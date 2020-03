Ab in die Hängematte

Rotenburg – Rotenburg hat sich gut entwickelt, wenn es um Umwelt- und Naturschutz, um Nachhaltigkeit und ökologische Maßnahmen geht. Das sagt Elisabeth Quentin, die Ende dieses Monats das Rathaus verlässt und sich damit in die „Hängemattenphase“ ihrer Altersteilzeit verabschiedet. 22 Jahre lang hat sie im Rotenburger Umweltschutzbüro gearbeitet, und daher weiß sie ganz genau, wovon sie spricht. Sie geht sogar noch einen Schritt weiter und meint: „Einiges von dem, was in Rotenburg gemacht wurde, hat wirklich Vorbildcharakter.“

Schon früh habe die Kreisstadt eigene Förderprogramme aufgelegt, um für grüne Dächer und sinnvoll bepflanzte Streifen vor den Gartenzäunen zu sorgen. Als eine der ersten Kommunen habe Rotenburg nach Abschluss eines Flurbereinigungsverfahrens in Unterstedt einen sogenannten Flächenpool geschaffen, um Baumaßnahmen ökologisch sinnvoll auszugleichen. Auch die Neugestaltung des Straßenbegleitgrüns, die Zusammenarbeit mit dem Nabu bei den „Wegen zur Artenvielfalt“ sowie die erfolgreichen Bemühungen, um Bienen einen für sie erforderlichen Lebensraum zu erhalten beziehungsweise zu schaffen, bleiben bei Elisabeth Quentin hängen, wenn sie in wenigen Tagen den Kollegen zum letzten Mal einen schönen Feierabend wünscht und sich in den Zug setzt, um nach Hause zu fahren.

2012 ist Rotenburg als eine der ersten Kommunen dem Bündnis der Kommunen für biologische Artenvielfalt beigetreten, erinnert sich die 64-Jährige. „Das war die Initialzündung für das Thema Bienen“, sagt sie. „Es reicht ja nicht aus, einfach nur Mitglied zu sein, sondern es geht darum, etwas Sinnvolles zu entwickeln.“ Das ist allen Beteiligten gelungen – mit der Einweihung des Honig- und Wildbienen-Lehrpfades (HoBee-WiBee-Trail) im vergangenen Jahr als Krönung dieser Maßnahmen und Bemühungen. Zwei Jahre zuvor schon war die Kreisstadt als bienenfreundlichste Kommune Niedersachsens ausgezeichnet worden. „So etwas motiviert natürlich alle Beteiligten, sich zu engagieren.“ Nicht nur das Umweltschutzbüro, sondern auch Imker und Naturschutzverbände waren und sind mit von der Partie beim Thema. Elisabeth Quentin wurde dabei nie müde zu betonen, dass die Bienen eine für uns alle enorm große Bedeutung haben.

„Das alles hat uns wirklich stolz gemacht“, fügt Quentin hinzu, der bewusst ist, dass noch lange nicht alle Rotenburger diese Erfolge zu schätzen wissen. „Das ist schade, aber es gibt eben doch eine ganze Reihe von Menschen, die sich interessieren, zu uns kommen, nachfragen und selbst aktiv werden möchten.“ Viel Bestätigung habe es vor allem von Menschen außerhalb des Rathauses gegeben. Quentin: „Da muss man also hart bleiben, man darf nicht aufgeben und muss den Weg weiterverfolgen.“

1996 hat Elisabeth Quentin zum ersten Mal ein Büro im Rotenburger Rathaus bezogen – als Elternzeitvertreterin für Andrea Rieß. Zwei Jahre konnte sie bleiben. Dann war erst einmal Feierabend. „Ich habe im Anschluss eine Fortbildung in einem Institut für angewandte Ökologie gemacht“, erinnert sich die Mutter zweier Töchter. Im Sommer 2000 kam sie noch einmal zunächst als Vertreterin von Andrea Rieß ins Rathaus – daraus wurden am Ende 20 Jahre. Nach Rotenburg gezogen sind sie und ihr Mann allerdings nie. Und das, obwohl mit dem Job in der Kreisstadt stets ein langer Weg zur Arbeit verbunden sein sollte. 83 Kilometer liegen zwischen Rotenburg und Wulsbüttel in der Gemeinde Hagen (Landkreis Cuxhaven). Zunächst hat sie das Auto benutzt, später allerdings ist sie auf die öffentlichen Verkehrsmittel umgestiegen. Um 5 Uhr ist somit auch jetzt noch die Nacht für sie zu Ende. Um 5.40 Uhr radelt sie drei Kilometer zur Bushaltestelle. Mit dem Bus geht es dann nach Bremen-Burg, von dort mit dem Zug zum Bremer Hauptbahnhof, wo sie in den Metronom in Richtung Hamburg steigt. „Knapp zwei Stunden dauert das. Man übt sich im Nichtstun.“

Aufgewachsen und zur Schule gegangen ist Elisabeth Quentin im Landkreis Göttingen. Während des Biologiestudiums in Stuttgart lernte sie ihren Mann kennen. Gemeinsam wechselten sie nach Bremen, 1980 übernahmen sie einen alten Hof und bewirtschafteten diesen ökologisch bis 2006. Kühe, Schafe, Schweine und Hühner gehörten in dieser Zeit mit zur Familie. Auf Dauer war dieser Hof finanziell allerdings nicht ganz so attraktiv. Zwei Jahre arbeitete Elisabeth Quentin daher beim Landkreis Osterholz, vier Jahre auch noch für den Landkreis Rotenburg – jeweils in der Naturschutzbehörde. Und dann ging es im Rotenburger Rathaus weiter.

In dieser Zeit habe sich viel getan, was die Arbeit im Umweltschutzbüro angeht. Mehr und mehr hatte sie am Schreibtisch zu tun. „Der Anteil der Büroarbeit hat immer mehr zugenommen“, sagt die Umweltexpertin, die eigentlich auch gerne draußen, also vor Ort ist, wo es um die einzelnen Maßnahmen geht. Aber damit hängen eben auch vorbereitende Aufgaben zusammen – zum Beispiel Ausschreibungen. „Und diese Verfahren sind mittlerweile sehr aufwendig.“

Mit einem weinenden und einem lachenden Auge blickt Elisabeth Quentin auf das Ende dieses Monats. „Bei dieser Aufgabe kann man nie sagen, alles geschafft zu haben“, erklärt sie. Eine Aufgabe, die viele Möglichkeiten biete und ihr die Chance geboten habe, eigene Erfahrungen aus der Praxis einfließen zu lassen. Erfahrungen, die man nicht an der Uni lerne. Sie sei immer gerne nach Rotenburg gefahren – trotz des langen Weges, denn sie arbeite in einem tollen Team. Und irgendwie freut sie sich dennoch auf das, was nun kommt in der „Hängemattenphase“ der Altersteilzeit. Sie will sich in ihrem Wohnort engagieren, hat nun viel mehr Zeit für die Familie und für ihre Hobbys. Gemüseanbau im eigenen Garten, Stricken, Filzen und Nähen – langweilig wird er bestimmt nicht. Aber vielleicht wird sie ja doch an dem ein oder anderen Tag jene Zeit vermissen, in der sie gelernt hat, wie schön auch mal das Nichtstun sein kann. Vielleicht jedoch tröstet es sie, endlich ausschlafen zu dürfen.