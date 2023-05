Zahlen deutlich rückläufig: Wie sich die Konfirmation verändert hat

+ © Schwekendiek Junge Leute sucht man allermeistens nicht nur in der Rotenburger Stadtkirche vergeblich – auch nicht mehr zur Konfirmationszeit © Schwekendiek

Früher war die Konfirmation noch eine große Sache für Heranwachsende. Mittlerweile sind die Teilnehmerzahlen aber deutlich rückläufig. Aber warum eigentlich?

Rotenburg – So lange ist das noch nicht her, da waren an manchem Maisonntag die Kirchen voll wie zu Weihnachten. Konfirmationszeit! Oma, Opa, Eltern, Paten, Geschwister, mitunter noch Nachbarn und Freunde feierten den Übergang des Sohnes oder der Tochter des Hauses ins Erwachsenenleben. So wurde die Konfirmation seit Generationen gesehen: Ende der Kindheit, Beginn des Erwachsenendaseins. Aber irgendwas hat sich verändert – auch in Rotenburg.

Die Großeltern von heute erinnern sich: Für manche endete mit 14 Jahren und der Konfirmation die Schulzeit, die Lehre begann. Plötzlich hatte man einen Anzug oder „das kleine Schwarze“ an, wurde gesiezt, landete nahezu jahrgangsweise in der Tanzschule und freute sich über geniale Geschenke: Fahrrad, neue Uhr, Silberbesteck („für die Aussteuer!“) und vor allem Geld! Fast hatte man nach der Konfirmation das Gefühl, sich alles leisten zu können. Das wurde noch mehr, als die jetzige Elterngeneration konfirmiert wurde. Nun sind deren Kinder dran. Oder richtiger gesagt: Sie wären dran. Aber geradezu in Windeseile hat sich ein Wandel vollzogen: Wurden vor zehn Jahren noch gut 200 000 Jugendliche in Deutschland evangelisch konfirmiert, waren es jetzt bundesweit nur noch halb so viel. Das lässt sich nicht einfach mit „geburtenschwachen Jahrgängen“ erklären oder einem einmaligen „Ausreißer“. Auch in unserer Region sind die Zahlen deutlich zurückgegangen.

Neun Jugendliche in der Michaelsgemeinde

In der Rotenburger Michaelskirche gab es in diesem Jahr ganze neun Jugendliche, die sich hier konfirmieren ließen. Im Jahr zuvor waren es noch mehr als doppelt so viele und vor zehn Jahren regelmäßig mehr als 40 Jugendliche. Die Zeiten der Eltern und Großeltern, als sich nahezu 100 Prozent eines Jahrgangs einsegnen ließen, sind lange vorbei. Christian Relius, Pastor der Michaelsgemeinde, merkt diese „deutliche Kirchenentfremdung“, verbunden mit einem „Traditionsabbruch“. Er sieht einen wesentlichen Grund darin, dass Eltern die Kirchensteuer einsparen wollten und deshalb die Verbindung zur Kirche verlören.

Seine neun Konfirmanden habe er allerdings mit Begeisterung durch ihr Konfirmandenjahr – es gibt hier inzwischen nur noch die einjährige Konfirmandenzeit – geführt. „Eine tolle Gruppe“, hätte er da gehabt, denen er „die Chance, eine Grundlage für ihr Leben zu bekommen“, vermitteln wollte. „Das, was ich erlebe, ist fast nur gut!“, fasst er seine Erfahrungen trotz des Schwundes zusammen. Dem stimmt auch Peter Klindworth, Pastor der Auferstehungsgemeinde in der Kreisstadt, zu. Trotzdem sieht auch er, dass die „Konfirmandenzahlen eindeutig zurückgehen“. Sich nicht mehr konfirmieren zu lassen, mag seiner Meinung nach auch darin begründet sein, dass die üppigen Geldgeschenke zur Konfirmation nicht mehr die Rolle wie früher spielen. „Geld ist nichts Besonderes mehr“, konstatiert Klindworth. „Offensichtlich haben viele Jugendliche auch so genug davon.“

+ Jeppe Petersen fand seine Konfirmation „super“. © Schwekendiek, Michael

Jeppe Petersen (13), erst vor wenigen Wochen durch Peter Klindworth konfirmiert, findet allerdings, dass das eine ganz schöne Begleiterscheinung war, die manchen seiner nicht-konfirmierten Freunde auch durchaus etwas neidisch gemacht hat. Davon soll demnächst sein Traum Wirklichkeit werden: ein E-Roller. Aber sonst hätten sie auch „ganz coole Sachen“ im Konfirmandenunterricht gemacht, die ihn durchaus „etwas näher zu Gott“ gebracht hätten. Der Konfirmationstag selbst sei „super“ gewesen. Fast 50 Gäste, darunter nicht nur Verwandte, sondern auch viele Freunde, hätte er gehabt. Bestes Wetter, Party im Garten. Neben Fußball und Schule könnte er sich durchaus auch vorstellen, selbst mal als „Teamer“ (also Helfer bei Freizeiten und Aktivitäten) einzusteigen. Die Teilnahme am Konfirmandenunterricht hatten seine Eltern ihm freigestellt. Für ihn aber sei das eigentlich „selbstverständlich“ gewesen. Warum ein großer Teil seines Jahrgangs sich nicht konfirmieren ließ, weiß er auch nicht. „Wahrscheinlich ist es den meisten zu viel, neben Schule und allem anderen“, vermutet er.

Nachgefragt bei der Landeskirche in Hannover, wo es denn mal ganz anders wäre mit der Nachfrage nach Konfirmandenunterricht, wurden diverse Gemeinden genannt, und Ideen scheint es tatsächlich reichlich zu geben: In Stade gehen in jedem Jahr mehr als 150 „Konfis“ und 50 „Teamer“ für eine Woche lang zum Segeln ans Ijsselmeer. In Harsefeld kann man sich über eine „Konfirmanden-App“ Punkte verdienen – fürs Anpacken bei Gemeindeveranstaltungen oder auch für den Kirchenbesuch am Sonntag. Der mit den meisten Punkten kriegt eine Jahreskarte für den Heide-Park. Das motiviert schon mal. Aber auch da erreiche man letztlich nur noch 25 bis 30 Prozent eines Jahrgangs.

Corona reißt eine Lücke

„Wir leben in einem nachchristlichen Zeitalter“, stellt einer der Pastoren fest. „Die alten Sachen funktionieren nicht mehr“, und „gegen den Trend kommen wir auch mit allen guten Ideen nicht an.“ Der Rotenburger Pastor Walter Merz, seit etwa 30 Jahren im „Geschäft“, stellt selbstbewusst fest: „Über die Jahre ist der Konfirmandenunterricht besser geworden.“ Die Selbstverständlichkeit früherer Jahre und Generationen, mit der man Konfirmand wurde, sei allerdings weg. „Irgendwie“, so eine Pastorin, sei das ja „auch ein Zeichen dafür, dass wir freier und ehrlicher geworden sind“.

Den damit verbundenen Schwund bei den Konfirmandenzahlen stellt auch Anja Bohling, Diakonin aus Sottrum, fest. Gleichzeitig betont sie, „lassen sich immer mehr Konfis taufen“. Und gerade hätte sie „eine super-geniale Gruppe“ unterrichtet. Übrigens habe, so einige der befragten Kirchenleute, „Corona nochmals schwere Lücken gerissen“. Und die Missbrauchsfälle in den Kirchen blieben natürlich auch nicht ohne Auswirkungen. Trotz allem scheinen die Verantwortlichen zum größeren Teil den Mut nicht zu verlieren – Trend hin oder her. Erstaunlich viele der Konfirmierten meldeten sich auch, um später selbst „Teamer“ zu werden. Trotzdem: Die „Abwärtsspirale“, so Diakonin Bohling, sei „deutlich“ – in ganz Niedersachsen. In ganz Niedersachsen? Nein! Im Landkreis Rotenburg gibt es ein Dorf, in dem es anders ist: 90 Prozent eines Jahrgangs, so der dortige Pastor Markus Stamme, kommen zum Konfirmandenunterricht – und zwar zwei Jahre lang: in Selsingen.

Aber auch in Rotenburg sieht es wieder etwas besser aus. Für den neuen Konfirmandenjahrgang der Michaelsgemeinde vermeldet Pastor Relius 27 Anmeldungen.