Gute Ideen sind gefragt

Fotowettbewerb zum Thema „Lesen“ startet

+ Cornelia Mansfeld

Rotenburg - Von Guido Menker. Cornelia Mansfeld als Inhaberin von Müllers Buchhandlung an der Goethestraße in Rotenburg hat in Zusammenarbeit mit der Rotenburger Kreiszeitung, der Rotenburger Fotografin Meike Goebel sowie der Scheeßeler „klar Werbeagentur“ einen Fotowettbewerb zum Thema „Lesen“ initiiert. Von sofort an bis zum Ende des Jahres können alle interessierten Teilnehmer jeweils bis zu drei Fotos zum Thema „Lesen“ einreichen und am Ende mit etwas Glück einen von mehreren Geld- und Sachpreisen gewinnen. „Der Wettbewerb soll auf das Lesen und seine – ich würde sagen– Schönheit aufmerksam machen“, sagt Mansfeld. Lesen sei schön, weil lesende Menschen versunken seien, Gefühle hätten, die man ihrem Gesicht ansehen könne, und sie entspannten. Leute könnten sich auch engagiert über ein Buch unterhalten. Mansfeld: „Wie sieht das alles auf einem Bild aus? Wir sind neugierig!“