Zehn Landjugendgruppen aus dem Altkreis Rotenburg starten 72-Stunden-Aktion

Von: Jens Wieters

Hiddingens Ortsbürgermeister Michael Senkbeil erläutert der Landjugend ihre Aufgabe. © Wieters

Zehn Landjugend-Gruppen aus dem Altkreis Rotenburg sind jetzt bis Sonntagabend damit beschäftigt, teilweise kniffelige Aufgaben zu lösen.

Hiddingen – „Eure Aufgabe ist“, Hiddingens Ortsbürgermeister Michael Senkbeil macht es spannend, „einen Fußweg durch den Hiddinger Bruch mit kreativen Schildern auszustatten, die auf bestimmte Bereiche hinweisen. Außerdem müsst ihr eine Karte für den Weg im Schaukasten anbringen und einen Imagefilm über Hiddingen aus eurer Sicht drehen.“ Und kaum ausgesprochen, machen sich die rund 30 Mitglieder der örtlichen Landjugend auf den Weg, um keine Zeit zu verlieren.

Landesweit haben am Donnerstagabend rund 5 000 Jugendliche in 127 Landjugendgruppen unter dem Motto „Unsere Zeit ist jetzt!“ eine Aufgabe erhalten, die sie bis Sonntagabend umsetzen müssen. Aus der Kreisgemeinschaft Rotenburg sind zehn Gruppen dabei. Bei den jungen Leuten in Bötersen, Fintel, Hiddingen, Horstedt, Kirchwalsede, Stemmen, Waffensen, Westervesede, Wittkopsbostel und Wohlsdorf ist in den nächsten 72 Stunden nicht an Schlaf zu denken, denn teilweise haben sie kniffelige Aufgaben zu erfüllen. Aber wer die Dorfgemeinschaften kennt, der weiß, dass die Jugendlichen nicht allein gelassen werden.