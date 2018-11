Rotenburger Daniel Kopf läuft in Köln beim RTL-Spendenmarathon mit

Rotenburg/Köln - Von Joris Ujen. Daniel Kopf liebt das Laufen, und auch auf dem Fahrrad ist er gerne unterwegs. Jeden Morgen radelt er rund elf Kilometer von Rotenburg zu seiner Arbeitsstelle nach Jeersdorf und zurück. Das liegt vielleicht aber auch daran, dass er kein Auto besitzt, erzählt der 28-Jährige.

Auch bei seiner Arbeit als Bauhelfer kommt Kopf mächtig ins Schwitzen. Das alles scheint ihm aber nicht auszureichen. Denn in seiner Freizeit, „wenn ich noch Energie habe“, läuft er Hindernisrennen. Und das vor einer Woche sogar im Fernsehen: Der Rotenburger nahm am RTL-Spendenmarathon teil und traf dort sein großes Vorbild: Joey Kelly. „Eine Herzensangelegenheit“, erzählt er im Gespräch mit der Kreiszeitung.

Die Teilnahme am Spendenmarathon des Privatsenders, den es schon seit 22 Jahren gibt, war nicht seine erste. Im Vorjahr sammelt er bereits Spenden bei der „24h-Kettcar-Challenge“. Dabei traf er das erste Mal auf Joey Kelly, dem populären Musiker der Kelly Family und heute vor allem bekannt als Extremsportler. Kopf: „Ein wahnsinnig sympathischer Typ mit sehr viel Ehrgeiz.“ Den hat auch der 28-Jährige beim Spendenlauf erneut bewiesen.

Kopf trat mit einem von 20 Firmenteams beim „24h Urban Run“, der „weitesten Team-Staffelstrecke im Extrem-Hindernislauf“, wie es der Fernsehsender betitelt, an. Allerdings nicht für seinen Arbeitgeber aus Jeersdorf, sondern für ein Energieversorger aus Ilsfeld (Gemeinde in Baden-Württemberg). Das Unternehmen hatte über Facebook nach weiteren Mitstreitern für den Lauf geworben. Wie schon bei seiner ersten Teilnahme wurde Kopf per Zufallsprinzip ausgelost. „Ich habe allgemein sehr viel Glück“, sagt er.

+ Im Rampenlicht: Daniel Kopf während des Spendenmarathons.

Der 24-Stunden-Lauf in Köln hatte es in sich: Bei der 375 Meter langen Hindernisstrecke musste Kopf unter anderem ein Bällebad, eine 30 Meter lange Hüpfburg, einen Slalom und einen Hindernisberg überwinden. Das hat er natürlich nicht 24 Stunden am Stück gemacht, sondern gestaffelt. „Zwischendurch bin ich ins Hotel zum Schlafen und Frühstücken gegangen und dann sofort zurück zur Strecke.“

Auf einer Anzeigentafel konnte er den aktuellen Spendenstand verfolgen – am Ende erliefen die Teams insgesamt 516.000 Euro, gesammelt durch Anrufe, SMS und auf der Internetseite des Senders. Kopf leistete seinen Beitrag, indem er rund 13 Kilometer in zweieinhalb Stunden lief – mit Hindernissen wohlbemerkt. Dabei war auch immer mal Zeit für ein kurzes Gespräch mit Kelly: „,Die Strecke ist ziemlich anstrengend‘, sagte er zu mir mit einem Lächeln.“

Und auch in seiner übrigen Freizeit nimmt der Rotenburger an Hindernisläufen teil, sei es in Deutschland oder den Niederlanden. Im Internet haben sich dafür Gemeinschaften gebildet, die für eine Teilnahmegebühr solche Strecken präparieren. Die seien etwas anspruchsvoller, so Kopf, und haben ihren Ursprung im Militär. So müssen die Sportler unter Stacheldraht hindurch robben, mit 15 Kilogramm schweren Ketten laufen oder über hohe Wände klettern.

Kopf hat noch einige Laufveranstaltungen im Kalender

Im nächsten Jahr möchte er gerne wieder beim RTL-Spendenmarathon dabei sein. Die Chancen stehen gut, dass das Energieunternehmen ihn wieder einlädt – diesmal ohne Facebook-Bewerbung. Und auch sonst hat Daniel Kopf noch viel vor: Ende Juni nimmt er an der Europameisterschaft im OCR (Obstacle Course Racing, Extrem-Hindernislauf) in Polen teil, für die er sich durch einen 20-Kilometer-Lauf am Möhnesee (Nordrhein-Westfalen) mit dem zweiten Platz qualifiziert hatte.

Und auch bei einem weiteren Sportevent von RTL möchte er im nächsten Jahr dabei sein: „Ninja Warrior Germany“. Die Bewerbung dafür hat er bereits abgeschickt.