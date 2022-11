Lederwaren Herbig: Rotenburger Traditionsgeschäft schließt im Januar

Andreas Herbig schließt seinen Laden im Januar. Er zeigt ein Foto aus den Anfängen des Geschäfts. © Menker

Der erste Schulranzen, der Koffer für eine große Reise: Viele Rotenburger können mit Lederwaren Herbig in Rotenburg schöne Erinnerungen verknüpfen. Aber in vierter Generation ist dort im Januar Schluss.

Rotenburg – Wenn Andreas Herbig am 7. Januar seinen Laden an der Großen Straße abschließt, wird es ein Schlussstrich sein. Herbig hört auf. Und damit endet dann ein großes Stück Rotenburger Firmen-Geschichte. Lederwaren Herbig gehört seit weit mehr als 100 Jahren zum Stadtbild. „Diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen“, sagt der 51-Jährige. Doch auch wenn es ihm schwerfällt: In dieser Woche startet der Räumungsverkauf. Alles muss raus.

Mit einer sehr persönlichen Anzeige in der Rotenburger Rundschau hat Herbig am Wochenende seine Kunden über diesen Schritt informiert. „Mir war es wirklich wichtig, den Kunden mitzuteilen, warum wir schließen.“ Der Kundenkontakt und die Kundenzufriedenheit seien für ihn immer das Größte gewesen, aber die derzeitige Situation und die damit verbundenen Umstände ließen ihn als Unternehmer in eine ungewisse Zukunft blicken. „Diese Unsicherheit, diese Risiken sind mir einfach zu groß“, sagt Herbig.

Lieferanten setzen das Traditionsgeschäft unter Druck

Nicht nur die Inflation mache ihm das Leben schwer. Noch problematischer sei die Zusammenarbeit mit den Firmen, deren Produkte in seinem Geschäft vertreten sind. Ein Beispiel: Die Lieferzeiten seien viel zu lang, während an anderer Stelle die Händler umgangen und damit die Kunden noch mehr zum Online-Handel getrieben würden. „Bei einigen Lieferanten muss ich Premium-Kunde werden, um einen besseren Zugriff auf Produkte zu haben – allerdings auch nur, wenn ich zugleich ein noch größeres Angebot bestelle.“

Herbig ärgert sich darüber, dass ihm die Flexibilität genommen werde, die es aber brauche, um Kundenwünsche zu erfüllen. Da suche sich ein Kunde einen Rucksack aus, wolle ihn aber in einer anderen Farbe haben. Lieferfrist: sechs Wochen. „Aber der Kunde bekommt den Rucksack in der gewünschten Farbe innerhalb von drei Werktagen über ein Online-Portal.“ Herbig als Geschäftsmann stehe damit unglaubwürdig da, sagt er. In einem Fall habe er sich bereits von einer Marke getrennt, weil die Lieferbedingungen ganz einfach nicht mehr passten.

„Vor einem Jahr etwa ist die Stimmung bei mir gekippt“, sagt der Mann, der dieses traditionsreiche Geschäft an der Großen Straße in der vierten Generation führt. Uropa Friedrich hatte gegen Ende des 19. Jahrhunderts den Laden eröffnet. Der eingetragene Name damals: „Rotenburger Möbel- und Aussteuerhaus“. An der Fassade stand aber auch damals schon der Hinweis auf Lederwaren. Heute bestimmen Reisegepäck, Taschen, Accessoires sowie Schulranzen und eben Lederwaren das Angebot. „Mein Urgroßvater würde sich angesichts der heutigen Entwicklung im Grabe umdrehen“, versichert Andreas Herbig. Nach Urgroßvater Friedrich übernahm Opa Heinz zusammen mit Oma Erna das Geschäft, danach folgte Andreas Herbigs Vater Peter, ehe er selbst 1991 die Zügel in die Hand genommen hat.

Eigentlich habe ich noch immer Bock drauf – auf die Kunden, auf unsere Waren, auf das Geschäft.

Herbig betont im Gespräch mit unserer Redaktion: „Eigentlich habe ich noch immer Bock drauf – auf die Kunden, auf unsere Waren, auf das Geschäft.“ Aber es gehe einfach nicht mehr. Nach den ersten Überlegungen brauchte es ein weiteres halbes Jahr. Dann stand die Entscheidung fest: Das Geschäft wird ab 8. Januar geschlossen bleiben, und der Unternehmer plant, das gesamte Haus zu verkaufen. Einen Interessenten gebe es bereits, was genau der Investor plant, sei noch offen.

Ins Kalkül hat Herbig zwei weitere Faktoren einbezogen. Er ärgert sich nämlich auch über die Stadt. „Sie schmeißt vielen Leuten Knüppel zwischen die Beine. Und sie blockt an vielen Stellen ab.“ Da gehe es auch um junge Leute. Natürlich ist ihm auch die Entwicklung in der Innenstadt wichtig. Die Stadt schlafe, dabei sei es erforderlich, an der Attraktivität vor allem auch für die junge Generation zu arbeiten.

Auch das Umfeld in der Rotenburger Innenstadt passt nicht mehr

Das Umfeld werde aber nicht nur vom Sortiment geprägt. „Viele ziehen schon raus aus der Innenstadt, weil sie sich unsicher fühlen“, meint Herbig. Treffen großer Gruppen in den Abendstunden, von denen Lärm und Pöbeleien ausgingen, Alkohol sei im Spiel, es käme immer wieder zu Sachbeschädigungen. Auch das sei für das Umfeld prägend – und nicht gut.

Herbig will erst einmal eine Pause einlegen und dann darüber nachdenken, wie es für ihn selbst beruflich weitergeht. Der gelernte Tischler hält es durchaus für möglich, in ein paar Jahren vielleicht wieder mit einem eigenen Projekt an den Start zu gehen. Doch das sind ungelegte Eier. Die nahende Pause und die damit verbundene Ruhe wird ihm guttun. „Bis vor sieben oder acht Jahren habe ich 14 Stunden am Tag gearbeitet“, erinnert sich der Geschäftsmann. Das habe ihn gesundheitlich ein wenig aus der Bahn geworfen.

Der Stress, die immer ums Geschäft kreisenden Gedanken – das habe ein Umdenken bewirkt. Ergebnis: Herbig hat sein Pensum auf ein wieder gesundes Maß reduziert, auch wenn er dennoch mit viel Herzblut und an jedem Morgen mit großer Freude in den Laden gegangen sei. „Aber es war einfach so, dass ich mich damals wirklich gefragt habe, für wen ich das alles mache. Für den Staat, fürs Finanzamt?“

Kunden weinen zu Beginn des Räumungsverkaufs bei Lederwaren Herbig

Daraus wird deutlich, dass es einen weiteren Grund gibt für die Schließung. Der Staat mache einfach zu wenig für unser Land, meint er. „An wichtigen Stellen fehlt das Geld“, so Herbig, „es fehlt eigentlich an allen Ecken und Enden.“ Erst Corona, dann die Ukraine – „ich weiß nicht, was da noch alles auf uns zukommt.“ Auch das sorge für Unsicherheit.

Zu Beginn des Räumungsverkaufs hätten einige der Kunden geweint. Aber der Chef erinnert sich auch an die vielen „leuchtenden Kinderaugen“, die zu erleben sind, wenn sie ihren ersten Schulranzen bekommen. Dieser Geschäftsbereich habe besonders dazu beigetragen, dass das Geschäft die Corona-Phase sehr gut überstanden habe. „Corona hat uns positiv in die Karten gespielt“, erinnert sich der 51-Jährige. An der Ladentür konnte er verkaufen. „Es waren so viele Ranzen, wie wir sie seit zehn Jahren nicht mehr verkauft haben.“ Bald aber ist Feierabend, dann schließt sich die Tür zum letzten Mal. Bis dahin muss alles raus. Ganz sicher auch noch die ein oder andere weitere Träne.