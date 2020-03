Es hagelt Corona-Absagen im Altkreis Rotenburg

Rotenburg – Vorträge, Konzerte, Präsentationen, Podiumsdiskussionen, Tagungen, Pressekonferenzen, Sportveranstaltungen, Messen, Parteiveranstaltungen, Märkte: Es hagelt derzeit auch in der Region Absagen wegen des Coronavirus’.

Am Mittwoch hatte die niedersächsische Landesregierung wie die meisten anderen Bundesländer Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern verboten. Zudem erhalten diejenigen, die in Corona-Risikogebieten waren, nicht mehr überall Zutritt – viele soziale Einrichtungen wie Altenheime, Schulen und Krankenhäuser sind dann zwei Wochen tabu. Aber auch viele kleine, lokale Veranstalter vor Ort haben ihr Programm im Angesicht der Coronakrise mit deutlich weniger erwarteten Besuchern gestrichen oder verlegt. Tickets können in aller Regel beim Veranstalter zurückgegeben werden oder gelten für die Ersatztermine. Im Altkreis betrifft das am Wochenende und in den kommenden Tagen – soweit der Redaktion bis Donnerstag, 17 Uhr, mitgeteilt – unter anderem diese Veranstaltungen:

Freitag, 13. März

Das Baskteball-Spiel der Avides Hurricanes in Berlin fällt aus – wie der Rest der Saison

„time to talk“ im „Gasthaus zur alten Linde“ in Hamersen

„Karo tanzt“ in Rotenburg

Jahreshauptversammlung Rotenburger SV

Sonnabend, 14. März

Äthiopien-Tag im Diakonissen-Mutterhaus Rotenburg

Männerfrühstück Scheeßel

Blaulicht-Forum der Jungen Union in Rotenburg

Arbeitsdienst Schützenverein Scheeßel am Schießstand

Irischer Abend im Scheeßeler Hof mit der Band Kilkenny

Tanzhaus mit „Hannobal“ in Rotenburg

Sonntag, 15. März

Der Osterbasar im Sottrumer Heimathaus findet statt, die Cafeteria im Spieker bleibt aber dicht

WNBL-Spiel der Junior Hurricanes

Später