Hier klemmt’s gewaltig

Rotenburg - Von Heinz Goldstein. Es ist noch früh am Morgen in Rotenburg. Viele junge Menschen radeln zur Schule und Erwachsene sind mit dem Rad oder Auto auf dem Weg zur Arbeit. An der Kreuzung Kirchstraße/Große Straße passiert es: Laut quietschende Reifen, verursacht durch die Vollbremsung eines Autofahrers, lassen die Passanten aufschrecken. Der Autofahrer ist mit seinem Fahrzeug auf der Kirchstraße Richtung Post unterwegs, als an der Einmündung Große Straße plötzlich ein Fahrradfahrer, mit einem „Affenzahn“ von der Fußgängerzone kommend, den Einmündungsbereich ohne zu schauen überquert. Dank der schnellen Reaktion des Autofahrers passiert nichts.

Situationen wie diese oder ähnliche spielen sich nahezu jeden Tag direkt vor der Tür des Pressehauses ab. Es steht die Frage im Raum: Wer hat da eigentlich Vorfahrt? Da gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Um Licht in die Sache zu bringen, stellte die Kreiszeitung eine Anfrage bei der Polizei und der Stadt.

Während einer Ortsbegehung informierten Michael Holsten (Sachbearbeiter Verkehr) und Christoph Steinke (Verkehrssicherheitsberater) von der Rotenburger Polizeiinspektion sowie Uwe Knabe vom Verkehrsamt der Stadt über die verkehrsrechtliche Sachlage. Sie stellten auch weitere gefährliche „Knackpunkte“ in der Stadt vor, die durch Fehlverhalten von Verkehrsteilnehmern manche gefährliche Situationen heraufbeschwören oder bereits Unfälle zur Folge hatten. Grundlage zur Bewertung der Situation seien die Straßenverkehrsordnung, die Verwaltungsvorschriften und die Rechtsprechung.

Beim Vorfall an der Kreuzung Kirchstraße/Große Straße sei die Rechtslage klar: „Wer aus der Fußgängerzone Große Straße kommt, muss warten“, so die Experten. In dem geschilderten Fall hatte der Autofahrer Vorfahrt. Alle drei Experten wiesen ausdrücklich darauf hin, dass Verkehrsteilnehmer aus der Fußgängerzone kommend, egal ob Fußgänger, Rad- oder Autofahrer, Vorfahrt gewähren müssen. „Das gilt auch dann, wenn das Verkehrsschild, das das Ende der Zone anzeigt, sich nicht unmittelbar vor der Einmündung befindet, sondern bis zu 30 Meter davor“, betont Knabe und zitiert ein Urteil des Bundesgerichtshofes von 2007.

Zudem gilt auch in der Fußgängerzone das Rechtsfahrgebot, das gerade von den Radlern oft nicht eingehalten werde, führt Holsten weiter aus. Oft kämen die Radfahrer für den Autofahrer aus dem Nichts.

Nun gehen aber auch Fußgänger, die in die Fußgängerzone Richtung Neuer Markt wollen, an der Einmündung zur Kirchstraße vorbei und ignorieren die Autofahrer. Wie haben sich die Verkehrsteilnehmer da zu verhalten? „Vorfahrt haben normalerweise nur Fahrzeuge. Der Fußgänger überquert ja in dem Moment die Fahrbahn, und da müssen Autofahrer und Fußgänger Kontakt aufnehmen und sich gegenseitig verständigen, ohne sich zu gefährden“, erklärt Steincke.

„Grundsätzlich haben Autofahrer gegenüber Kindern und älteren Leute eine besondere Sorgfaltspflicht und sind zur Rücksichtnahme verpflichtet“, schränkt Steinke ein. Auffällig sei beim Abschnitt von der Nödenstraße bis hin zur Kirchstraße, dass Radfahrer die Einbahnstraße entgegen der Fahrtrichtung befahren. Wer erwischt wird, für den wird ein Bußgeld fällig, so die Polizisten.

Es gibt in Waffensen und in Rotenburg im Wohngebiet Kleekamp jeweils einen „unechten Kreisel“, der durch Richtungspfeile rechts im Zentrum gekennzeichnet ist. Hier gilt die Regelung „an jeder Einmündung Rechts vor Links“, weiß der Experte der Stadt.

„Uns macht das Verhalten von Radfahrern im Kreisverkehr besonders große Sorgen“, erklärt Knabe und sprach unter anderem den Kreisel am Mühlende an. „Hier ist es bereits zu mehreren Unfällen mit Verletzten gekommen“, fügt Holsten hinzu und erklärte, was da falsch läuft. „Auch wenn der Radweg für Radler in Gegenrichtung vorher freigegeben ist, muss der Kreisel rechts umfahren werden. Viele Radler befahren den Kreisel links herum, und das führt zu gefährlichen Verkehrssituationen“, so der Sachbearbeiter Verkehr.

„Aufgrund der vielen Unfälle haben wir Markierungen mit Richtungspfeilen auf den rot eingefärbten Radwegen vorgenommen, um das richtige Befahren zu verdeutlichen“, erklärte der Verkehrsexperte der Stadt, Uwe Knabe. Es komme nicht selten vor, dass Radfahrer über den Zebrastreifen fahren, statt abzusteigen. Obwohl das nicht verboten ist, kann das teuer werden, weiß Knabe. „Die Regelung, dass der Autofahrer anhalten muss, gilt nur für Fußgänger.“ Wenn es dann knallt und der Fahrradfahrer war auf seinem Rad, geht es vor Gericht – und es sei oft passiert, dass dieser neben seinem eigenen Schaden auch den Lackschaden am Auto bezahlen durfte, berichtet Knabe.

Für viele Verkehrsteilnehmer mag der Begriff „Dooring“ neu sein, aber gerade in der Goethestraße komme es vermehrt zu Unfällen, wenn die Fahrer nach dem Parken die Tür öffnen, ohne auf den Fahrradverkehr von hinten zu achten und die Radler in die Tür (engl. door) krachen. Ebenso zu den „Kantenunfällen“ an den Gossenstreifen, erklärt Holsten. Obwohl Warnschilder aufgestellt sind, passieren dort viele Unfälle. Deshalb raten die Verkehrsexperten der Polizei den Fahrradfahrern, an der Goethestraße die normale Fahrbahn zu benutzen und den roten Angebotsstreifen als Schutzstreifen zu nutzen, um genügend Abstand zu parkenden Autos zu haben. Das sei rechtlich in Ordnung, aber die Straße sollte nicht mittig befahren werden, weil es das Rechtsfahrgebot so vorschreibt. Im Frühjahr sollen vermutlich Markierungen auf die Fahrbahn kommen, um den Radlern die Möglichkeit der Straßennutzung zu verdeutlichen, so der städtische Verkehrsexperte.

Eine „Blinde Ecke“ gibt es an der ehemaligen Kneipe „Domshof“: Hier fahren die Radler verbotswidrig auf dem Gehweg daran vorbei. Das sei nicht nur für die Verkehrsteilnehmer der Goethestraße gefährlich, sondern auch für den Verursacher, der aus dem Nichts auftaucht. Hier sollten sich die Fahrradfahrer nach dem Motto „früh erkannt – Gefahr gebannt“ verhalten.

Bei Fragen rund um das richtige Verkehrsverhalten geben die Experten den Interessierten telefonisch unter der Nummer 04261 / 9470 (Polizei) oder 04261 / 71164 (Stadt Rotenburg) Auskunft.