Mehr Grünpflege kostet mehr Geld - aber Rotenburgs Haushalt steckt im Minus

Von: Michael Krüger

Schön grün ist es an so manchem Wegesrand in Rotenburg – auch wenn das nicht unbedingt dem Zweck einer Parkbucht wie am Neuen Markt dient. © Tom Kreib

Die Menschen in Rotenburg ärgern sich: In der Stadt liegt viel Müll herum, Wege wuchern zu, Grünflächen sind ungepflegt. Die Menschen ärgern sich „zu Recht“, sagt Bürgermeister Torsten Oestmann. Auch er möchte das ändern. Doch das kostet Geld – und diesbezüglich habe die Kreisstadt in den vergangenen Jahren zu viel gespart.

Rotenburg – Täglich, sagt Rotenburgs Bürgermeister Torsten Oestmann, werde er auf der Straße angesprochen, es erreichen ihn viele E-Mails: Die Bewohner der Kreisstadt ärgern sich über ungepflegte Grünflächen und eine Vermüllung des öffentlichen Raums. Zuletzt war die Debatte wegen der Zustände am Weichelsee hochgekocht – Wege vermatscht, der Strand zugewachsen und kaum noch mit Sand bedeckt.

Viele Argumente hat der Verwaltungschef nicht, wenn er darauf angesprochen wird: Das ärgert die Bürger „zu Recht“, sagt er. Immer wieder meldet er sich in Sozialen Medien selbst zu Wort, wenn in dort gewohnt schroffen Worten über Versäumnisse der Stadt hergezogen wird. Nun hat er das Thema in den anstehenden Ratsdiskussionen um den Haushalt 2024 verankert. Denn klar ist: Mehr Grünpflege braucht mehr Personal und mehr Geld. „Mehr Leistung zum Nulltarif ist nicht möglich.“ In den vergangenen Jahren hat sich die Kreisstadt beim Thema Bauhof und Grünflächenpflege sehr zurückgehalten.

Mitarbeiter und Budget konstant - Aufgaben wachsen

23 Mitarbeiter in Vollzeit – alles Männer – arbeiten derzeit beim Bauhof, berichtet der Behördenchef. Das sei schon seit Jahrzehnten der Personalstamm. Rund 130 000 Euro seien seit 2010 jährlich im Durchschnitt zusätzlich für externe Firmen für Grünpflege im Haushalt verankert gewesen. Gleichzeitig sei Rotenburg massiv gewachsen. Am Stockforthsweg und an der Brockeler Straße gibt es große neue Baugebiete, die Gewerbegebiete vor allem im Bereich Hohenesch erfreuen sich großer Beliebtheit, verbunden sei das mit mehr Straßen, Radwegen und öffentlichen Flächen. Die Infrastruktur der Stadt wächst – und mit ihr der Pflegebedarf. Nicht gewachsen seien Ausgaben dafür oder das Personal des Bauhofs: „Ein Missverhältnis“, sagt Oestmann. Hinzu kämen akute wie kostspielige Baustellen wie die allein in diesem Jahr sieben eingebrochenen Kanäle im Stadtgebiet.

Nicht überall, wo es in Rotenburg schön bunt blüht, ist es eigentlich auch gewollt. © Röhrs, Matthias

Wenn die Stadt mehr für die Grünpflege ausgeben will, müsste sie woanders mehr sparen. Der Haushalt 2024 muss angesichts des erwarteten Millionen-Minus sowieso noch zusammengestrichen werden. Sei kein Geld über, müsse die Stadt mehr einnehmen – vorrangig über Grund- und Gewerbesteuern. „Einen sechsstelligen Betrag brauchen wir allein für diesen Bereich mehr“, verdeutlicht Oestmann. Die Politik sei nach der Haushaltsklausur am Mittwochabend für das Thema sensibilisiert. Stimmt diese zu, kann die Verwaltung den Grünpflege-Ansatz erhöhen – und sich entweder darum bemühen, mehr Personal oder Geräte für den eigenen Bauhof anzuschaffen oder mehr Aufträge extern zu vergeben.

Aufgaben kosten Geld – aber Rotenburgs Haushalt steckt 2024 wohl tief im Minus Nach den Verzögerungen bei den Jahresabschlüssen und zwei Jahren unter vorläufiger Haushaltsführung durch den Landkreis sieht Bürgermeister Torsten Oestmann Rotenburg nun wieder „einigermaßen in der Spur“. Am Mittwochabend hatte er die Ratsfraktionen über die Haushaltspläne 2024 informiert, vornehmlich ging es um Investitionen – also um die Fragen, welche kleineren und vor allem größeren Projekte angesichts der Kassenlage wirklich angestoßen werden können. Im laufenden Geschäft gibt es dagegen wenig Spielraum. Allein die Personalkosten seien durch die „größten Tarifsteigerungen aller Zeiten“ um rund zwei Millionen auf weit über 16 Millionen Euro jährlich gestiegen. Die gestiegenen Energiekosten seien auch ein zentrales Thema. Ein Defizit im Haushalt „ist nur mit Überschüssen aus den vergangenen Jahren ausgleichbar und nur dann, wenn diese testiert sind“, hatte Oestmann bei der Verabschiedung des Haushalts 2023 Anfang Juli im Rat gesagt. Noch hat das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises diesen aber nicht genehmigt. Das sei erst „im Spätherbst“ zu erwarten, so Oestmann, also noch später als im vergangenen Jahr. Das Minus von 1,36 Millionen Euro könne durch den Überschuss von 2012 kompensiert werden und dürfte nicht an der Genehmigung rütteln. Zuvor werde sich der Landkreis aber mit dem Jahresabschluss 2013 der Stadt beschäftigen. Der sei im Rathaus „in den letzten Zügen“.

Den Jahresabschluss 2014 werde die Stadt direkt danach angehen. Die Jahre 2013, 2014 und 2015 lägen nach bisherigen Kalkulationen aber zum Teil deutlich im Minus, sodass diese die sich abzeichnenden Lücken in den kommenden Haushalten nicht ausgleichen können. Für 2024 steht in der Planung noch ein Minus von mehr als einer Million Euro. Oestmann: „Bis zum Jahresende müssen wir das eliminieren.“ Wie einst gewohnt, soll der Haushalt fürs kommende Jahr spätestens im Januar im Rat verabschiedet werden. Ein Ausgleich sei dann wohl nur über Erhöhungen der Grund- und Gewerbesteuer möglich. Oestmann „befürchte das“, sieht aber keine andere Möglichkeit: „Wir haben nicht viele Stellschrauben.“

Überlegungen wie in anderen Städten, den eigenen Bauhof komplett aufzulösen und alles an private Firmen zu vergeben, seien in Rotenburg stets verworfen worden. Das begrüßt Oestmann, der diesbezüglich eine ähnliche Linie verfolgt wie seine Amtsvorgänger Detlef Eichinger und Andreas Weber. „Ohne eigenen Bauhof ist eine Stadt nicht handlungsfähig“, so seine Meinung.

Dass die Stadt ihren Pflichten bei Grünflächenpflege nachkommen muss, ist die eine Seite. Oestmann widerspricht diesbezüglich nicht. Er sei allerdings auch „irritiert“ darüber, mit welcher Erwartungshaltung immer mehr Menschen heute Behörden verantwortlich machen: „Ich merke, dass generell bei jedem Thema gesagt wird: Stadt, mach das!“ Auch in Eigenleistung sei schließlich viel möglich. Die Stadt pflegt zum Beispiel beim Thema Grünflächen eigentlich über Jahre ein Patenschaftsprogramm für öffentliche Flächen. Anwohner können in Rücksprache mit der Stadt Randstreifen oder Pflanzkübel vor der eigenen Haustür nach eigenem Geschmack gestalten, wenn das nicht die Verkehrssicherheit gefährde. Die Resonanz darauf sei aber deutlich zurückgegangen.

Ein Kommentar von Michael Krüger Anspruch und Wirklichkeit Man kann es durchaus so sehen, dass Rotenburg „zu verlottern droht“, wie es am Wochenende ein Leserbrief-Schreiber bei uns formuliert hatte. Die Stadt ist in den vergangenen Jahren kräftig gewachsen, es gibt große Neubaugebiete, neue Radwege, neue Straßen, viele Spielplätze. All das muss gepflegt werden, und all das kostet viel Geld. Dass in den vergangenen sieben Monaten gleich sieben Kanäle im Stadtgebiet eingebrochen sind, ist nur eines der am sichtbarsten Zeichen dafür, dass zwischen dem, was man sich wünscht, und dem, was derzeit leistbar ist, eine riesengroße Lücke klafft. Rotenburg wird seinen eigenen Ansprüchen nicht mehr gerecht. Nun denken Bürgermeister und Politik lautstark über Steuererhöhungen nach, Gewerbetreibende und Grundstücksbesitzer müssen sich wohl auf höhere Abgaben einstellen. Anders geht es nicht. Natürlich könnte man dazwischen poltern, dass man sich das eine oder andere viel zu teure Projekt sparen sollte, um den laufenden Betrieb wenigstens aufrecht zu erhalten. Aber dann kommen gleich die anderen Meckerköppe um die Ecke, die kurz nachfragen, wann denn nun endlich die Umgehungsstraße gebaut und das Kino eröffnet wird. Politik ist immer Kompromiss, und Verwaltung ist kein Wunschkonzert. Das befreit die Stadt allerdings nicht von ihrer Pflicht. Wenn dann wir Bürger uns auch nicht zu schade sind, Müll mal wenigstens in Mülleimer zu stecken und hier und da auch mal selbst zur Heckenschere greifen, könnte das miteinander sogar klappen.