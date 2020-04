Hausaufgaben mal anders

Rotenburg – Es ist Montagvormittag, Barbara Kölking sitzt an ihrem Esstisch. Sie macht mit ihrem Enkel Jarmo Hausaufgaben. Die Buchstaben „sp“ sind dran. Jarmo muss sie schreiben und dann Wörter finden, die damit anfangen. Er schreibt, zeigt ihr dann sein Heft. So weit, so gewöhnlich. Allerdings sitzen die beiden nicht einträchtig nebeneinander, sondern Kölking und ihr Enkel sehen sich über ihre Computer, via Skype. Denn Jarmo wohnt mit seinen Eltern Christina und Simon Kölking sowie seinen beiden Geschwistern Milo und Marla in der Nähe von Bamberg in Bayern. Zwischen Barbara und ihrem Mann Heinz Kölking und ihren Enkeln liegen also mehr als 500 Kilometer, ohnehin schon eine weite Strecke. In Zeiten von Corona sogar noch weiter – denn mal eben besuchen können die Großeltern sie nicht. „Das war für die Osterferien geplant, aber das fiel natürlich erstmal aus“, erzählt Kölking. Stattdessen muss nun Skype herhalten – und das in ihrem Fall nicht nur zum kleinen Schnack.

In vielen Familien sind Videotelefonate momentan die einzige Möglichkeit, sich trotzdem zu sehen, am Leben der anderen teilzuhaben. Kölking weiß, wovon sie spricht, denn ihre insgesamt vier Töchter leben nicht nur in Deutschland verteilt, sondern eine von ihnen in Schweden. „Wir telefonieren alle viel. Demnächst wollen wir zusammen essen – mit dem Computer auf dem Tisch.“ Sie machen das Beste aus der Situation.

Denn durch diese sind auch Christina Kölking und ihr Mann, wie so viele Eltern derzeit, zu Hause – er im Home Office, sie zwangspausiert, da sie in einem Zirkusprojekt für Grundschulen arbeitet und durch die Schulschließungen ebenfalls frei hat. „Christina sagt, dass es eine große Einschränkung für alle ist. Die Kinder sind es gewohnt, sich nachmittags mit anderen Kindern zu treffen, Jarmo ist in einem Kinderchor und spielt Fußball. Das fällt jetzt alles flach“, weiß Kölking.

Jarmo, der in der ersten Klasse ist, hat von seiner Lehrerin einen Zettel mit Aufgaben bekommen, die er bis zu den Osterferien erledigen soll. Da er das nicht alles alleine machen kann, hat sich Kölking etwas überlegt: Um die Eltern in dieser Zeit ein wenig zu entlasten, hilft sie dem Siebenjährigen per Skype bei seinen Hausaufgaben. Denn auch der vierjährige Milo und die zweijährige Marla wollen beschäftigt werden. „Besonders bei Milo fällt es schwer, ihm klarzumachen, dass er plötzlich nicht mehr so frei raus darf, wie bisher“, sagt Kölking. Das neue System jetzt funktioniere aber und „auch Jarmo findet das ganz gut“, erzählt die Rotenburgerin. Der Junge sei sehr aufgeschlossen und das Lernen falle ihm nicht schwer. „Aber ich kann mir vorstellen, dass das in anderen Familien nicht so einfach ist“, merkt sie auch an. „Für Eltern ist die Situation jetzt ohnehin schwer, die müssen arbeiten, haben ihre Kinder den ganzen Tag, müssen sie bespaßen und beschäftigen, aber auch Hausaufgaben mit ihnen machen.“ Während Jarmo und Barbara Kölking lernen, kann ihre Tochter mit den Kleinen spielen.

Jeden Tag von Montag bis Freitag skypen Kölking und ihr Enkel und machen gemeinsam einige Aufgaben. Einen Tag wird gelesen. „Das ging gestern schnell, da waren wir nach einer halben Stunde fertig“, berichtet sie. Heute steht erst Mathe mit seinen Eltern auf dem Programm, danach Schreiben, da übernimmt Kölking. Heute kann sie nebenbei Zeitung lesen, da sie ihm beim Schreiben nicht helfen kann. Aber sie ist da, wenn Jarmo Fragen hat und er zeigt ihr zwischendurch, was er geschrieben hat. „Es ist wichtig, dass einfach jemand dabei ist und er seine Ruhe dabei hat“, findet sie. „Das hält ihn auch dabei, ich kann ihn motivieren.“

Am Wochenende ist Pause – wie in der Schulzeit auch. Der Alltag soll so gut wie möglich erhalten bleiben. „Ich finde das schön, weil ich dadurch auch zu ihm Kontakt halte – wir sprechen auch über andere Sachen“, so Kölking. „Gerade weil wir uns so selten sehen, sind feste Punkte so wichtig, wie Ostern, wo wir uns eigentlich sehen wollten. Das tut einem jetzt natürlich auch leid und deswegen ist das eine gute Möglichkeit.“ Warum er gerade Zuhause bleiben muss, seine Freunde in der Nachbarschaft nicht treffen darf wie sonst und seine Schularbeiten mit seiner Oma am Computer erledigt, weiß der Junge. Und er macht sich darüber auch seine Gedanken. „Letztens fragte er mich, wie alt ich bin. Und dass er sich keine Sorgen machen muss, krank zu werden, aber dass es für uns gefährlich ist“, sagt Kölking.

Ihr Beispiel macht indes im wahrsten Sinn Schule: Freundinnen ihrer Tochter haben davon gehört und wollen ihre Mütter ebenfalls fragen, ob sie auf diese Weise helfen könnten.