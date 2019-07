Hilfe, wo sie benötigt wird

Rotenburg - Von Wieland Bonath. Seit fast 30 Jahren gibt es in der Bundesrepublik die Notfallseelsorge. Dieser organisierte Bereitschaftsdienst der Kirchen ist längst zur Selbstverständlichkeit geworden. Auch im Bereich des Kirchenkreises Rotenburg, wo die Notfallseelsorge maßgeblich von Uwe Keilhack, ehemals Pastor der Stadtkirchengemeinde, aufgebaut worden ist. Seine Nachfolgerin als Leitende Notfallseelsorgerin im Kirchenkreis ist seit fünf Jahren Pastorin Karin Klement aus Visselhövede. Die 61-jährige Theologin der St.-Johannis-Gemeinde beschreibt die Inhalte der Notfallseelsorge so: „Wir sind grundsätzlich für alle Menschen da. Wir kommen nicht, um zu missionieren. Aus unserem christlichen Glauben wollen wir versuchen, Menschen in Notsituationen zu helfen.” Dabei, ergänzt ihre Stellvertreterin, Corinna Kohröde-Warnken aus Rotenburg, habe das Prinzip der absoluten Verschwiegenheitspflicht besondere Bedeutung.

Das dreitägige Scheeßeler Hurricane-Festival mit seinen rund 68 000 Besuchern hat die zwölf Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen, bei denen es sich in der Mehrzahl um Gemeindepastoren handelt, wieder einmal besonders gefordert – täglich Dienst von 15 bis 2 Uhr im DRK-Hauptzelt an der Westerveseder Straße, die Präsenz, wenn Besucher auf dem großen Festivalgelände nach Hilfe und Rat fragten. Karin Klement und Corinna Kohröde-Warnken waren dabei angetan von dem weitgehend problemlosen Verhalten der Festivalgäste: so gut wie keine Gewalt, wenig Drogen und Alkohol, keine Panikattacken. Dabei hatte sich die Notfallseelsorge auch in diesem Jahr wieder entsprechend vorbereitet.

Zum Beispiel gehörte die Aktion „Wo geht’s nach Panama” dazu – eine Kampagne, die Festivalgästen helfen soll, die sich bedrängt, belästigt oder nicht sicher fühlen. Auffallend war bei diesem Hurricane Festival aber, dass die Angebote der Seelsorger wenig in Anspruch genommen werden mussten. Trotzdem, registrierten Klement und Kohröde-Warnken und die Helfer der Notfallseelsorge, sei ihr Einsatz und ihre Unterstützung von den Besuchern immer wieder mit viel positiver Resonanz quittiert worden: „Gott sei Dank, dass ihr da seid.”, „Toll! Dass ihr das alles auch noch ehrenamtlich macht.”

Für die Notfallseelsorge bedeutet der Einsatz beim Hurricane Festival jedes Jahr wieder unterschiedliche Hilfe für Besucher und ein unterstützendes Miteinander mit dem DRK und der Polizei. Pastorin Klement: „Für die Ehrenamtlichen ist es ein wunderbares Übungsfeld, wenn sie ihre Ausbildung frisch abgeschlossen haben, um erste Erfahrungen zu sammeln. Sie können sich im Team austauschen, Erfahrungen vermitteln, wobei selbstverständlich die Verschwiegenheit gewahrt bleibt.” Und auch dieser Aspekt ist wichtig: „Notfallseelsorge gilt allen Menschen, gleich welche Konfession, Religion oder Weltanschauung diese haben.“ Werte und Traditionen anderer Religionen würden geachtet und Ausdrucksweisen fremder Weltanschauungen respektiert. „Stößt sie an Grenzen der Begleitung, verweist sie auf Helfer anderer Anbieter.”

In die Seelsorge des Kirchenkreises Rotenburg sind sämtliche Gemeindepastoren eingebunden. Für Superintendent Michael Blömer ist es selbstverständlich, dass auch er sich in den Dienstplan einträgt. Hinzu kommen acht Ehrenamtliche, sieben Frauen und ein Mann. Insgesamt rund 30 Personen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Menschen in akuten Notsituationen zu begleiten. Zum Beispiel in traumatischen Situationen von Betroffenen, Angehörigen und Einsatzkräften, bei Unfällen, bei Suizid, bei plötzlichem Kindstod, bei Gewaltverbrechen, bei Missbrauchsdelikten. Dabei unterstützen Notfallseelsorgende Menschen in Akutsituationen, damit diese einen Weg finden, um wieder Boden unter den Füßen zu bekommen und erste Schritte nach dem erschütternden Ereignis gehen können. In den genannten Situationen werden Notfallseelsorger von Polizei, Feuerwehr oder Rettungsleitstelle hinzugerufen.

Ist die Notfallseelsorge gut aufgestellt für die Zukunft? Dazu die stellvertretende Leiterin Corinna Kohröde-Warnken: „Aus meiner Sicht ist das Glas halb voll und nicht halb leer, weil wir uns über acht sehr gut ausgebildete, hoch qualifizierte und motivierte Ehrenamtliche freuen.”

Zu gegebener Zeit, so Kohröde-Warnken, die im Rotenburger Diakoniekrankenhaus als Krankenschwester gearbeitet hat, werde man über einen Infoabend zur Werbung neuer ehrenamtlicher Notfallseelsorger nachdenken. Grundsätzlich seien diese Voraussetzungen für die Tätigkeit in der Notfallseelsorge wichtig: Man braucht für diese Arbeit eine gute innere Stabilität und Lebenserfahrung. Die Arbeit ist jedoch nicht auf pflegende und medizinische Berufsgruppen beschränkt. Alle Ehrenamtlichen bringen eine hohe Kompetenz aus den unterschiedlichsten Berufen und eine große Portion Lebenserfahrung mit. Bevor jemand allein zu einem Einsatz gerufen wird, absolviert er eine Fortbildung und begleitet den diensthabenden Notfallseelsorger.

Bundesweit gibt es zur Zeit etwa 7 500 Notfallseelsorger, die jährlich bei rund 25 000 akuten Notfällen Opfern, Hinterbliebenen und anderen Betroffenen helfen. Informationen über die Arbeit der Notfallseelsorge in Rotenburg erteilt Pastorin Karin Klement unter Telefon 04262 / 2824 oder Email karin.klement@evlka.de.