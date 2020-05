Herausfordernder Start

Rotenburg – Ein Geschäft zu eröffnen, ist mit einem gewissen Risiko verbunden. Ein Geschäft in der Corona-Zeit zu eröffnen, stellt nochmal eine größere Herausforderung dar, denn es muss mehr als ohnehin schon beachtet werden. Vor Kurzem haben die Schwestern Antje und Anja Doil ihren Unverpackt-Laden „Stück vom Glück“ eröffnet, der erste seiner Art im Landkreis. „Wir haben uns gerade die letzten Wochen natürlich gefragt, wie alles laufen wird“, sagen die Schwestern.

Dabei hatte sich die Eröffnung verzögert, da der Tischler mehr Zeit brauchte als gedacht, eine Kassenschulung fehlte, aber auch durch Corona selbst. Groß im Vorfeld angekündigt hatten die Schwestern ihre Eröffnung aus letztgenanntem Grund dann auch nicht, denn „wir wollten einen Riesenauflauf vermeiden“, erklärt Anja Doil. Dennoch sei einiges los gewesen. Da die Anzahl der Kunden beschränkt ist, musste der ein oder andere warten. „Aber die Leute haben sich inzwischen daran gewöhnt, plötzlich kann man auch warten“, ist eine ihrer Beobachtungen.

In den letzten Wochen vor der Eröffnung haben sie noch einmal alles gegeben, aber es sei eine anstrengende Zeit gewesen, resümiert Anja Doil, die neben ihren Aufgaben im Laden weiterhin als Lehrerin an der Lindenschule arbeiten wird. Da ihre Schüler noch nicht in der Schule sind, ist sie etwas flexibler und kann am Anfang noch viel selber mit anpacken. Das sei zumindest ein kleiner Vorteil der aktuellen Situation, da beide sich nach und nach an die Abläufe gewöhnen könnten.

Vieles hätten sie viel selber gemacht und dabei Unterstützung von Freunden bekommen, die von Zuhause aus Dinge mit vorbereitet haben, zum Beispiel Stoffbeutel verziert. Diese können dann – neben Gläsern, Dosen oder anderen mitgebrachten Behältnissen – mit Linsen, Nudeln, Müsli und Co. gefüllt werden. Dazu liegen Zangen, Kellen und ähnliches bereit, niemand kommt in Berührung mit den Lebensmitteln, darauf achten die Schwestern derzeit ganz besonders. Die Abfüllhilfen werden nach einmaliger Benutzung in eine gesonderte Schale gelegt und gereinigt. „Das wäre ohne Corona anders, da könnte man die Schütten mehrmals benutzen“, erklärt Anja Doil. „Das funktioniert gut, außerdem desinfizieren wir regelmäßig die Griffe an den Behältern – es soll nichts passieren und der Kunde sich auch sicher fühlen.“ Das Sortiment ist überschaubar, das ist zu Beginn gewollt. So sehen die Schwestern, was gefragt ist oder gewünscht wäre und können aufstocken. „Es ist ein bewusstes Einkaufen, man sieht das Produkt – es geht nicht um die Verpackung“, so Anja Doil. Auch die Produzenten passen sich teilweise an und versuchen, ihre Herstellung und Lieferung so packungsarm und nachhaltig wie möglich zu halten. „Der Quinoa kam aus Riepholm sogar per Fahrrad“, erzählt Anja Doil.

Das Café allerdings muss noch auf Eröffnung warten. Anderes kam dafür schneller als gedacht zum Laufen: Den zunächst für später geplanten Lieferservice haben Antje und Anja Doil vorgezogen, falls jemand in der Corona-Zeit ungern im Laden einkaufen möchte. acb