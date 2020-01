Hexen, Elfen und Zauberer beim Fest der Fantasie

Rotenburg – Wenn es im Rotenburger Kantor-Helmke-Haus an einem Samstag bereits am Morgen heißes Drachenblut zu trinken gibt oder ein Zaubertrank angeboten wird – und dazu noch mystische Figuren aus der Welt der Literatur in den Räumen der Stadtbibliothek und der Volkshochschule unterwegs sind, dann ist wieder einmal das „Fest der Fantasie“ angesagt. Es war bereits die dritte Auflage der mystischen Veranstaltung, die von Bibliotheksleiterin Christine Braun und ihrem Team organisiert worden war. Auch sie hatten sich, wie viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene, verkleidet. Braun fügte sich als Eselin in die märchenhafte Welt ein. Ein fantasiereiches, abwechslungsreiches Programm mit spannenden, lustigen und sportlichen Vorführungen sowie kreativen Mitmachaktionen machten den Reiz der ganztägigen Veranstaltung aus.

Braun war am Ende begeistert: „Es waren wieder viele Eltern da, die sich mit ihren Kindern auch über mehrere Stunden in unserem Haus aufgehalten haben.“ Sie sei zudem begeistert, dass so viele Erwachsene und Kinder sich für den Besuch als Fabelwesen oder Märchenfiguren verkleidet hatten.

+ Christine Braun als Eselin. © Goldstein

Zum Start der Veranstaltung entführte der Chor der Kreismusikschule „Chorious“ die Besucher im Leseraum der Bibliothek in die Welt der Popsongs und der Lieder aus der Filmmusik. Der Zauberer Sönke zeigte an gleicher Stelle eine spaßige Bauchrednershow. So mancher Gag seiner sprechenden Puppen bot bestes Training für die Lachmuskeln der zumeist jungen Zuschauer. Die machten sich gleich danach auf den Weg in die Kinderecke der Stadtbibliothek zum Kaspertheater. Dort zogen dann Kasper, die Prinzessin und der König die Kinder mit ihren Abenteuern in den Bann. Außerdem sorgten verschiedene Vereine mit Tanzvorführungen und Akrobatik für beste Unterhaltung. Hobbykünstler hatten interessante Produkte für einen fantastischen Einkaufsspaß im Angebot und sorgten mit Speisen für den kleinen Hunger zwischendurch. go