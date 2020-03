Grünsammelstellen öffnen unter Auflagen

Rotenburg – Ein gutes Zeichen in Zeiten der Coronakrise für alle Hobbygärtner mit derzeit viel Freizeit für große Projekte: Die beiden Rotenburger Grünsammelstellen haben wieder geöffnet – wenn auch unter strengen Auflagen und nicht ganz so lange wie sonst.

„Wir wollen das jetzt anbieten als Entlastung“, sagt Rotenburgs Bürgermeister Andreas Weber (SPD). Mit den Mitarbeitern vor Ort und dem Landkreis seien unter größtmöglicher Sicherheit für die Gesundheit aller Beteiligten Möglichkeiten und Vorsichtsmaßnahmen abgeklärt worden.

Das Ergebnis: Der Grünsammelplatz an der Harburger Straße wird am Freitag von 12 bis 16 Uhr und am Sonnabend von 12 bis 16.30 Uhr geöffnet sein. An der Zevener Straße ist am Sonnabend von 12 bis 16.30 Uhr und am Montag von 14 bis 16 Uhr offen. Es gelten nach Maßgabe der Verwaltung allerdings folgende verbindliche Sicherheitseinschränkungen, auf die streng geachtet werde:

. Es dürfen auf den Plätzen nur drei Fahrzeuge gleichzeitig entladen;

. Bis zum Entladen müssen Fahrer in ihren Autos bleiben;

. Die geltenden Abstandsregeln in der Öffentlichkeit zwischen Menschen müssen eingehalten werden;

. Niemand darf sich länger als unbedingt fürs Abladen nötig dort aufhalten.

Rotenburgs Bürgermeister Weber hat die Öffnung der städtischen Sammelplätze auch seinen Amtskollegen in den umliegenden Kommunen mitgeteilt. Diese wollten nun kurzfristig entscheiden, wie sie vorgehen. Aus Visselhövede gab es am Donnerstag bereits Signale, dass dort ab kommender Woche ähnlich verfahren werde. Weber sieht die Öffnung der Plätze auch als Entlastung für die abgesagten Osterfeuer in Rotenburg und den Ortschaften. Fünf waren angemeldet, alle sind gestrichen – der Grünschnitt, der dort landen sollte, müsse ja auch weg.