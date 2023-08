Hanna Tamke führt als „Hebamme Anna“ durch das Rotenburg von 1810

Von: Andreas Schultz

Als „Hebamme Anna“ veranstaltet Hanna Tamke geführte Rundgänge durch die Stadt. Sie versetzt die Gäste ins Rotenburg um 1810. © Schultz

Hanna Tamke oder Hebamme Anne? Die Grenzen zwischen der Gästeführerin und der von ihr erarbeiteten Rolle verschwimmen, wenn die Wittorferin in ihr Kostüm schlüpft. Sie führt durch das Rotenburg von 1810.

Rotenburg – Wie es ihr geht, die Frage kann Hanna Tamke schon nicht mehr beantworten. Die „Hebamme Anna“ kommt ihr zuvor, denn die Gästeführerin im Landkreis Rotenburg lässt gerne die von ihr erarbeiteten Rollen für sich sprechen. Als Geburtshelferin nimmt die Wittorferin ihre Gäste mit auf eine Reise ins Rotenburg von 1810 – eine Zeit, in der sich das französische Heer in Rotenburg und Umgebung niedergelassen hatte.

„Mir geht es gut, so als Hebamme“, setzt Anna an. Sie sei schon in jedem Haus Rotenburgs gewesen, wisse gut Bescheid, da die dortigen Frauen der Dame mit der braunen Ledertasche im Prinzip alles erzählen – spätestens wenn sie einmal in den Wehen liegend Vertrauen gefasst haben. Tamke porträtiert die in Kräuterheilkunde versierte Frau mittleren Alters als mindestens so schlitzohrig wie gut vernetzt. Selbst das ausdrückliche Verbot der Kirche hält sie nicht davon ab, die anderen Frauen des Ortes unter der Hand mit Verhütungsmitteln zu versorgen „damit nicht noch Kind Nummer sechs ins Haus kommt“, wie sie umschreibt.

Die Gästeführerin kombiniert die teils eher finsteren Themen zum Ausgang der frühen Neuzeit in Rotenburg mit der einen oder anderen Prise Humor, die der Aufhellung dient. „Es soll überwiegend lustig sein. Wichtig ist, dass die Leute etwas zum Lachen haben“, sagt Tamke.

Schnupperproben an den Arzneimittelfläschchen bleiben nicht aus. © Schultz

Dabei müssen die Frauen von 1810 einiges aushalten: Als Hebamme gehört Anna zu den wenigen, die aufgrund ihrer Tätigkeit nach Einbruch der Dunkelheit noch unterwegs sein dürfen. Gegenüber Männern sind Frauen massiv im Nachteil, die damalige Männerwelt „traut den Frauen nichts zu. Sie haben ein zu kleines Gehirn“, erklärt Anna. Der einseitige Geschlechterkampf zieht sich wie ein roter Faden durch ihre Erzählungen – auch mit Bezug auf die Besatzer: Eine Frau, die auf den Charme der französischen Soldaten hereinfällt und ihren Eheversprechen Glauben schenkt, erwartet ein böses Erwachen – allein und in Erwartung eines Kindes.

Zu allem Überfluss sorgt das Heerlager dafür, dass es mit der Versorgung von Lebensmitteln vor Ort eher schlecht aussieht, nachdem die Franzosen einige Zeit in den rund 100 bewohnbaren Häusern des Ortes verbracht hatten: „Am Ende gab es in ganz Rotenburg kein Huhn mehr, kein Schwein und auch kein Mehl für Brot“, sagt Anna.

Schwierige Verhältnisse, in denen sich geehelichte Frauen irgendwie durch den Alltag navigieren müssen. „Petersilie hilft dem Mann aufs Pferd, der Frau unter die Erd“, ist eines der Sprichwörter, die Hebamme Anna gebraucht: Das Kraut soll die Manneskraft stärken, wenn er keine Lust hat. Auch Nachwuchs soll er verhindern. „Und wenn er Lust hat, sie aber nicht – ich sage nur: Hopfen!“, so Kräuterexpertin Anna.

Unterwegs mit „Hebamme Anna“ Wer auf die Führungen mit der Hebamme neugierig geworden ist, hat am Freitag, 13. Oktober, die nächste Gelegenheit, an einem öffentlichen Rundgang teilzunehmen. Start ist um 17 Uhr am Heimathaus in Rotenburg. Das Programm dauert rund 90 Minuten. Größere Gruppen können aber auch private Führungen buchen: Hanna Tamke ist erreichbar unter der Telefonnummer 04260/951251.

Wer sich mit der Hebamme auf den Rundgang durch die Stadt begibt, wird dabei auch selbst Arzneien probieren. Der Kräuterschnaps ist das Mittelchen mit ein paar Umdrehungen für den Genuss zwischendrin, aber auch Schnupperproben an Arzneifläschchen stehen an – Tamkes Gäste müssen damit rechnen, ins Geschehen eingebunden zu werden. „Gerade das ist doch das Schöne“, sagt die Schauspielerin.

Ihr bereite an den Führungen Freude, den Leuten etwas zeigen zu können – „und mit Herzblut dabei zu sein. Sonst geht das nicht“, erklärt Tamke. Dieses Herzblut bringt die Wittorferin bei all ihren Führungen ein – nicht nur im Landkreis Rotenburg, sondern auch in Lüneburg, Stade und Bremen, um ein paar Beispiele zu nennen. Nicht immer wird dabei Theater gespielt, aber wenn, dann richtig: Die Bühnenerfahrung bringt die Gästeführerin zum Beispiel von Rotenburger Aufführungen des Stücks „Weiberspeck und Herrengedeck“ mit. „Mir fällt es daher leicht, in diese Rollen zu schlüpfen“.

Und warum gerade in die einer Hebamme? In der Zeit, die den historischen Hintergrund für die Führungen bietet, habe es aufgrund des anderweitig geltenden Berufsverbots für Frauen quasi nur zwei Alternativen gegeben, auf denen sich eine Rolle aufbauen ließe: Näherin oder Hebamme. Da fiel die Entscheidung leicht. Tamke investiert daraufhin ein Jahr in Recherche, wühlt sich durch Literatur, durch Romane und Sachbücher über Beruf und Historie – auch die Rotenburger Schriften dienen als Quelle.

Daher kann die Führerin ihren Gästen anhand ihrer heutigen Berufsbezeichnungen auch relativ genau sagen, welcher Beschäftigung sie um 1810 nachgegangen wären und wo sie wohl standesgemäß in Rotenburg gewohnt hätten. Den Autor dieser Zeilen ordnet Anna als Schreiberling in der Stube des Amtsvogts ein – ein auskömmlicher Posten, den man wohl mit dem Genuss eines Kräuterschnapses feiern könnte.