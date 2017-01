Die Handschrift des Ministers

Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) durfte sich am Donnerstagabend ins Goldene Buch der Stadt Rotenburg eintragen. Die Landtagsabgeordnete Elke Twesten (Grüne) und Bürgermeister Andreas Weber (SPD) schauten genau hin, damit beim Neujahrsempfang von Stadt und Wirtschaftsforum im Buhrfeindsaal des Diakonieklinikums auch alles seinen korrekten Lauf nahm. Mehr als 300 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft waren erschienen, um auf das vergangene Jahr zurückzublicken und die anstehenden Aufgaben in der Region ins Auge zu fassen. Lies war als Ehrengast geladen – und schlug in seiner Rede einen weiten Bogen von den Herausforderungen durch die US-Wahl bis zum Umgang mit der Erdgasindustrie in der Region. Nur ein Thema ließ er aus: Über den aktuell viel diskutierten Beitrag der Landesregierung zum Beitritt des Landkreises in den Hamburger Verkehrsverbund (HVV) verlor er im offiziellen Teil kein Wort. - Foto: Menker