Haftstrafen für Reifendiebstahl

Rotenburg / Osnabrück – Zwei Männer aus Rotenburg und Scheeßel – 41 und 32 Jahre alt – mussten sich jetzt vor der 15. Großen Strafkammer des Landgerichts Osnabrück verantworten und sind zu Freiheitsstrafen von jeweils vier Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Insgesamt standen drei Männer wegen gewerbsmäßigen Bandendiebstahls von hochwertigen Reifen im großen Stil vor Gericht. Der dritte Angeklagte kam mit einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten davon. Das geht aus einer Mitteilung des Landgerichts hervor. Das Urteil gegen die beiden Männer aus dem Landkreis Rotenburg ist noch nicht rechtskräftig, teilt Richter Christoph Sliwka auf Anfrage der Rotenburger Kreiszeitung mit. Sliwka: „Sie haben über ihre Verteidiger gegen das Urteil Revision eingelegt.“

Nach den Feststellungen der Kammer haben sich die beiden Hauptangeklagten im Oktober 2018 zusammengeschlossen, um gemeinsam Einbruchdiebstähle bei Reifen- und Fahrzeughändlern sowie -herstellern zu begehen. Ziel der beiden Männer sei es gewesen, sich durch den Weiterverkauf von gestohlenen Felgen und Reifen eine dauerhafte, umfangreiche Einnahmequelle zu verschaffen.

In der Verhandlung ging es um Taten, zu denen es im Zeitraum von Oktober 2018 bis März 2019 gekommen war. In allen acht Fällen fuhren nach Überzeugung der Kammer die beiden Haupttäter sowie die jeweiligen Komplizen mit angemieteten Lastwagen und Anhängern nachts oder auch an Feiertagen zu den Zielobjekten. An einer dieser Taten war dann auch der dritte Angeklagte beteiligt. Die Männer verschafften sich Zutritt zu den Betriebsgeländen und verluden große Mengen gelagerter oder an Fahrzeugen montierter Ersatzreifen – darunter vor allem hochpreisige Lkw- und Spezialreifen. Betroffen von den Taten – zum Teil sogar mehrfach – waren Unternehmen in Rieste, Spelle, Oyten, Höxter, Eydelstedt, Werlte und Bissendorf. Ihre Beute lagerten die Täter an verschiedenen Orten. Sie verkauften sie nach den Feststellungen der Kammer selbst über das Internet, zum Teil aber auch über gesondert verfolgte Abnehmer. Der Gesamtwert der entwendeten Reifen belief sich auf etwa 230 000 Euro.

Nach den ersten Taten haben die Polizei sowie die Zentralstelle zur Bekämpfung von Wohnungseinbruchsdiebstahl bei der Staatsanwaltschaft Osnabrück mit aufwendigen Ermittlungsmaßnahmen gegen die Täter begonnen. Mit Erfolg: Die Angeklagten gingen den Ermittlern Ende März vergangenen Jahres in Bissendorf ins Netz – sie wurden auf frischer Tat ertappt. Seitdem befanden sich die Angeklagten in Untersuchungshaft, heißt es in der Mitteilung des Landgerichts. Im nun verkündeten Urteil verhängte die Kammer die Freiheitsstrafen gegen die Hauptangeklagten. Zudem werde ein Betrag von rund 32 000 Euro bei ihnen eingezogen. Der dritte Angeklagte kam glimpflicher davon – er war nur an einer Tat beteiligt. Die Höhe der Strafen begründete die Kammer bei allen drei Angeklagten insbesondere mit ihrem planmäßigen, von großer krimineller Energie geprägten Vorgehen. Strafmildernd wertete die Kammer, dass die Angeklagten die Taten im Laufe der Hauptverhandlung eingeräumt hatten. men / go