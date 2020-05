Hilfe vor Ort

Rotenburg – Das Rotenburger Wirtschaftsforum (RWF) hat jetzt eine Aktion zur Unterstützung des lokalen Einzelhandels auf die Beine gestellt, die einen Umsatz von insgesamt 20 000 Euro an die Kreisstadt bindet. Es kauft 2 000 Rotenburger „Zehner“, die vom kommenden Montag an zu einem um 25 Prozent reduzierten Preis von jeweils 7,50 Euro verkauft werden. Im Klartext: Das RWF unterstützt den Einzelhandel in Rotenburg mit einer Summe von 5 000 Euro, die einerseits den Einzelhändlern sicheren Umsatz verschafft und zugleich den Kunden in der Krise einen Rabatt. Pro Kunde werden maximal zehn „Zehner“ verkauft – so soll sichergestellt sein, dass möglichst viele Rotenburger von der Aktion profitieren. Das erklärt der RWF-Vorsitzende Heiko Kehrstephan in einem Gespräch mit der Kreiszeitung.

„Der Einzelhandel hat schon jetzt in dieser Krise schwer gelitten. Daher möchten wir es den Rotenburgern schmackhaft machen, hier in der Stadt einzukaufen“, so Kehrstephan. Wer diese reduzierten Zehner erwirbt, spart also etwas Geld, und in die Läden kommt Umsatz. Kehrstephan: „Es geht um 20 000 Euro, die hier hängen bleiben.“

Es überrascht wenig, wenn sich Cornelia Gewiehs als Vorsitzende der IG City-Marketing über eine solche Form der Unterstützung freut. „Das ist eine tolle Aktion, wir sind hellauf begeistert.“ Es sei gut, dass das RWF an die Einzelhändler denkt. Das sei wirklich „wunderbar“.

Auch Benjamin Roolfs, Chef im Rotenburger Info-Büro, lobt das RWF für diesen Schritt: „Das ist total gut und sehr passend.“ Der Weg über den Rotenburger Zehner sei ein geeignetes Instrument, das das Info-Büro gut unterstützen könne. Dort nämlich werden von Montag an die reduzierten Zehner zu haben sein. Er selbst plane in diesem Zusammenhang ohnehin, den Rotenburger „Zehner“ als Zahlungsmittel in den Geschäften vor Ort in den kommenden Wochen gezielt über die sozialen Netzwerke verstärkt zu bewerben.

Der Verkauf kann am Montag starten, weil das Rathaus dann wieder öffnen wird. Das Info-Büro werde seine eigenen Öffnungszeiten denen des Rathauses anpassen – es ist also montags, dienstags, mittwochs und freitags von 8.30 bis 12 Uhr sowie donnerstags durchgehend von 8.30 bis 18 Uhr geöffnet. Weil aufgrund dieser Aktion verstärkt mit Kunden zu rechnen sei, werde man vor dem Eingang Markierungen auf dem Boden anbringen, um die Abstandsregelung zu wahren, außerdem dürfe immer nur ein Kunde das Info-Büro betreten.

Möglich geworden ist diese Unterstützungsaktion, weil das RWF in diesem Jahr keine Möglichkeit mehr sieht, die Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen für Veranstaltungen einzusetzen, wie es das sonst immer macht. Da habe sich also die Frage gestellt, was sich angesichts der aktuellen Situation mit dem Geld Sinnvolles machen lässt. Letztendlich ist der Vorstand des RWF auf diese Idee mit den „Zehnern“ gekommen. „Die Entscheidung dafür ist einhellig gefallen. Die Vorstandsmitglieder waren allesamt begeistert“, so Kehrstephan. Für die kommenden Wochen und Monate plane das Rotenburger Wirtschaftsforum noch weitere Aktionen.

Der „Zehner“: Das Rotenburger Regio-Geld

. Der Rotenburger „Zehner“ basiert auf einer Schnapsidee von Heinz Gehnke, dem ehemaligen Leiter des Rotenburger Info-Büros, und ist 2008 erstmals auf den Markt gekommen. Er ist seitdem vor allem als Geschenkidee sehr beliebt und hat sich weit mehr als 30 000 Mal verkauft. Mehr als 120 Geschäfte in der Kreisstadt behandeln den „Zehner“ wie normales Bargeld und lösen ihn gegen „echtes“ Geld im Info-Büro wieder ein. Mit dem Regio-Geld lässt sich Kaufkraft an den Einzelhandel in der Kreisstadt binden. Eine Idee, die aufgegangen ist.

. Für den Einsatz des „Zehners“ werden an keiner Stelle Gebühren fällig – weder für den Kunden, der ihn wie normales Bargeld einsetzt, noch beim Einzelhändler, für den der Zehner volle zehn Euro wert ist. Zu haben ist er im Info-Büro der Stadt Rotenburg.

. Das Info-Büro bewirbt den Kauf in den nächsten Wochen verstärkt, um weitere Kaufkraft in der Stadt zu binden. Darüber hinaus will Leiter Benjamin Roolfs die Zeit nutzen, die aufgrund fehlender Veranstaltungen entsteht, um den Menschen in der Region vor allem das Wandern auf den Nordpfaden auch in und um Rotenburg herum als Freizeitaktivität schmackhaft zu machen. Denn: „Die Nordpfade gehen zurzeit wirklich durch die Decke, und sie bieten eine gute Gelegenheit, den Kopf freizubekommen und etwas abzuschalten – und zwar ohne mit vielen Menschen Kontakt zu haben.“ Das Wandern sei angesichts der Kontaktbeschränkungen eine „relativ sichere Sache“, sagt er. Er plant, im Mai ein Image-Video in den sozialen Netzwerken zu veröffentlichen.