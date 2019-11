Gründung in Zeiten des Umbruchs - SPD-Ortsverein besteht seit 100 Jahren

Fund gibt Aufschluss über Anfänge

+ © Witte Über die Forschung zur Revolution 1918/19 ist Hans-Rudolf Wahl auf die Anfänge des SPD-Ortsvereins gestoßen. © Witte

1918, der Erste Weltkrieg tobt im vierten Jahr. Die Bevölkerung leidet vielerorts Hunger, die Stimmung der Soldaten an den Fronten kippt immer mehr. Im Herbst des letzten Kriegsjahres greift die Novemberrevolution um in Deutschland, ausgehend vom Matrosenaufstand in Kiel. Kaiser Wilhelm II. geht ins Exil, der Krieg ist beendet. Es ist eine Zeit des Umbruchs in Deutschland, eine Zeit, die als bedeutender Schritt auf dem Weg zur Demokratie gilt. Und das war auch in Rotenburg zu spüren, sagt Hans-Rudolf Wahl. Der Historiker an der Universität Bremen und stellvertretender Ortsvereinsvorsitzender der SPD in Rotenburg kann die Zeit nach dem Kriegsende skizzieren und hat herausgefunden, dass die sozialdemokratische Partei seitdem auch in Rotenburg aktiv ist.