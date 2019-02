Landjugend-Berufswettbewerb Praxis und Theorie an den Rotenburger BBS

Rotenburg - Timo Heidemann ist im dritten Lehrjahr Auszubildender in der Landwirtschaft. Die praktische Ausbildung auf dem Hof Ralf Blanck in Ahausen macht ihm Spaß. Montags ist immer Theorie in den Berufsbildenden Schulen in Rotenburg angesagt. Alles bereits Routine in der Ausbildung - und doch war an diesem Montag alles anders.

Er ist einer von rund 40 Auszubildenden, die am Kreisentscheid des Berufswettbewerbs der Deutschen Landjugend teilgenommen haben, um ihr Können zu beweisen. Er hatte sich gut vorbereitet und zeigte sein handwerkliches Geschick beim Bauen eines Unkrautschätzrahmens sowie souveränes Auftreten und seine Rhetorik bei einem Vortrag in der Theorie - und das alles vor den Augen der Jury, in der BBS-Lehrer und landwirtschaftliche Meister sitzen.

Am Ende zeigte Heidemann die beste Leistung in der Leistungsgruppe I. Gemeinsam mit Tim Wahlbrinck, Jannik Indorf und Nils Lange hat er sich für den Bezirksentscheid im Ammerland qualifiziert.

Die Azubis der Landwirtschaft ließen beim Wettbewerb ihr Wissen in mehreren Kategorien testen. Dazu gehörten Allgemeinwissen, berufsspezifische Theorie und eine Präsentation. Auch ein Praxistest stand auf dem Plan - und der hatte es in sich. Aufgabe war es, einen Unkrautzählrahmen anzufertigen. „Da musste jeder Arbeitsgang stimmen“, erklärte Henning Bentz, BBS-Abteilungsleiter Agrarwissenschaften und Organisator des Wettbewerbs.

+ Jurorinnen in Aktion. © Goldstein

So mussten in vorgefertigten Holzrahmen sechs Bohrungen mit einer Tiefe von zwei Zentimetern mit dem Durchmesser eines Schweißdrahtes durchgeführt und die Drähte so zugeschnitten werden, dass sie direkt in die Löcher passen, ohne zu spannen, und somit vier gleiche Quadrate entstehen. Zudem war in einem der vier Quadrate ein weiteres Quadrat mit einer Seitenlänge von 7,1 Zentimetern zu integrieren. Nach der Fertigstellung bewerteten die Juroren die Genauigkeit der Arbeit. „Den Rahmen brauchen wir Bauern, um abzuschätzen, ob und wie viel Pflanzenschutzmittel hochgerechnet auf dem Feld benötigt wird“, so ein Prüfling. Beim Bestimmen von Getreidesorten sowie Futtermittel und Saatgut war es wichtig, pfiffig zu sein. Nachdem sie sich die Proben genaustens angesehen hatten, notierten sie die Ergebnisse ihrer Untersuchung in einer Liste. Auch die wurden von Juroren bewertet.

+ Der Vortrag gehört dazu. © Goldstein

Die elf angehenden Hauswirtschafterinnen hatten die theoretische Aufgabe, Lehrkäfte von zwei Salaten zum Thema „Salat to go“ zu überzeugen. Für die Präsentation hatten die Vortragenden bis zu sieben Minuten Zeit. In der Praxis mussten sie den vorgestellten Salat herstellen. Der Sieg ging an Tabea Sackmann aus Rotenburg vor Sina Heemsoth-Ohlmeier aus Verden und Jennifer Schulenburg aus Winsen.

Während einer kleinen Feier am Nachmittag in der Aula der Berufsbildenden Schulen erhielten die Sieger beider Wettbewerbe kleine Geschenke und Urkunden. Christian Intemann, Vorsitzender des Landvolkes Rotenburg-Verden, betonte in seiner Rede, dass vor allem auch die Schulung der Rhetorik beim Auftreten in der Öffentlichkeit immer wichtiger werde. go