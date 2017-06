Haushaltsrest für die Mensa

Bürgermeister Weber zum Spielraum in den städtischen Finanzen nach Fehlplanung

Die Grundschulmensa am Grafel wird bald fertig sein. Ab August wird hier gegessen. In den städtischen Finanzen ist die Baustelle der Mehrkosten auch beseitigt, sagt der Bürgermeister.

Rotenburg - Von Michael Krüger. Die Verwirrung war auch im Rotenburger Stadtrat einigermaßen groß. Die Mensa der Grundschule am Grafel wird vor allem wegen einer Fehlplanung im Rathaus letztlich fast doppelt so teuer wie vorgesehen, 500.000 Euro müssen dafür in diesem Jahr noch einmal zugeschossen werden. „Das Geld ist da“, betont Bürgermeister Andreas Weber (SPD) stets. Vor allem bediene man sich bei „Haushaltsresten“ aus dem Anbau der fünften und sechsten Klassenstufen der IGS an der Gerberstraße. Doch was ist das eigentlich?