Der Herbst klopft an

Es wird nass in den kommenden Tagen in Rotenburg. Der RK-Wetterfrosch sagt kräftige Schauer voraus. Ob das herbstliche Wetter auch zur Monatsmitte bestehen bleibt, sei noch abzuwarten. - Archivfoto: Menker

Rotenburg - Von Reinhard Zakrzewski. Wetterfronten aus Westen leiten ab dem Wochenende eine herbstliche Witterungsphase ein. Grund sind Tiefdruckgebiete, die vom Atlantik über die Nordsee nach Skandinavien wandern.

Nach einem überwiegend trockenen und recht freundlichen Sonnabend mit maximal 18 Grad ziehen von Sonntag bis Mittwoch wiederholt teils kräftige Schauer oder Regen über den Altkreis hinweg. Dabei frischt der Südwest- bis Westwind mitunter stürmisch auf, und die Sonne ist oft nur ein Zaungast. Während die Höchstwerte in Rotenburg und umzu lediglich 18 bis 20 Grad erreichen, bleiben die Nächte mit 12 bis 14 Grad vergleichsweise mild. Ob danach Richtung Monatsmitte ein stabiles Hoch über Mitteleuropa den Altweibersommer einläutet, oder der Herbst in eine neue Runde geht, muss noch abgewartet werden.

Mit dem August ging ein denkwürdiger, für die Landwirtschaft im Lichte der Klimaerwärmung sogar beunruhigend heißer, extrem trockener und sehr sonniger Sommer zu Ende. Angesichts der Hitze, der Niederschlagsarmut und der vielen Sonnenstunden fühlte man sich oft ans Mittelmeer versetzt. Grund war der schon aus dem Mai heraus anhaltend hohe Luftdruck von Nordwesteuropa bis Skandinavien. Im letzten Julidrittel verlagerte sich dieser ostwärts. Damit konnte bis weit in den August hinein immer wieder Heißluft vom Mittelmeer Norddeutschland fluten. Die Kombination von hohen Temperaturen, der intensiven Sonneneinstrahlung bei ausbleibenden Niederschlägen sorgte für erhebliche Ernteeinbußen sowie zahlreiche Brände in Wald und Flur.

Anders als im bundesweiten Temperaturschnitt war der Sommer 2018 in weiten Teilen von Nord- und Ostdeutschland der heißeste und niederschlagsärmste mindestens seit Messbeginn. Selbst in den wenigen bis weit in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts zurückreichenden Klimareihen lassen sich vergleichbare Sommer in dieser Kombination nicht finden.

In Sachen Hitze wurde im Altkreis Rotenburg eine neue Bestmarke knapp verfehlt. Die Kreisstadt brachte es auf „nur“ 19,1 Grad, gegenüber 19,3 Grad im Jahr 1994. Anders bei den Niederschlägen, die die magische Grenze von 100 Litern pro Quadratmeter aus den Rekord-Dürresommern 1911 und 1959 deutlich unterschritten. Unter dem Strich müssen wir uns angesichts der ungebremsten Erderwärmung wohl oder übel auf immer mehr solcher extremeren Sommer in immer kürzeren Abständen einstellen.