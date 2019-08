Ein Haus mit sechs Säulen

Das „Kaufhaus Rotenburg“ feiert den zehnten Geburtstag

+ Björn Harms (v.l.), Annette Klein und Joachim Poeck freuen sich auf die bevorstehende „Festwoche“. Fotos: Menker

Rotenburg – Das „Kaufhaus Rotenburg“ (Karo) feiert Geburtstag. Seit zehn Jahren ist es am Neuen Markt in der Kreisstadt zu finden. Ein soziales Kaufhaus, das auf sechs Säulen steht. Das unterstreichen Karo-Leiter Björn Harms und Annette Klein als pädagogische Mitarbeiterin in einem Gespräch mit der Presse. Für den finanziellen Grundstock sorgen das Jobcenter mit dem Auftrag von Einzelmaßnahmen für jeweils bis zu 15 Arbeitslose, Stadt und Landkreis mit jährlichen Zuschüssen sowie die vielen Kunden, die im Karo einkaufen und so für Umsatz sorgen. Drei weitere Säulen dieses Hauses sind von inhaltlicher Natur – die Maßnahmenteilnehmer, das sechsköpfige Mitarbeiter-Team sowie die vielen Ehrenamtlichen, die helfen, den Laden am Laufen zu halten.