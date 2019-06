Haarscharf an der Kante

Rotenburg - Von Ann-christin Beims. Viele Teile der Wümmestadt und drumherum sind landschaftlich geschützt, ganz im Sinne der europäischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH). Damit soll die biologische Vielfalt erhalten bleiben. Um das weiter voranzutreiben, ist der Landkreis verpflichtet, einige Gebiete als Naturschutzgebiete (NSG) zu sichern. In der Planung ist dabei das „NSG Wümmeniederung“, ein Gebiet, das auch durch Rotenburg führt – flächengleich mit dem bisherigen FFH-Gebiet. Dem sieht Bauamtsleiter Clemens Bumann von der Stadtverwaltung mit gemischten Gefühlen entgegen.

„Wir haben noch keine konkreten Planungen“, schiebt er gleich vorweg. So führt das Gebiet laut bisheriger Information unter anderem an Ronolulu und Heimathaus entlang – derzeit gesichert als FFH-Gebiet, das sich am Schutzstatus alter Landschaftsschutzgebiete aus den 1930er-Jahren orientiert. „Jetzt geht es darum, diese Gebiete rechtlich zu sichern, per Ausweisung eines Naturschutzgebietes“, so Bumann weiter. Der Landkreis führt derzeit eine frühzeitige öffentliche Beteiligung durch. Unter anderem gab es am vergangenen Montag einen Infoabend für Rotenburg. Doch genauso dürftig wie die Informationen sei auch die Anzahl der Interessierten gewesen, so Bumann. Stadt und Gemeinden werden im Vorfeld als direkte Anlieger beteiligt, haben aber nur vier Wochen Zeit, um „grundsätzlich Stellung zu nehmen“. Durch den anstehenden Ferien- und damit Urlaubsbeginn sei es aber schwierig, sich mit allen Beteiligten im Rathaus geschweige denn den Ausschüssen abzustimmen. Aber: Im Oktober folgt das offizielle Verfahren, wenn der Entwurf komplett ist. Dann sollen Stadt und Gemeinden zwei Monate Zeit erhalten, ihre Einwendungen anzubringen. „Aber dann ist vieles schon fix“, merkt Bumann an.

Denn die Krux an der Sache ist: Der Landkreis hatte bis Ende 2018 die Verpflichtung, die NSG festzusetzen. Doch die erste Kartierung der Wümme ist mehr als zehn Jahre alt und sollte vorher erneuert werden. „Aufgrund der witterungsbedingten Kartierschwierigkeiten in den Jahren 2017 (zu nass) und 2018 (zu trocken) haben sich die Arbeiten und Auswertungen dazu zwangsläufig verzögert“, heißt es auf Nachfrage vom Landkreis. „Zudem handelt es sich um ein großflächiges Gebiet, in dem diverse Interessen betroffen sind.“ Damit habe sich die Erstellung einer Verordnung verzögert.

„Jetzt haben sie es eilig“, sagt Bumann. Das bestätigt der Landkreis: „Gegen Deutschland läuft ein Vertragsverletzungsverfahren.“ Es ist der Aufgabe, Natura2000-Gebiete bis spätestens sechs Jahre nach Aufnahme in die Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung auszuweisen, nicht nachgekommen. Niedersachsen hatte der EU dann Ende 2018 Gebiete genannt – auch das konnten einige Landkreise nicht einhalten. Jetzt müsse es „zeitlich möglichst schnell“ gehen.

Bumann sieht das in einer Hinsicht kritisch: Die FFH-Gebiete verlaufen in Rotenburg teils nah an den Siedlungskanten. Darunter fallen unter anderem die Nödenwiesen inklusive Kleinkindbereich des Ronolulus. Auch der Spielplatz in der Ahe liegt im FFH-Gebiet. „Dort würde es ein generelles Betretungsverbot geben – oder wir haben Bestandsschutz, dürfen aber keine neuen Spielgeräte aufstellen. Damit würde er nach und nach aus der Nutzung herausfallen.“ Das NSG führt auch am Krankenhaus vorbei, „immer haarscharf an der Siedlungskante“. In dieser Hinsicht kann der Landkreis zum Teil beruhigen: „Es sollen naturschutzfachlich wertvolle Bereiche gesichert werden, weshalb der Bereich des Ronolulus sowie der Kinderspielplatz nicht mit in das Naturschutzgebiet aufgenommen werden.“ Für Siedlungsbereiche gelte eine Sonderregelung: Dort sei die gärtnerische sowie die Freizeitnutzung in einem Abstand von weniger als einem Meter ab der Böschungsoberkante an den Gewässern II. Ordnung nicht zulässig. „Dahinter können die Gärten normal genutzt werden.“

Bumann hofft auf solche Ausnahmeregelungen. Dennoch bedeute die Ausweisung, dass es für die Stadt schwieriger wird, bestimmte Bereiche zu entwickeln. Bei künftigen Bebauungsplänen könnte es Probleme geben – zum Beispiel beim Ausbau von ein- auf zweigeschossig. Derzeit merken die Stadtplaner das am Bebauungsplan „Am Kirchhof“. „Die Schaukel hinter der Bibliothek steht bereits im FFH-Gebiet“, sagt Bumann. Daher müssen sie eine Verträglichkeitsprüfung durchführen. „Man hätte bereits damals mehr Abstand zur Siedlungskante halten müssen.“ Im Bereich Nödenwiesen und zwischen den Standorten der IGS „würde es uns städtebaulich einengen und Luft nehmen für künftige Entwicklungen“, betont Bumann, immer im Sinne der Freizeitnutzung gesprochen. Er sagt aber auch: „Die Natur hat hier sicherlich Vorrang, es sind tolle, herausragende Landschaften. Aber in Zukunft muss ein Miteinander von Mensch und Natur weiterhin möglich sein.“

Eines der Ziele der Stadt sei es, Gebiete zur Naherholung auszubauen. Dazu arbeitet sie an einem Stadtentwicklungskonzept und prüft auch Möglichkeiten für Förderungen aus dem Programm „Zukunft Stadtgrün“ des Bundesbauministeriums. Damit sollen innerstädtische und stadtnahe Grünbereiche aufgewertet werden. „Die Menschen verbringen mehr Freizeit hier, wenn ein attraktives Angebot besteht“, erklärt Bumann – ganz im Sinne der Umwelt. „Natur- und Klimaschutz dürfen sich nicht widersprechen.“ Als Beispiel nennt er den Südpark in Schneverdingen. „Ein stadtnaher Grünbereich mit Teichanlagen, Picknick- und Parkbänken – das könnte genauso gut hier in den Nödenwiesen sein.“

Aus seiner Sicht spreche nichts gegen etwa 98 Prozent der Fläche, die als NSG ausgewiesen werden soll. „Aber insbesondere im Kerngebiet um die Nödenwiesen kann es nicht sein, dass ein Naturschutzgebiet mitten in der Stadt ausgewiesen wird.“ Bumann würde es begrüßen, wenn der Landkreis abwartet, bis die Stadt ihr Konzept in Auftrag gegeben hat. Das soll bis Sommer 2020 vorliegen. Der Landkreis sei in dieser Hinsicht für Gespräche offen und halte gemeinsame Lösungen für sinnvoll – doch ihm hängt die Zeit im Nacken.

In die Planungen einzubeziehen seien auch Rotenburgs Angebote wie der Waldkindergarten, Simbav mit seinen waldpädagogischen Tagen sowie die Erlebnistage im Wald des Naturschutzbundes. Diese Umweltangebote sollen jedoch „mit Zustimmung des Landkreises als Untere Naturschutzbehörde weiterhin möglich“ sein.