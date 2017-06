Grünflächen mit Überraschungseffekt

Rotenburg - Rotenburg soll farbenfroher werden. Das zumindest versprechen sich Bürgermeister Andreas Weber (SPD), die städtische Gartenbauingenieurin Helga Straube und Harald Bredehöft von Garten Grewe von einem Projekt, das derzeit am Berliner Ring an der Ecke Dresdener Straße umgesetzt wird. „Das Buschwerk dort ist außer Kontrolle geraten und ökologisch auch nicht unbedingt sinnvoll gewesen“, erklärt Weber. Weil die Büsche außerdem die dahinterliegenden Geschäfte verdeckten, mussten sie weichen.

Schöner soll es künftig werden und mehr Arten – unter anderem Wildbienen – Platz bieten. Das hofft Projektleiterin Straube, die sich für das Vorhaben Anregung aus anderen Gemeinden geholt hat und für die 1800 Quadratmeter große Fläche auf sogenannte Magerwiesen mit unterschiedlichen ein- und zweijährigen Blühpflanzen setzt. Neben der großen Fläche am Berliner Ring hat die Stadt schon kleinere Flächen unter anderem an der Straße An den Weiden und an der B214 ähnlich umgestaltet.

Die Ausschreibung hatte das Unternehmen Garten Grewe für sich entschieden, berichtet Straube. Zur Vorbereitung wurde der Boden abgetragen und mit Magersubstrat aufgefüllt. Da 0,6 Gramm Saatgut für einen Quadratmeter Fläche ausreichen, müssen windstille Verhältnisse herrschen, um es auszubringen. „Das Saatgut wird mit Quarzsand gestreckt, um es besser verteilen zu können“, erklärt Bredehöft. Das Saatgut bestehe zum größten Teil aus unterschiedlichen Zweijährigen wie Wiesensalbei, die erst im kommenden Jahr blühen. Die Einsaat ist für kommende Woche vorgesehen. Wenn alles gut geht, sind die ersten Blumen bereits im August zu sehen.

Volle Schönheit nach drei Jahren erreicht

Die Beteiligten betonen, dass das Bild dort nicht wie im ersten Jahr bleibt, sondern erst im dritten Jahr die volle Schönheit entfalte. „Es wird interessant. Die Frage ist, wer setzt sich durch? Das hängt zum Beispiel von der Witterung ab“, sagt Weber, der verspricht, dass sich die Fläche jedes Jahr in einem neuen Bild präsentiert – ein Überraschungseffekt. Im Herbst sollen zusätzlich noch Frühblüher ausgebracht werden, damit es dort von März bis September blüht.

Während die Pflege der Magerwiese im ersten Jahr noch aufwendig sei, wie Bredehöft erklärt, soll es danach deutlich einfacher werden und möglicherweise bis zu zehn Jahre halten. Gemäht werden müsse die Fläche statt etwa zehn Mal nur noch ein bis zwei Mal jährlich.

Damit aber auch alles so läuft, wie sich die Initiatoren das erhoffen, richtet Weber noch einen Appell an die dort lebenden Bürger, die Fläche nicht zum Parken zu nutzen. „Das ist der Garaus für die Magerwiesen“, sagt der Bürgermeister, der außerdem betont, dass es sich dabei um eine Ordnungswidrigkeit handelt. Die Stadt will dort verstärkt kontrollieren.

Straube ergänzt allerdings noch ein weiteres Anliegen, das die Stadt mit der Umgestaltung verbindet: „Es ist aber gewünscht, dass dort mal Blumen gepflückt werden und Kinder spielen. Es soll genutzt werden. Die Flächen sind für alle Rotenburger da.“

iq