Der Hamster im Rad

Rotenburg - Von Henrik Pröhl. „Der Feldhamster ist stark gefährdet“, sagt Roland Meyer, Vorsitzender des Nabu Rotenburg. Und er erklärt, dass es den kleinen Nager im hiesigen Landkreis gar nicht gibt: „Die Art meidet wasserreiche Gegenden“, erklärt Meyer. „In Niedersachsen kommt sie südlich von Hannover und im Raum Göttingen vor, aber auch dort seltener als früher und nur noch in vereinzelten Populationen. Der Verlust von kleinstrukturierten Landschaften im Zuge der Flurbereinigung, ärmere oder ganz fehlende Wegeseiten-Ränder, große Monokulturen und schnelle, hocheffiziente Erntemaschinen machen dem Feldhamster das Leben schwer.“

Seltsam, dass er umso häufiger im Sprachgebrauch anzutreffen ist. In seiner Beschreibung neuer Lebensumstände zerrt nicht nur der Rotenburger den Hamster ins Rampenlicht seiner Sprache. Obwohl es dem Menschen also offenbar gelungen ist, Feldhamsters Lebensgrundlage unterzupflügen, geistert der possierliche Kerl dennoch anderweitig vermehrt umher. „Hamsterkäufe“ ist ein derzeit oft in Anspruch genommener Begriff, der das seltsame Kaufverhalten von Supermarkt-Kunden in Corona-Zeiten beschreibt. Menschen folgen mit einem Male dem wirren Trieb, Mehl und vor allem Klopapier in atemberaubender Menge zu horten.

Das scheint er in der Tat dem Hamster abgeschaut zu haben, der in dunklen Erdgängen sein Dasein fristet und, einem natürlichen Instinkt folgend, Vorräte an Feldfrüchten, Gräsern, Kräutern und Insekten sammelt. An WC-Papier ist er dabei nicht sonderlich interessiert. „Die Backentaschen eines Hamsters“, so Meyer, „sind dehnbare Hautsäcke, die sich seitlich hinter seinem Maul befinden. In ihnen transportiert er Futter, das er bevorratet. Er kann so viel in sich aufnehmen, dass sich in gefülltem Zustand der Umfang seines Kopfes verdoppelt. Seine Backentaschen verwendet der Hamster auch, um dem Gegner zu imponieren. Zu diesem Zweck bläst er sie mit Luft auf, was ihn größer erscheinen und den Gegner zurückweichen lässt“, weiß der Nabu-Vorsitzende.

Damit kommen also die „Hamsterbacken“ zum Einsatz. Wenn allerdings vom „Leben im Hamsterrad“ die Rede ist, wird die Metapher ungenau. Der von Covid-19 beeinflusste Rotenburger beschreibt darin seinen eingeengten Aktionsradius: Zuhause, Arbeit, Einkauf, Zuhause. Hier verlässt die Rhetorik das Terrain des Feldhamsters und widmet sich sprunghaft dem Goldhamster. Im Falle Corona-bedingten Sprachgebrauchs spielt der Feldhamster streng genommen gar keine Rolle, zumal er auf den Einsatz von Hamsterrädern verzichtet, hat er doch bei seiner Feldarbeit genug Bewegung.

Es tritt ein Hamster in Aktion, der ursprünglich aus Syrien stammt. Im Jahr 1839 wird er erstmals vom britischen Zoologen George Waterhouse in der syrischen Stadt Aleppo entdeckt. Zu dieser Zeit nennt man ihn „Circetus auratus“, was übersetzt „goldener Hamster“ bedeutet. Längst fristet das goldige Kerlchen als Züchtung sein ein bis zwei Jahre währendes Dasein in Plastik-Käfigen und dreht am Rad. Warum er das tut? Roland Meyer warnt vor Hobbypsychologie. Dennoch ist zu vermuten, dass der zur Familie der Wühler gehörende Goldhamster in seinem Rad mangelnde Bewegung und Stress kompensiert, schließlich kommt er in seinem Gehege nicht weit herum.

Warum es hin und wieder zum Ausruf „Ich glaub, mein Hamster bohnert“ kommt, ist hingegen nicht überliefert. Täte er das tatsächlich, bräuchte er kein Hamsterrad. In seiner arg von Krieg und Zerstörung gebeutelten Heimat dürfte der Goldhamster auch nicht mehr das Paradies auf Erden finden. Sollten übrigens die Ausgangsbeschränkungen wegen Corona anhalten und auch Friseure geschlossen bleiben, könnte ein neues tierisches Unwort unsere Rhetorik bereichern: Denn Teddyhamster haben lange Haare.