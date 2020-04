Gemeinsam helfen auf Gutschein-Plattformen

Rotenburg – Gemeinsam für die Region. Gemeinsam handeln. Gemeinsam in schwierigen Zeiten etwas bewegen. Das scheint gerade auf den Listen aller Akteure im Landkreis Rotenburg ganz oben zu stehen. So auch bei den Sparkassen Scheeßel und Rotenburg Osterholz sowie der Volksbank Wümme-Wieste. Sie stellen die Online-Plattformen ihrer jeweiligen Kreditinstitute vor, die ein gemeinsames Ziel verfolgen: Kunden können Gutscheine von regionalen Firmen erwerben und diese während der Krise unterstützen. Die Verbraucher helfen jetzt, Existenzen zu retten und lösen diese später ein – oder verschenken oder spenden sie.

Auf diese Weise könnten auch Firmen ohne Onlineshop Umsätze generieren, erklärt Theresa Hinrichs, bei der Volksbank für die digitalen Themen zuständig. „Da es ganz frisch angelaufen ist, ist es jetzt wichtig, die Firmen anzusprechen, dass diese die Plattform kennen.“ Das weiß auch Volker Eichler, Leiter des Marktbereichs Süd und stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse Rotenburg Osterholz. „Wir befassen uns seit letzter Woche intensiv mit dem Thema. Das ist eine tolle Geschichte, in der Region für die Region – und bietet damit gegenseitige Unterstützung“, erklärt er.

Denn mithilfe der Plattformen „helfen.gemeinsamdadurch.de“ von den Sparkassen und „www.vr-extraplushilft.de“ von den Volksbanken werden hilfsbereite Menschen in der Region mit den Händlern zusammengebracht, die aufgrund der Krise Probleme haben. „Das ist super. Ich weiß von Firmen, die bereits Gutscheine herausgegeben haben, so eine Plattform bietet aber die Möglichkeit, das besser zu organisieren“, erläutert Hinrichs. Die Verbraucher können die Gutscheine einlösen, wenn die Wirtschaft wieder normal läuft. Denn wie Scheeßels Sparkassenvorstand Jürgen Lange und seine Kollegen festgestellt haben, sei die Bereitschaft, einen Beitrag zu leisten, groß. „Viele Kunden wollen helfen, gehen gerne regional einkaufen. Und nicht jedes Unternehmen kommt direkt an die Soforthilfen“, erklärt Lange.

Viele Firmen, die aufgrund der Pandemie ihre Türen schließen mussten – wie Bars, Restaurants, Eisdielen, Nagel- oder Fotostudios und Friseure – bangen derzeit um ihre Existenz. „Jedes Unternehmen steht vor einer Herausforderung; gerade den Geschäften, die geschlossen sind, fehlt der Umsatz“, sagt Eichler. Dennoch sei die Stammkundschaft da, die gerne einkaufen würde. Diese müsse man nun zusammenbringen. Rainer Bassen von der Sparkasse Scheeßel sieht da einen Wandel in der Gesellschaft: „Man besinnt sich auf heimische Unternehmen, die Dienstleister vor Ort. Die Plattform trägt dazu bei, dass die Händler wieder mehr wahrgenommen werden – das spürt man.“

Viele Firmen seien bereits kreativ mit einem Außer-Haus-Verkauf und Lieferservice, manche bieten auch Gutscheine an. „Wir sehen uns als Ergänzung dazu“, beschreibt Eichler. Für beide Seiten sei es eine Win-win-Situation, meint Lange. „Das Portal ist für alle offen, die Hilfe brauchen.“ Gleichzeitig suggeriert der Verbraucher den Firmen, dass sie wertvoll sind, unterstützt werden sollten. „Natürlich gibt es die, die den Umsatzverlust nicht nachholen können, aber sie können die Zeit etwas überbrücken“, sagt Lange.

Interessierte Unternehmen können sich bei den Sparkassen über ein Online-Formular anmelden, Gutscheine gibt es in verschiedener Höhe. Die Summe kommt 1 zu 1 beim Empfänger an, Kosten entstehen den Händlern nicht, versichert Eichler. Die Sparkassen überprüfen, ob die Firma existiert, damit kein Betrug entsteht. „Das wird natürlich seine Zeit brauchen, bis sich das entwickelt“, sagt Eichler. Auch Unternehmen, die kein Sparkassenkunde sind, können sich beteiligen. Das sei ein „echter Mehrwert in schwierigen Zeiten“, heißt es aus Scheeßel. Die ersten Geschäfte haben sich in der Region bereits angemeldet.

Auch die Volksbank-Plattform steht den Händlern aufgrund der aktuellen Situation kostenlos zur Verfügung und kann unabhängig von der Bankverbindung genutzt werden, teilt Hinrichs, Mitarbeiterin im Marketing, mit. Die Gebühren übernimmt das Institut, auch für die Gutscheinkäufer fallen keine Zusatzkosten an. Für Vereine und gemeinnützige Institutionen besteht außerdem die Möglichkeit, die Spendenplattform „Viele schaffen mehr“ zu nutzen, so Hinrichs, die dafür als Ansprechpartnerin zur Verfügung steht. Viele Vereine hätten in der Vergangenheit einen Teil ihrer Spenden bar gesammelt. Da dies nun erschwert sei, lobt die Volksbank einen Bonus in Höhe von 250 Euro für alle neuen Projekte aus, die bis Ende Mai unter https://vb-ww.viele-schaffen-mehr.de starten.