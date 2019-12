Der Haushalt ist durch

Rotenburg - Ruhig steht Andreas Weber (SPD) am Donnerstagabend am Rednerpult im Sitzungssaal des Rotenburger Rathauses. „Erstmals ist dieser Haushalt für mich nicht mehr so bedeutend, vor dem Hintergrund unserer negativen Weichenstellung für unsere IGS im November“, beginnt er seine Rede. Für Rotenburg sei damit eine große Chance verpasst, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Mit diesem Thema beendet er seine Rede auch. Nach seinem letzten Wort bleibt es verhältnismäßig ruhig, zwar klopfen einige Ratsmitglieder auf den Tisch, die CDU enthält sich dessen jedoch völlig. Am Ende verabschieden alle einstimmig den Haushalt 2020.

Es ist ruhig unter den Ratsmitgliedern in dieser letzten Zusammenkunft vor dem Jahreswechsel. Diskussionen gibt es keine, der Großteil der Tagesordnungspunkte wird in straffem Tempo abgearbeitet. Im Gegensatz zu anderen Sitzungen, mit „verbalen Entgleisungen“, wie es Marion Bassen (SPD) anspricht. Das fällt auf: „In den vergangenen fünf Jahren habe ich beim Haushalt nie so eine Einstimmigkeit erlebt“, erklärt Weber denn auch am nächsten Morgen auf Nachfrage.

Der Dank der Fraktionen gebührt bei den Schlussworten zum Haushalt vor allem der Verwaltung, insbesondere Kämmerin Kristina Hollmann, die „uns bis heute laufend auf den aktuellen Stand gebracht hat“, sagt Heinz-Günter Bargfrede (CDU). Die Kreisstadt hat einen ordentlichen Haushalt in Höhe von 44,6 Millionen Euro vor sich. Die Ausgaben liegen darunter, sodass die Verwaltung mit einem Plus von 53 000 Euro rechnet. Von den vorher 103 000 Euro sind noch einmal 50 000 Euro in den Unterhalt von Gebäuden übertragen worden. Auch in den kommenden Jahren rechnet die Verwaltung mit positiven Jahresabschlüssen. Aber: Sparsamkeit in allen Bereichen ist dazu das Gebot.

2019 sei es gelungen, etwa 2,5 Millionen Euro an Schulden abzutragen, damit sei der Berg auf aktuell 19,5 Millionen Euro geschrumpft. „Ein Riesenerfolg – trotz erheblicher Investitionen – der uns auch für die Zukunft mehr Spielraum gibt“, so Weber. Dass sich der Schuldenstand zurückentwickelt hat, liegt an der positiven Entwicklung der Einnahmen, sind sich die Redner einig. „Wir profitieren vom Wirtschaftswachstum in Deutschland“, merkt Bargfrede an. So habe es noch nie so hohe Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen vom Land Niedersachsen gegeben, die Zinsen seien noch nie so niedrig gewesen, die Kreisumlage ebenfalls nicht. Die Senkung Letzterer hat zum guten Haushalt beigetragen, schließt sich auch Bassen an. Aber Bargfrede mahnt: „Das ordentliche Plus liegt bei gerade einmal 53 000 Euro. Wir bewegen uns weiter an der unteren Grenze der Leistungsfähigkeit.“

Alles in allem können die Fraktionen dem Haushalt zustimmen. Die CDU sieht aber „Handlungsbedarf bei den laufenden Ausgaben“. Hohe Faktoren seien Personal- sowie Unterhaltungskosten. „Wir dürfen nicht mehr Personal beschäftigen, als unbedingt erforderlich“, sagt Bargfrede. Mit Bibliothek, Jugendzentrum, Heimathaus und VHS halte die Stadt „leistungsstarke, aber auch teure“ Einrichtungen vor. Für das defizitäre Heimathaus liefert er einen Vorschlag: Da es bisher keinen Heimatverein gibt, könne man vielleicht „heimatverbundene Frauen und Männer für die Gründung gewinnen“ – nicht nur aus finanziellen Gründen.

Um die zuletzt entstandenen Sitzungshäufigkeiten und -dichten zu entzerren, könnten 2020 Ausschüsse zusammengelegt werden, wie in anderen Gemeinden bereits üblich. Einen solchen Beschluss halte Weber für sinnvoll – während Heinz-Michael Niestädt (parteilos) direkt einen neuen Ausschuss für unter anderem Personalfragen ins Leben rufen wollte. Gunter Schwedesky (FDP) hingegen plädierte auf Ungehorsam. Der Rat sollte sich Gedanken machen, ob der Haushalt erst im Januar des Folgejahres beschlossen werden sollte. „Auch wir können uns Stressabbau gut leisten, das behindert uns nicht in unserer Handlungsfähigkeit“, erklärte er.

Verbesserungsvorschläge und Lob halten sich in etwa die Waage, lautstarke Kritik gibt es nicht. Bassen spricht realisierte Projekte an und lobt: „Wir haben das gemeinsam geschafft. Darauf können wir stolz sein.“ Die erhöhten Personalkosten sieht sie als zum Teil unumgänglich. „Denken wir an die Kitas, da sind wir in der Pflicht.“ Auch die Grünen können die Erhöhungen im Stellenplan mittragen, verkündet Elisabeth Dembowski. Bei der Grundstückspolitik seien durch den Bedarf nach preiswertem, barrierefreiem Wohnraum noch Spielräume. „Durch den demografischen Wandel werden wir auf diesem Weg noch gefordert“, sagt sie. Ein Thema, das größtenteils ausgeklammert wird, wenn man von Webers Rede absieht, spricht sie dennoch an: „Das Ringen um eine dritte Oberstufe ist noch nicht zu Ende“, so Bassen. Da legt auch der Bürgermeister am Ende seiner Rede noch einmal nach, äußert einen Weihnachtswunsch: „Gehen Sie noch einmal in sich, überlegen Sie sich Ihre Entscheidung.“ Eine Kehrtwende mit einer IGS-Oberstufe habe auch der Celler Landrat gemacht, „das bedeutet keinen Gesichtsverlust“. Die Reaktionen sind vor allem vonseiten der CDU verhalten – laut äußert sich keiner. Die wackelige Harmonie möchte an diesem Abend keiner stören.

Investitionen im Rotenburger Haushalt 2020

Die Kreisstadt will 2020 ihre strategischen Ziele – Verbesserung der Kinderbetreuung; Ganztagsbetreuung und Mittagessenversorgung in den Schulen, weitere Förderung des Radwegeausbaus und des arbeitsplatznahen Wohnens, die Erhöhung des Wohnangebotes und die Schaffung neuer Arbeitsplätze – weiter verfolgen. Auf der Agenda stehen unter anderem: ein Mensaanbau für die Kantor-Helmke-Schule (500 000 Euro); eine Mensa für die IGS „In der Ahe“ (1,4 Millionen Euro); Flächenerwerb, um den Schülerverkehr in den Einmündungsbereichen Mühlenstraße/Gerberstraße und Bahnhofstraße/In der Ahe sicherer zu gestalten; ein neuer Kindergarten für Unterstedt; der Grandplatz in der Ahe wird in einen Rasenplatz umgewandelt und Rotenburg bekommt eine neue Drehleiter, eine „Rieseninvestition“ mit einer Million Euro. Ohnehin kommen in den nächsten Jahren etwa fünf Millionen Euro im Bereich Feuerwehr auf die Stadt zu, wie Ratsmitglied und Unterstedts Ortsbrandmeister Volker Emshoff (CDU) in der Sitzung verkündete. Das offene Sportprojekt soll finanziell und personell abgesichert werden, außerdem werden die Weichen für das Stadtentwicklungskonzept und den Verkehrsentwicklungsplan gestellt.