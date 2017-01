Die „Grüne Welle“ in Rotenburg bleibt ein Traum

Probleme mit Magnetschleifen

Rotenburg - Von Heinz Goldstein. Der Mann auf dem Motorroller wird langsam nervös – seit mehr als fünf Minuten steht er vor der Ampel an der Haltelinie der Kreuzung Mühlenstraße/Burgstraße in Rotenburg. Die Grünphase will einfach nicht kommen.

Plötzlich taucht neben ihm auf der rechten Abbiegespur ein Auto auf, und wie durch Zauberhand schaltet die Ampel für den Fahrer schon nach kurzer Zeit auf Grün. Dies ist nicht die einzige Kreuzung, bei der dieses Phänomen auftritt.

Da drängen sich dem Bürger Fragen auf: Warum bekommt der Motorrollerfahrer kein grünes Licht? Wer ist für diese und weitere Ampelschaltungen verantwortlich? Wie werden die Lichtsignalanlagen eingestellt – und wer macht das eigentlich?

Viele Bürger beklagen die langen Wartezeiten an den Fußgängerampeln und Autofahrer die zu kurzen Grünphasen – speziell für Linksabbieger von der Glockengießerstraße in die Harburger Straße. Dort bilden sich zu Stoßzeiten lange Warteschlangen, die auch den sonst eigentlichen freien Rechtsabbieger-Verkehr behindern. Das alles stößt auf Unverständnis bei den Verkehrsteilnehmern.

In einem Gespräch mit Stephan Lohmann vom städtischen Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz gibt es Antworten. Um die gerade geschilderte Situation vorwegzunehmen: Die Erklärung ist simpel und klingt im ersten Moment plausibel, hilft dem Fahrer des Motorrollers aber auch nicht weiter. „Auf einigen Straßen befinden sich sogenannte Magnetschleifen, die in den Belag eingebaut werden. Der Einsatz der Schleifen ist von der Art der Kreuzung abhängig“, erklärt der Experte.

In der Hauptverkehrsrichtung (Burgstraße) seien keine Schleifen in der Straße eingelassen, sondern eher bei den einmündenden Straßen wie der Mühlenstraße. Löst ein Verkehrsteilnehmer den Impuls aus, schaltet die Ampel von Dauergrün für die Hauptverkehrsrichtung nach einer vorgegebenen Zeit in die nächsten Phasen.

Die Empfindlichkeit des Magnetfeldes einer solchen Schleife sei variabel einzustellen. „Da der Motorroller sehr viel Plastikteile hat, reicht das am Gefährt befindliche Metall nicht aus, um den Impuls auszulösen“, schildert Lohmann. Wird die Empfindlichkeit zu hoch eingestellt, würden die Fahrzeuge auf den anderen Spuren auch für den nicht befahrenen Streifen den Impuls auslösen. Das sei nicht gewollt. Für den Mann auf dem Roller an der Kreuzung bedeutet das theoretisch, dass er sein Gefährt schieben und die Kreuzung verlassen oder so lange warten muss, bis ein Autofahrer auf seiner Spur den Impuls auslöst.

+ Motorroller haben viele Plastikteile, sodass die Metallteile manchmal nicht ausreichen, um den Impuls des Magnetfeldes an der Ampel auszulösen. Die Folge: Die Ampel bleibt rot. © Guido Menker Zurück zu den Grundsätzen zum Betreiben von Lichtsiganlanlagen in Rotenburg. Die Zuständigkeit ist gesetzlich geregelt. Da heißt es in den Vorschriften sinngemäß: Die Ampeln werden von dem Straßenbaulastträger aufgestellt. Das bedeutet, dass für Bundesstraßen die Bundesrepublik (Verkehrsministerium), das Land Niedersachsen für Landstraßen und für Kreisstraßen der Landkreis Rotenburg zuständig sind. Alle niedriger eingestuften Straßen liegen im Verantwortungsbereich der Kommunen – also in diesem Fall bei der Stadt Rotenburg.

„Ob eine Ampel erforderlich ist, muss angeordnet werden, und das macht die zuständige Verkehrsbehörde“, so Lohmann. In der Stadt Rotenburg gibt es Bundesstraßen und Gemeindestraße. Landstraßen führen nicht durch die Stadt. Die Ortsteile Waffensen, Borchel, Mulmshorn und Unterstedt sind davon ausgenommen.

Wenn Kreuzungen stark frequentiert werden oder es an einer Kreuzung Unfälle gibt – egal, ob es sich um eine Kreuzung von Bundesstraßen oder Gemeindestraßen handelt –, wird analysiert, was dort für Beziehungen von Auto-, Motorrad-, Fahrrad- und Fußgängerverkehr herrschen. Nach der Auswertung werden die Ampeln nach vorgegebenen Richtlinien für Lichtsignalanlagen („RiLSA“) aufgestellt. Die Vorgaben sagen, wie diese programmiert werden müssen.

„Die Schaltung einer Ampel wird nicht nach Gutdünken gemacht, sondern da gibt es Programme. Das ist eine Wissenschaft für sich“, erklärt der Experte. Die Ampelphasen richten sich danach, welche Fahrtrichtungen stärker und welche weniger frequentiert werden, wie der Fußgängerverkehr und das Aufkommen des Fahrradverkehrs ist, weiß Lohmann. Dazu werden die Fakten zu den verschiedenen Tageszeiten mit Spitzen berücksichtigt.

Der Zeitfaktor für die Warte-, Räumungs- und Freigabephase spielt außerdem eine wichtige Rolle. Wer hat es noch nicht erlebt, dass er bei Grün losgegangen ist und mitten auf der Straße stand, als die Ampel auf Rot gesprungen ist? „Sie haben dennoch Zeit, gefahrlos zur anderen Straßenseite zu gehen“, versichert Lohmann. Nach dem Umspringen beginne die Räumzeit. Es sei ein Zeitraum festgelegt, bevor irgendein anderer Verkehrsteilnehmer Grün bekommt. Diese Räumzeit gibt es auch für die Straßen und Radwege, sagt der Experte.

„Grüne Welle“ laut Lohmann nicht möglich

Eine „Grüne Welle“, wie es sich viele Rotenburger wünschen, sei schwer beziehungsweise gar nicht zu realisieren. Diese Schaltung ließe sich nur in eine Fahrtrichtung durchführen. Der Versuch einer durchgehenden Grünphase von der Hansestraße bis zum Mühlenkreisel ist an einigen Faktoren zum Beispiel dem einfließenden Verkehr von der Aalter Allee und wegen des umfänglich Straßengeflechts nicht möglich und gescheitert, erklärt der Amtsleiter.

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Verden, ist für die meisten Ampelschaltungen in Rotenburg zuständig. Die einzigen städtischen Ampeln sind an der Ecke Glockengießer Straße/ Nödenstraße und Glockengießer Straße/ Wallbergstraße. „Diese werden vom Bund unterhalten, verwaltet und auch gesteuert“, schildert Lohmann. Die zuständige Straßenmeisterei des Bundes und Landes befindet sich am Moorkamp/Visselhöveder Straße. Sie überwacht, kontrolliert die Ampeln in der Kreisstadt. Außerdem veranlasst sie Reparaturen sowie Wartungsarbeiten.

Stellt die Stadt Rotenburg fest, dass die Schaltung nicht mehr dem aktuellen Verkehrsfluss entspricht, nimmt sie Kontakt mit der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden auf und spricht das Problem an. Dann ist das dortige Amt in der Pflicht, sich darum zu kümmern und in letzter Konsequenz Programmänderungen vorzunehmen.

Als Beispiel nennt Lohmann die Kreuzung Soltauer Straße/ Fuhrenstraße. Da gab es das Problem, dass Fußgänger, die die Soltauer Straße überqueren wollten, trotz Drückens des Schaltknopfes bis zu drei Ampelphasen auf Grün warten mussten. Der Fehler sei nun behoben.

Bei der Stadt laufen oft Meldungen von Bürgern zu Problemen mit den Ampelanlagen auf. Diese würden ernst genommen und direkt an die zuständige Stelle weitergeleitet. Zumeist handele es sich um elektronische Fehler, die die Verantwortlichen schnell wieder beheben könnten.

Lohmann stellt fest, dass die Umbauarbeiten in der Stadt der vergangenen Jahre – inklusive des Baus des Kreisel an der Brauerstraße – eine Verbesserung der Verkehrssituation in Rotenburg gebracht hat. Das treffe für alle Verkehrsteilnehmer zu.

Das Verkehrsaufkommen in Rotenburg sei ziemlich hoch, daher werde es immer mal wieder irgendwo kneifen. So wie für die Linksabbieger von der Glockengießerstraße auf die Harburger Straße. Die Verkehrssituation an der Harburger Straße soll sich bis spätestens 2018 bessern, dann werde die Sanierung der Ausfallstraße vermutlich beendet sein und der Verkehr besser fließen.

Wie war die Ampelschaltung eigentlich in der Vergangenheit geregelt? Wie es vor mehr als 30 Jahren ausgesehen hat, weiß der heutige Leiter der Tiefbauabteilung, Peter Ahrens: „Wenn es eng wurde, sind wir mit Funkgeräten losgegangen und haben uns neben den Schaltboxen der entsprechenden Ampeln postiert. Für den Landkreis waren Knut Bellmann, für den Bund Günter Schröder und für die Stadt Lothar Raddatz sowie ich eingesetzt, um die Ampeln vom Kasten aus mit der Hand zu schalten.“

Über Funk hätten sie sich dann verständigt und die Länge der Phasen durch Handschaltung angepasst. „Das machen heute hochentwickelte Computerprogramme.“ – Wenn auch nicht immer zur vollen Zufriedenheit der Verkehrsteilnehmer in der Kreisstadt.