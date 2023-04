Heini Schumacher aus Waffensen ist seit 75 Jahren bei der Feuerwehr

Von: Judith Tausendfreund

Die ersten Wettkämpfe in Eissel sorgten für viel Aufsehen im Ort. © Privat

Heini Schumacher ist seit 75 Jahren im Dienste des Brandschutzes aktiv, zuletzt bei der Feuerwehr in Waffensen. Der 90-Jährige erinnert sich noch gut an die Anfänge.

Waffensen – Eins steht für den ehemaligen Landwirt Heinrich, genannt Heini, Schuhmacher fest: Aus der Feuerwehr austreten, das kommt für ihn nicht infrage. Seit 75 Jahren ist der 90-jährige Waffensener in Sachen Feuerwehr unterwegs. Sein Herz hängt nach wie vor an allem, was mit dem Brandschutz zu tun hat. Vor Kurzem wurde der frühere Hauptfeuerwehrmann auf der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Waffensen für sein Engagement geehrt.

Zu Recht ist der ehrenamtlich engagierte Schumacher ein wenig stolz auf diese Ehrung. Soweit es seine Gesundheit zulässt, besucht er die Versammlungen, auch das relativ neue Feuerwehrhaus will er bald einmal besichtigen.

Geboren wurde Schumacher im Dezember 1932 in Eissel im Landkreis Verden. „Damals war der Ort klein, es wohnten dort nur etwas mehr als 100 Einwohner“, erinnert er sich. Es gab keine Freiwillige Feuerwehr, da es im Ort zu wenig Mitglieder für eine solche Gruppierung gab. „Alle, die 14 Jahre alt waren, mussten dann Mitglied in der Pflichtfeuerwehr werden“, berichtet er. 1947 wurde er konfirmiert und aus der Schule entlassen. Gemeinsam mit seinem damaligen Freund Johann Blohme kam er dann sofort zur Pflichtwehr, noch im Mai 1947 hatten die beiden ihren ersten Dienst. Die Erinnerungen an diese Zeit sind für ihn noch ganz lebendig. So weiß er noch gut, wie die Gruppe mit einer Handdruckspritze arbeiten musste, auf jeder Seite waren acht Mann verteilt. Schuhmacher, damals erst knapp 1,50 Meter groß, verlor bei der Aktion prompt den Boden unter den Füßen. Die Tatsache, dass man damals überhaupt diese Spritze hatte, verdankte die Dorfgemeinschaft einem Zufall, denn das Gerät wurde unter Stroh versteckt gefunden – es sind viele Anekdoten, die Schuhmacher gerne erzählt, wenn man mit ihm über damals spricht.

Aus dem Archiv: Heini Schumacher besitzt zahlreiche Fotos, die das Erlebte bebildern. © Tausendfreund

Damals, 1947, nach einem seiner ersten Dienste, sind die Mitglieder der Pflichtfeuerwehr mit ihm und Johann Blohme dann in eine Gastwirtschaft eingekehrt, um die bisher fehlende Freiwillige Feuerwehr zu gründen. Denn durch die beiden neuen Mitglieder war die notwendige Mindestanzahl an Teilnehmern erreicht worden. „Es war Ende Mai und zum 1. Juni wurde dann die freiwillige Wehr gegründet“, weiß er noch. In den folgenden Jahren war diese Gruppe dann für den Brandschutz, aber auch für alle anderen Aktivitäten im Dorf zuständig. Denn es war zu der Zeit der einzige Verein in Eissel, der sich in der Folge um das gesamte gesellschaftliche Leben im Ort kümmerte. Selbst das eigene Feuerwehrhaus entstand, in dem die Freiwillige Feuerwehr ein Haus aus Holz mit den eigenen Händen aufs passende Grundstück transportierte und dort dieses Haus – ebenfalls händisch – kurzerhand ummantelte. Eine Heizung gab es nicht, wenn die Brandschützer sich umziehen mussten, wurde eben gefroren.

Es war eine andere Zeit, eine Zeit, die man nicht mit der heutigen vergleichen kann. Uniformen gab es zunächst keine, vieles andere fehlte in der Nachkriegszeit ebenfalls. Dennoch beteiligten sich die jungen Männer an Wettkämpfen. „Ich war richtig ehrgeizig und eher kein ruhiger Typ“, gibt Schuhmacher zu. „Wir hatten aber auch unheimlich viel Spaß“, erinnert er sich. Zum ersten Wettkampf gab es die ersten Blousons, das muss etwa 1949 oder 1950 gewesen sein. Später folgten richtige Uniformen.

Heini Schumacher beteiligte sich bei den Feuerwehr-Wettkämpfen. © Privat

In den 60er Jahren lernte er seine Frau Marget kennen und zog der Liebe wegen nach Waffensen. Seit dem Jahr 1964 war Heini Schuhmacher dann Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr Waffensen und dies ist er nach wie vor. Zwischen 40 und 50 Mitglieder gehören zu der Gruppe, die schon 1902 gegründet wurde. 1966 gab es das erste selbstfahrende Löschfahrzeug im Ort. Schuhmacher war zuletzt als Gruppenführer in der Altersgruppe aktiv, „Wettkämpfe habe ich dann aber nicht mehr ausgeführt“, berichtet er mit einem Augenzwinkern. Das habe allerdings auch an der fehlenden Zeit gelegen, als Landwirt hatte er stets alle Hände voll zu tun.

Es ist ihm anzusehen, dass er eine gute Zeit mit seinen Kameraden verbracht hat. Glücklicherweise musste er keine traumatischen Erlebnisse verkraften, zu löschende Brände gab es allerdings durchaus. Drei Kinder haben die Schuhmachers, doch alle drei sind ihm nicht in die Feuerwehr gefolgt. In der nächsten Generation ist das Faible für das Feuerwehrwesen jedoch wieder zu finden: Enkelsohn Sebastian Wichert ist erfolgreich als Gerätemeister aktiv.