die bekannten Fälle sind zahlreich: Laut Polizeistatistik kamen 2021 deutschlandweit 145 Kinder unter 14 Jahren durch Gewaltanwendung zu Tode, 118 davon waren unter sechs Jahre. Für den Rotenburger Kinderklinik-Chefarzt Dr. Christof Kluthe ist sicher, dass in der Coronazeit die Fallzahlen nach oben gingen, weil viele Kinder zu Hause waren. Zu den Ursachen zählen auch Stress und Überforderung der Eltern. Es kam zu 4 918 Misshandlungen Schutzbefohlener und 14 500 Fällen von sexualisierter Gewalt. Nach Schätzungen waren pro Schulklasse in Deutschland ein bis zwei Schülerinnen und Schüler sexueller Gewalt ausgesetzt.

Solche Hilfe gibt es nicht erst seit gestern. Vor drei Jahren haben unter anderem Kluthe und Claudia Borinski von der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Klinikums bereits eine Kinderschutzgruppe ins Leben gerufen. Die war aber in erster Linie für Kinder da, die stationär aufgenommen wurden. Seit Juli kann ein interdisziplinäres Team aus Psychologin Dr. Frauke Thöne, der Ärztin Janne Deutschmann und der Sozialarbeiterin Sara Loch auch Kindern helfen, die in die Kinderambulanz kommen.

Dafür mussten keine Bauarbeiter und Handwerker anrücken, keine neuen Gebäude errichtet werden, „schöne Räume haben wir schon“, stellte Kluthe klar, eben die der Kinderambulanz. Das Problem war bislang das Personal beziehungsweise dessen Bezahlung. Nun kann das Know-how der Expertinnen zum Einsatz kommen. Dafür mussten keine vollen Stellen geschaffen werden, denn Thöne, Deutschmann und Loch widmen der Kinderschutzambulanz zehn bis 20 Prozent ihrer Arbeitskraft. Das Trio ist auch nicht auf sich gestellt, es gibt unter anderem eine Kooperation mit der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), die über eine Forensik verfügt und wo die Rotenburger ihre Fälle vorstellen können.

Schlimmes Thema, schönes Ereignis: Zur Einweihung gibt es ein Kinderfest, bei dem die jungen Gäste auch diesen bärigen Patienten verarzten dürfen. © Heitmann

Insofern seien die 150 000 Euro, mit denen das Niedersächsische Sozialministerium das „Pilotprojekt“ für die nächsten drei Jahre fördert, durchaus ausreichend, meinte Kluthe. Er hoffe nur, dass die Förderung in drei Jahren verlängert werde, und dass weitere Kinderschutzambulanzen neben denen in Hannover, Göttingen und eben Rotenburg entstehen. „Wir wollen das nicht exklusiv, das Konzept muss auch nach Lüneburg, Stade und sonstwo“, ist der Chefarzt überzeugt. Landesminister Dr. Andreas Philippi, gelernter Chirurg, in dessen Ministerium Soziales und Gesundheit vereint sind und der Mittwoch die Klinik besuchte, ließ erkennen, dass er das ähnlich sieht: „Traurigerweise nehmen die Zahlen von häuslicher Gewalt gegen Kinder zu, die Kinderschutzambulanz ist notwendig.“

Inwieweit es wirklich mehr Fälle werden oder vielleicht auch durch Gegenkampagnen wie „Eine Tracht Liebe“ oder „Kinderschutz geht alle an“ im positiven Sinne auch mehr Fälle bekannt werden, ist schwer belegbar, denn das Dunkelfeld sei laut Kluthe nach wie vor groß, ebenso wie die Anzahl der bekannten Opfer.

Die ersten drei Fälle hatte die seit wenigen Wochen arbeitende Kinderschutzambulanz schon. Die betroffenen Kinder kommen übers Jugendamt oder die Kinderarztpraxis, aus Kitas, Schulen, aber auch über die Eltern selbst. „Kinder haben dauernd blaue Flecke, aber es gibt Stellen, an denen eigentlich keine sein sollten“, gab Kluthe einen kleinen Einblick in die vielen Anhaltspunkte, bei denen seine Alarmglocken und die seiner Kollegen schrillen. Bei einem Säugling gilt jedes einzelne Hämatom als auffällig, bei jedem Kind ist ein Hämatom im Bereich der Genitalien eines zu viel.

Im Kontrast zu diesem beklemmenden Thema, das traurig und wütend machen kann, stand die Stimmung in der Kinderambulanz. Denn das Personal sowie geladene Gäste und Patienten hatten zumeist ihre Kinder mitgebracht, die sich an Klassikern wie Hüpfburg und Glücksrad vergnügten, es wurde eine Party mit mehr als 100 Personen. „Es geht um Kinder, also wollten wir auch Kinder hier haben“, erklärt Katharina Wilkens von der Klinik-Kommunikation. Und sicher wollte man auch dem Minister einen guten Empfang bereiten, der das Geld mitbrachte, um die Kinderambulanz auch zur Kinderschutzambulanz werden zu lassen.

Von Holger Heitmann