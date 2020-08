Heiß, heißer, Megamarsch

Rotenburg – Mega-weit, mega-heiß und dementsprechend mega-hart – so lässt sich die Herausforderung zusammenfassen, der sich am Wochenende die Teilnehmer des Megamarsches stellten. Die bundesweite Veranstaltungsreihe für Fitte, die es sich (oder anderen) beweisen wollen, indem sie eine Strecke von 50 oder 100 Kilometern in der vorgegebenen Zeit von zwölf beziehungsweise 24 Stunden zu Fuß bewältigen, war coronabedingt unter dem Motto „Wir gehen weiter“ vom Großereignis zum individuellen Event umgemünzt worden. Die Verantwortlichen vom Tourow hatten sich als regionaler Partner eingeklinkt und an einigen Nordpfaden Verpflegungsstationen organisiert.

Wie viele der angemeldeten Teilnehmer tatsächlich bei Temperaturen über 35 Grad auf die Nordpfade gingen, weiß (noch) keiner so genau. In den entsprechenden Foren in den sozialen Netzwerken posteten die ersten bereits am Samstagabend die Bewältigung der selbst auferlegten Aufgabe. Wachtelhof-Chef Heiko Kehrstehphan, der als passionierter Wanderer selbst eine 50 Kilometer-Strecke von Scheeßel beginnend über Rotenburg zum Bullensee zurücklegte, bevor er nach gut elf Stunden Laufzeit wieder das heimische Bothel erreichte, vermeldete rund ein Dutzend Einkehrer an der Versorgungsstation in Rotenburg.

Dort hatte auch Alexandra Griesert einen Stopp machen wollen, „aber wir haben keine Schilder gesehen und die Abzweigung irgendwie verpasst���, bedauert die 49-jährige Sykerin, die sich mit zwei Begleitern zum Gehen des „Wasserreich“-Nordpfades aufgemacht hatte. Für sie und Partner Jörn Kastens bot diese Veranstaltung eine ideale Möglichkeit, sich an entsprechende Entfernungen heranzutasten: „Hätten wir uns nicht schon angemeldet, wären wir bei diesen Temperaturen wohl nicht losgelaufen“, meint der 51-Jährige, der nach eigenem Bekunden „noch nie so weit am Stück“ gegangen ist. Gemeinsam mit Ultra-Marathonläufer Daniel Reichenbach aus Weyhe als „moralischer Unterstützung“ hatten sie die zu bewältigende Strecke in zwei Abschnitte aufgeteilt. Start war am frühen Samstagmorgen auf dem Nordpfad „Wümmeniederung“, „den kannten wir noch nicht“, so Griesert. Die Versorgungsstation Prüser‘s Gasthof in Hellwege, wo eisgekühltes Obst und Wasser und ein paar Bänke warteten, war für die drei eine willkommene Pause.

Die 37,5 Kilometer „mit einigen Abstechern“ sollte sich als „nicht ganz ohne“ erweisen, selbst für den erfahrenen Langstreckenläufer: „Sonst ist man mit 50 Kilometern nach sechs, sieben Stunden durch – aber die lange Zeit beim Wandern, das schlaucht und setzt vor allem den Füßen zu!“, so Reichenbach. Neben der Sonne hätten sie am Samstag vor allem mit den langen Sandwegen bei Everinghausen sowie Bremsenattacken zu kämpfen gehabt. Gemeinsam zu laufen, habe jedoch alle drei immer wieder motiviert, weiterzugehen, „und die Strecken sind wirklich toll“, lobt die Sykerin, die über Nordic Walking am Jahresanfang das Wandern für sich entdeckt hat. Für Kastens war der Marsch auch ein Test, „was machbar ist“. Die gesamte Strecke am Stück kann er sich nicht vorstellen, als er gemeinsam mit den beiden anderen nach weiteren 23 Kilometern Durchbeißen am Sonntag auf der Campingdecke sitzt. „Heute Morgen noch mal so früh aufzustehen, und das angesichts der Hitze – da hätte man auch zuhause bleiben können.“ Muskelkater habe er nicht, „nur Schmerzen“, frotzelt er. Das Einzige, was an diesem Tag noch läuft, ist einen Screenshot von der per Handy aufgezeichneten Tour und ein Foto von sich selbst im „Megamarsch“-Shirt an den Veranstalter zu schicken, um in die „Hall of Fame“ aufgenommen zu werden. Ob ihnen Urkunde und Medaille ihres ersten Erfolgs wichtig sind? „Überhaupt nicht – dafür dekorieren wir das Wohnzimmer um“, grinst er. hey