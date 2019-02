Auf gute Nachbarschaft: Samer Tannous bei Tafelrunde in Rotenburg

Es geht ihm um Sicherheit. Vor allem um die seiner Frau und seiner beiden fünf und sieben Jahre jungen Töchter. Der Krieg in Syrien hat Samer Tannous und seine Familie aus dem eigenen Land vertrieben. Das war im Dezember 2015. Jetzt, etwas mehr als drei Jahre später, ist er wieder ein glücklicher Mann, der stolz auf das ist, was er in dieser Zeit geschafft hat.

Rotenburg - Von Guido Menker. Vor vielen Menschen zu sprechen, ist für Samer Tannous nichts Ungewöhnliches. Er war zehn Jahre lang als Dozent für Französisch an der Universität in Damaskus tätig. Und doch ist er etwas aufgeregt, wenn er an seinen Auftritt denkt, der ihm am Dienstagabend im Rotenburger Heimathaus bevorsteht.

„Ja, ich bin ein bisschen nervös“, sagt er in fast perfektem Deutsch. Der Syrer nimmt auf Einladung von Michael Schwekendiek an der 29. Niedersächsischen Tafelrunde teil. Aber er nimmt nicht einfach nur an einem der Tische Platz, sondern übernimmt an diesem Abend auch das „nachbarschaftliche Grußwort“. Der 49-Jährige ist dankbar für diese Einladung des Kuratoriums. „Das ist für mich eine große Ehre“, betont er im Gespräch mit der Kreiszeitung.

Syrer Tannous spricht über Deutschland

Tannous wird über Deutschland sprechen. Über das Deutschland, wie er es in den vergangenen drei Jahren wahrgenommen und kennengelernt hat. Über die Werte und Prinzipien dieses Landes, über die Freiheit und das Recht, die Toleranz und das politische Grundgerüst, die Sicherheit, Kultur und die Möglichkeit, seine Meinung frei äußern zu können.

Er will im Vorfeld natürlich nicht zu viel von dem verraten, was er den Gästen am Dienstagabend nach der festlichen Tafel servieren wird. Nur so viel: „Hier in Deutschland ist alles so schön und so sauber.“ Doch es gibt auch Dinge, die eben anders sind als in dem Land, in dem er aufgewachsen ist. Vielleicht wird genau das in der Anekdote deutlich, mit der er schildern möchte, wie seine erste Begegnung mit einem Deutschen ausgefallen ist, nachdem er mit seiner Familie zusammen in Hamburg angekommen ist. „Es wird etwas lustig“, sagt Tannous ein wenig schmunzelnd, ohne auf diese kleine Geschichte näher einzugehen. Was ihm - ganz unabhängig davon - schnell klar geworden ist: Leistung und Arbeit spielen in unserer Gesellschaft eine große Rolle.

Wohnung, Arbeit, Familie - ein glücklicher Mann

„Das ist sicherlich gut, aber manchmal ist es zu viel“, meint er. Das sorge für Stress, „und den habe ich dann auch sehr schnell gespürt. Jeder lebt hier mit einem Kalender. Das ist anders als in Syrien. Da gibt es eigentlich nur zwei Leute, die einen Kalender haben - der Arzt und der Rechtsanwalt.“ Hier ist das anders. Inzwischen braucht aber er selbst einen Kalender, und dabei entwickelt der 49-Jährige ein Gefühl, das er so noch nicht gekannt hat: „Ich laufe der Zeit hinterher.“

Samer Tannous ist dennoch ein glücklicher Mann. „Ich habe eine Wohnung für uns, ich habe Arbeit und kann meine Familie selbst ernähren. Und wir haben Freunde gefunden.“ Der Syrer ist also angekommen - und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat den Weg der Integration gewählt. Trotz aller Zweifel und Ängste, trotz der Skepsis, ob Deutschland das richtige Land für ihn sein würde.

„Es ist gut hier“, weiß er heute. Und so stelle sich für ihn zurzeit nicht die Frage, ob er irgendwann einmal wieder nach Syrien zurück möchte. „Mittlerweile ist das nicht mehr nur meine Entscheidung. Unsere große Tochter geht jetzt hier zur Schule. Die Mädchen sprechen Deutsch, haben Freunde und sind voll integriert.“ Aus einer solchen Situation möchte er sie vorerst nicht herausreißen. „Vielleicht kann man in zehn Jahren darüber nachdenken, aber dann kennen unsere Töchter nichts mehr in Syrien.“

Dem Staat nicht zur Last fallen

Tannous bewegt sich daher auf dem Weg der Integration - ganz so, wie er ihn für sich als richtig ansieht. Von Beginn an wollte er dem Staat nicht zur Last fallen. Die ersten sieben Monate hat er bei seinem Bruder gelebt - der ist als Zahnarzt schon seit elf Jahren in Deutschland. Mit einem Visum in der Tasche war Tannous vor drei Jahren von Damaskus aus mit dem Flugzeug nach Hamburg gekommen. Er sprach kein Wort Deutsch. Doch genau in der Sprache, das wusste er schon damals, liegt der Schlüssel auf dem Weg in Richtung Zukunft. Er hat es sich selbst beigebracht.

„Ich weiß ja, wie das geht.“ Heute unterrichtet er Französisch an der Beekeschule in Scheeßel sowie sporadisch auch am Ratsgymnasium in Rotenburg. Zuvor war er in der Realschule im Einsatz. In Kooperation mit Gerd Hachmöller, der beim Landkreis Rotenburg für die Kreisentwicklung verantwortlich zeichnet, gibt er Workshops für Geflüchtete, aber auch für Deutsche, die sich ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagieren.

„Das sind Seminare über die kulturellen Unterschiede.“ Es gehe darum, Vorurteile abzubauen, das gegenseitige Verständnis zu ermöglichen und Missverständnisse aus der Welt zu schaffen. Es gebe überall Unterschiede, auch unter den Flüchtlingen. „Viele von ihnen haben große Probleme - auch bei der Integration.“ Einige könnten nicht, andere wollten nicht.

Aufgeschlossen sein - das ist wichtig

Tannous: „Das braucht gewisse Fähigkeiten.“ Es sei wichtig, aufgeschlossen zu sein. Das erleichtere den Zugang zur Sprache. Mit ihr lasse sich der Weg zur Arbeit bahnen. Sprache bedeute aber auch Kultur. Das alles setze eine große Lust voraus. „Lust auf das alles“, fasst der 49-Jährige zusammen, was aus seiner Sicht Grundlage der Integration ist. „Integration findet zuerst im Kopf statt.“

Es gehe darum, Regeln und kulturelle Gegebenheiten zu tolerieren und zu akzeptieren. Ja, sagt er, er sei stolz auf das, was er sich erarbeitet hat. Aber nein, „ich bin kein Vorbild“, fügt er hinzu. Und zugleich ärgert es ihn zu sehen, wie sich einige der Flüchtlinge hier verhalten. Zum Beispiel kämen sie oftmals nicht pünktlich - auch nicht zum angekündigten Beginn eines seiner Workshops. Warum ist das so? „Sie nutzen die neue Freiheit aus“, glaubt Tannous.

Bei ihm selbst sind Ängste und Zweifel der Hoffnung gewichen. Am Dienstag mischt sich ein wenig Nervosität in das glückliche Lebensgefühl. Schließlich habe er die Gelegenheit, für die Deutschen zu sprechen. Dabei wusste er bis vor Kurzem noch nicht einmal, was die Niedersächsische Tafelrunde ist.

Ein Kreis von Menschen nämlich, die bereit sind, für ein gutes Essen und gute Getränke sowie für einen Festvortrag und eine geistliche Nachlese tiefer als normalerweise bei einem Restaurantbesuch in die Tasche zu greifen. Und zwar weil sie wissen, dass mit dem Erlös soziale Projekte eine Unterstützung erhalten. Der Preis beinhaltet darüber hinaus auch das nachbarschaftliche Grußwort - am Dienstagabend von einem Mann, der schon seit drei Jahren zur Nachbarschaft in Rotenburg gehört.

Die Tafelrunde

Die 29. Niedersächsische Tafelrunde findet am Dienstag im Rotenburger Heimathaus statt. „Das dunkle Paradies - die Entdeckung der Tiefsee“ lautet der Titel des Festvortrags von Professorin Antje Boetius, Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts Bremerhaven. Arend de Vries, geistlicher Vizepräsident der evangelischen Landeskirche Hannover, kümmert sich um die geistliche Nachlese.